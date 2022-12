Stand: 15.12.2022 07:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Behinderungen durch Schnee und Eis bei der Bahn

In Norden Schleswig-Holsteins sorgen Schnee und Eis für Verzögerungen im Berufsverkehr. So mussten am frühen Morgen auch die Bahn-Pendler zwischen Husum und Westerland auf Sylt wieder Geduld mitbringen. Ein Sprecher der Pendlerinitiative Sylt berichtet von eingefrorenen Leitungen. Nach Angaben der Bundespolizei kommt es zu Verzögerungen, aber nicht zu Ausfällen. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:00 Uhr

Weihnachts-Amnestie für 26 Häftlinge in SH

Schleswig-Holstein hat bereits im November 26 Strafgefangene vorzeitig aus der Haft entlassen. Wie viele Häftlinge bis zum Jahresende im Rahmen der sogenannten Weihnachts-Amnestie insgesamt freigelassen werden, steht nach Angaben des Justizministeriums noch nicht genau fest. Insgesamt waren Anfang Dezember knapp 1.190 Haftplätze belegt - das ist eine Auslastung von etwa 82 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:00 Uhr

Holtenauer Hochbrücke in Kiel: Fahrzeuge bis zwölf Tonnen erlaubt

Eine der beiden durch eine Havarie beschädigten Holtenauer Brücken ist seit dem Morgen wieder für kleinere Lkw bis zwölf Tonnen geöffnet. Ab Montag sollen zudem wieder Busse der Autokraft den Nord-Ostsee-Kanal über die Prinz-Heinrich-Brücke überqueren können. Der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt, hofft, dass die Brücke zu Weihnachten wieder rund um die Uhr geöffnet werden kann. Noch ist sie zwischen 21 und 6 Uhr für Kraftfahrzeuge gesperrt. Die parallel verlaufende, 50 Jahre alte Olympiabrücke darf nach wie vor nur von Rettungsfahrzeugen befahren werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 06:00 Uhr

Fielmann-Prozess in Kiel: Heute Urteil möglich

Fünf Männer und eine Frau sollen den Brillen-Händler Fielmann systematisch um Millionen gebracht haben. Seit gut einem halbem Jahr beschäftigt sich das Landgericht Kiel mit diesem Fall. Heute könnte ein Urteil fallen. Es geht um Betrug in mehr als 1.000 Fällen. Zwischen 2012 und 2015 sollen die Angeklagten Sponsoring- und Marketing-Maßnahmen bei Fielmann in Rechnung gestellt, die Leistungen aber nicht oder nur teilweise erbracht haben. Die Staatsanwaltschaft hat für die Angeklagten vier beziehungsweise dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger fordern Bewährungsstrafen beziehungsweise Freisprüche für ihre Mandanten. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 06:30 Uhr

Ausbau der Windenergie Thema im Landtag

Der schleswig-holsteinische Landtag kommt heute zusammen. Bei der Sitzung geht es unter anderem um den Ausbau der Windenergie. Die Oppositionsfraktionen SPD und SSW fordern eine deutliche Verkürzung der Genehmigungsverfahren. Laut Bundesverband Windenergie warten 360 Anlagen im Land auf Genehmigungen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres seien 46 Prozent weniger Genehmigungen als 2021 erteilt worden. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 06:00 Uhr

Bundesverwaltungsgericht weist Klagen zu Riffen am Fehmarnbelt-Tunnel ab

Erfolg für alle Befürworter des geplanten Ostsee-Tunnels: Umweltschützer sind mit ihren Klagen gegen eine Zerstörung von Ostsee-Riffen am Fehmarnbelt-Tunnel gescheitert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied am Mittwoch, dass eine Befreiung von dem Verbot erteilt werden durfte, die Riffe zu zerstören oder zu beeinträchtigen. Auch die dafür vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen stuften die Bundesrichter als rechtmäßig ein. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 05:30 Uhr

Neue Lärmkarten in SH

Neue Karten zur Lärmimmission für rund 430 Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein dokumentieren eine hohe Belastung für Hunderttausende Menschen im Land. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat dafür rund 2.500 Kilometer Straßen mit einer bestimmten Verkehrsstärke erfasst. Die Messungen ergaben, dass etwa 340.000 Menschen ganztags Lärm von mehr als 55 Dezibel ertragen müssen. 55 Dezibel: Das ist etwa so viel wie ein Radio bei Zimmerlautstärke, Regen- oder Kühlschrankgeräusche. Lärm kann laut Umweltbundesamt körperliche Stressreaktionen auslösen. Städte und Gemeinden sollen mit den Lärmkarten bis zum Sommer 2024 ihre eigene Lärmsituation neu bewerten und überarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 07:00 Uhr

Wikingeck: Bund zieht Großteil der zugesagten Finanzierung zurück

Das Bundesverkehrsministerium will sich nicht wie geplant an den Sanierungskosten des Wikingecks in Schleswig beteiligen. Dort an der Schlei ist der Boden durch eine alte Teerpappen-Fabrik stark belastet. Wie der Kreis Schleswig-Flensburg am Mittwoch mitgeteilt hat, will der Bund höchstens 12 Prozent der Kosten übernehmen und nicht etwa 64 Prozent, wie ursprünglich zugesichert. Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos) reagierte enttäuscht und forderte den Bund auf, die Entscheidung schriftlich zu begründen. Das Bundesverkehrsministerium in Berlin hat bislang nicht auf unsere Anfrage dazu reagiert. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 06:00 Uhr

Wetter: Schnee und Kälte

In Schleswig-Holstein ist der Himmel heute bedeckt und es fällt Schnee. Die Temperaturen steigen auf maximal 0 Grad in Heikendorf im Kreis Plön und ein Grad in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 06:00 Uhr

