Handball: Nordderby in Flensburg

In der Handball-Bundesliga treffen heute Nachmittag die beiden schleswig-holsteinischen Clubs SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel aufeinander. Flensburg steht mit 10 Minuspunkten aktuell auf Rang fünf, die Kieler reisen als Tabellenführer an. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2022 10:00 Uhr

Weihnachtsbaumhändler in SH zufrieden

Die Weihnachtsbaumhändler sind zufrieden mit dem Geschäft in diesem Jahr. Bisher seien schon erfreulich viele Tannen verkauft worden, berichtet die Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten. Kunden wollen trotz oder gerade wegen der Krise nicht auf die Tradition verzichten, sagen die Händler. Laut Arbeitsgemeinschaft der Schleswig-Holsteinischen Weihnachtsbaumproduzenten gibt es dabei zwei Trends: Eine stärkere Nachfrage nach kleineren Bäumen und ein gestiegenes Interesse, die Bäume selbst zu schlagen. Der Preis für einen Weihnachtsbaum sei mit 20 bis 27 Euro pro Meter stabil geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2022 09:00 Uhr

Flensburg: 36-Jähriger bei Brand gestorben

Bei einem Wohnungsbrand in Flensburg ist am Sonnabendnachmittag ein 36-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer kurz vor 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Waitzstraße aus. Nachdem die Einsatzkräfte die Tür zu einer Dachgeschosswohnung geöffnet hatten, fanden sie laut Polizei den leblosen Mann. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2022 08:00 Uhr

Wetter: Kalt und freundlich

Am Sonntag bleibt es tagsüber meist frostig bei Temperaturen von -2 bis 0 Grad, auf den Inseln bis 1 Grad. Dabei ist es verbreitet heiter und trocken, ab dem Nachmittag ziehen von Westen her Wolkenfelder auf. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2022 08:00 Uhr

