Johannes van den Bergh verlässt Holstein Kiel vorzeitig

Holstein Kiels Außenverteidiger Johannes van den Bergh wird den Verein vorzeitig verlassen. Der 36-Jährige und die KSV einigten sich laut Sport-Geschäftsführer Stöver auf die Auflösung seines Vertrags zum 31. Dezember. Ursprünglich lief der Vertrag bis zum Saisonende. Van den Bergh spielte fünfeinhalb Jahre für die Kieler - es sei eine sehr schöne Zeit gewesen, so der Außenverteidiger. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2022 12:00 Uhr

Zugausfälle und Ersatzverkehr

Bei der AKN fallen am Sonnabend auf allen drei Linien Züge aus. Dies teilt das Verkehrsunternehmen auf ihrer Internetseite mit. Grund sind viele erkrankte Mitarbeitende. Zwischen Neumünster und Bad Bramstedt fahren aufgrund von Bauarbeiten keine Züge, sondern Busse. Die Fahrt verlängert sich dadurch. Außerdem starten die Busse in Neumünster früher als die Züge normalerweise.

Wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg kam es nach Angaben der Bahn am Freitagabend und Sonnabendvormittag zu zahlreichen Zugausfällen von Norden aus in Richtung Bremen und Niedersachsen. Am späten Freitagabend waren ein ICE und Metronom auf der Strecke liegengeblieben - die Feuerwehr brachte etwa 35 Passagiere in Sicherheit. Zahlreiche Fernverbindungen von und nach Hamburg wurden gestrichen oder umgeleitet. Auch Züge des Metronom waren betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2022 12:00 Uhr

Krankenstand auf Rekordniveau

Viele Menschen, auch in Schleswig-Holstein, sind im Moment krank. Insbesondere Atemwegserkrankungen sind zur Zeit verbreitet. Nach Aussage von Intensivmedizern nimmt der Krankenstand in der Bevölkerung sogar historische Dimensionen an. In vielen Regionen gebe es so gut wie keine freien Intensivbetten mehr, sagte der Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis der "Rheinischen Post". Er habe aber Hoffnung wegen der Feiertage. Dann gehe das Aufkommen in den Kliniken in der Regel zurück und es gebe wieder mehr Kapazitäten. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2022 10:00 Uhr

NDR Benefizaktion: 3,6 Millionen Euro Spenden

Bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sind bislang mehr als 3,6 Millionen Euro Spenden zusammengekommen. In diesem Jahr soll das Geld an Menschen gehen, die als Folge des Kriegs in der Ukraine in Not geraten sind. Beim großen Spendentag am Freitag, bei dem auch zahlreiche Promis aus Schleswig-Holstein am Spendentelefon saßen, kam allein weit über eine Million Euro zusammen. Sie können weiterhin spenden, das Konto bleibt bis zum 31. Januar geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2022 09:00 Uhr

Seen und Teiche sind noch nicht sicher zum Schlittschuhlaufen

Feuerwehr, DLRG und Wetterexperten warnen vor dem Betreten von Eisflächen. Erst ab einer Dicke von 15 bis 20 Zentimetern sinke die Gefahr einzubrechen. In den vergangenen Tagen war es nicht kalt genug, sagt der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands Schleswig-Holstein Volker Arp. In den kommenden Wochen soll es zudem wieder wärmer werden und das Eis damit noch dünner und brüchiger. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2022 09:00 Uhr

Wetter: Schnee und später Sonne

Am Sonnabend bleibt es zunächst bewölkt und eisig. Am Nachmittag kommen Auflockerungen dazu, gebietsweise bricht Sonne durch die Wolkendecke. Tagsüber herrscht vor allem im Binnenland leichter Dauerfrost um -2 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt bei leichtem Frost bis -5, sonst mäßiger Frost bis -9 Grad. Tagsüber und in der Nacht zum Sonntag muss wegen überfrierender Restnässe mit Glätte gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2022 08:00 Uhr

