Corona-Inzidenz in SH steigt auf 308,5

Am Dienstag (13.12.) wurden in Schleswig-Holstein 2.244 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 308,5 (Montag: 299,6). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 1.135.642. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:00 Uhr

B207 nach LKW-Brand stundenlang gesperrt

Auf der B207 im Kreis Herzogtum-Lauenburg ist ein Lkw am Dienstagabend in Höhe Breitenfelde in Brand geraten. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße in diesem Bereich nach Angaben der Feuerwehr für fast fünf Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand. Noch ist nicht klar, was das Feuer ausgelöst hat. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 06:30 Uhr

Landtagsdebatte: Wie sehen Investitionen in Krankenhäuser in SH konkret aus

Mit einer aktuellen Stunde startet der schleswig-holsteinische Landtag am Mittwoch in die letzte Sitzung des Jahres. Die Oppositionsfraktionen möchten von der Regierung wissen, wie die Investitionen in die Krankenhäuser im Land konkret aussehen. SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies sagte vorab, sie erwarte, dass die Landesregierung zugesagte Mittel auch bereitstellt - das Land brauche eine zukunftsfähige Krankenhauslandschaft. Lars Harms vom SSW fordert einen Krankenhausgipfel, bei dem alle Beteiligten an einem Tisch über die Lage und mögliche Lösungen beraten. Am Dienstag hatte die Landesregierung in Kiel bereits den Plan für den Finanzhaushalt 2023 vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 06:00 Uhr

Feuerwehr Kiel rettet fünf Menschen aus defektem Aufzug

Am Dienstagabend sind fünf Menschen im Aufzug des Kieler Rathausturmes steckengeblieben. Stundenlang mussten sie auf Rettung warten. Die Mitarbeiter der Stadt hatten die Aussichtsplattform des Rathausturmes besucht. Gegen 16 Uhr wollten sie mit dem Fahrstuhl wieder ins Erdgeschoss fahren, allerdings blieb dieser zwischen dem 11. und 12. Stockwerk stecken. Die herbeigerufene Aufzugsfirma konnte nichts ausrichten, da sich der Fahrkopf vermutlich verkantet hatte. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften an. Über eine schmale Wendeltreppe mussten sie ihr schweres Gerät bis in den 12. Stock bringen. Im Fahrstuhlschacht öffneten sie mit einer Flex das Dach der Fahrstuhlkabine. Nach fünf Stunden konnten die Personen unverletzt gerettet werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 06:00 Uhr

Erkältungswelle stellt Unternehmen in SH vor Herausforderungen

Die Zahl der aktuell an Grippe oder Corona erkrankten Menschen in Schleswig-Holstein ist hoch. Die Krankheitswelle belastet die Kliniken, stellt aber auch Unternehmen in Schleswig-Holstein vor Herausforderungen. Vielerorts fällt gerade Personal aus, erklärt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Kunden müssten sich gerade im Lebensmittelbereich darauf einstellen, dass vielleicht eine Bedientheke nicht mehr von Anfang bis Ende geöffnet sei, so Petersen. Auf das Weihnachtsgeschäft habe die Erkältungswelle aber bislang noch keine spürbaren Auswirkungen. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt in Handball European League deutlich

Die Flensburger schlugen FTC Budapest am Dienstagabend mit 42 zu 30. Mit dem fünften Sieg im sechsten Vorrundenspiel konnte die SG ihre Tabellenführung in der Gruppe verteidigen. Am Sonntag spielen die Flensburger in der Bundesliga im Landesderby gegen den THW Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 05:30 Uhr

Wetter: Leichter Dauerfrost mit Schnee und Gewitter

Der Morgen im Land ist größtenteils wolkig, im Laufe des Vormittags gibt es nach Süden hin größere Auflockerungen. Richtung Nordfriesland bleibt es wolkig mit Schneeschauern und teilweise Gewittern. Dauerfrost gibt es bei mäßig kalten -2 Grad in Lauenburg und 0 Grad in Flensburg. Auf Helgoland bleibt es frostfrei bei 3 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 06:00 Uhr

