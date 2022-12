Stand: 16.12.2022 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schneefall sorgt im Land für zahlreiche Unfälle

Seit dem Abend gab es nach Angaben der Leitstellen mehr als 100 wetterbedingte Unfälle in Schleswig-Holstein. Besonders betroffen waren die Kreise Ostholstein und Nordfriesland, außerdem Kiel und Umgebung. Vielerorts standen Lkw quer oder blieben stecken, weil sie wegen schneebedeckter Straßen die Steigung nicht schafften. Meist endeten die Unfälle glimpflich, vereinzelt wurden Menschen leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 06:00 Uhr

Experten fordern zu moderatem Gasverbrauch auf

Die Lage ist nach Angaben der Stadtwerke Lübeck weiterhin angespannt - trotz gut gefüllter Gasspeicher. Der Zweckverband Ostholstein ruft ebenfalls zum Energiesparen auf. Die Versorger rechnen allerdings nicht mit einem akuten Gasmangel in diesem Winter. Damit das nicht passiert, ruft auch die Verbraucherzentrale dazu auf, weiterhin auf den Gasverbrauch zu achten. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 06:00 Uhr

THW Kiel feiert ersten Auswärtssieg in der Handball Champions League

Die Kieler Handballer haben in Aalborg am Abend in der Champions League 30:26 gewonnen. Mit nun 10:10 Punkten festigte das Team von Trainer Filip Jicha den vierten Platz der Vorrunden-Gruppe B und befindet sich auf Achtelfinal-Kurs. Am Sonntag spielt der THW in der Bundesliga im Landesderby gegen die SG Flensburg-Handewitt. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 06:00 Uhr

NDR Benefizaktion: Heute großer Spendentag

Heute ist der große Spendentag der NDR Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Seit 5 Uhr morgens sind die Spendentelefone geschaltet. Mit dem Geld werden in diesem Jahr Menschen unterstützt, die wegen des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Das Geld geht an Hilfsprojekte der Diakonie, der Caritas und an die Tafeln im Norden. Den ganzen Tag werden in der Telefonzentrale Prominente erwartet. Neben Fußballlegende Horst Hrubesch machen sich unter anderem auch wieder Mitglieder der Band Santiano sowie die Sterneköche Volker Fuhrwerk und Dirk Luther für die NDR Benefizaktion stark. Die kostenfreie Rufnummer lautet (08000) 637 001. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:00 Uhr

Neun Millionen Euro für Sportvereine

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein stellt rund neun Millionen Euro für Sportvereine bereit. Damit sollen Vereine unterstützt werden, die angesichts der hohen Energiepreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, hieß es aus dem Innenministerium. Anträge können Sportvereine und -verbände ab dem 1. Januar stellen. Voraussetzung ist eine wirtschaftliche Notlage im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. April 2023 durch die erhöhten Energiepreise. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:00 Uhr

Scharfe Kritik an Wikingeck-Entscheidung des Bundes

Der Bund hatte mitgeteilt, sich nicht so stark wie geplant an den Kosten der Sanierung zu beteiligen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bezeichnete die Absage als "indiskutabel". Der Bund sei rechtlich dazu verpflichtet, einen wesentlichen Teil der Bergungskosten zu leisten. Altlasten einer ehemaligen Teerpappenfabrik verseuchen das Schleiufer bis heute. Die Sanierung kostet laut Kreis Schleswig-Flensburg mindestens 30 Millionen Euro. Bislang hatte der Bund mündlich zugesagt, 64 Prozent der Kosten zu übernehmen, nun sollen es nur noch höchstens 12 Prozent sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 20:00 Uhr

Wetter: Schnee und später Sonne

Morgens kann es noch weiterhin schneien. Später zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen bei maximal zwei Grad minus in Leck (Nordfriesland) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segegerg).

