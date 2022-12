Stand: 13.12.2022 06:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Scholz tauft U-Boote in Kiel

Es ist viel mehr als nur ein Handshake und ein Foto für die Presse: Kanzler Olaf Scholz (SPD) will Deutschland weniger abhängig von China machen - und dafür die Handelsbeziehungen mit anderen asiatischen Staaten stärken. Dafür war er vor gut einem Monat mehrere Tage unter anderem in Singapur. Heute trifft er den Premierminister des südostasiatischen Landes in Kiel wieder. Nach einem Gespräch hinter verschlossenen Türen geht es für Scholz und Premier Lee Hsien Loong auf das Gelände von Thyssenkrupp Marine Systems. Dort werden zwei hochmoderne U-Boote getauft, die an Singapur ausgeliefert werden sollen. Singapur hatte von diesem U-Boot-Typ insgesamt vier bestellt. Der Auftragswert laut Insidern: Mehrere Milliarden Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 05:30 Uhr

Prozess wegen versuchten Betrugs um Fluthilfen

Am Amtsgericht Norderstedt beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der versucht haben soll, aus der Flut-Katastrophe im Ahrtal Profit zu schlagen. Laut Staatsanwaltschaft hat der Norderstedter versucht, staatliche Soforthilfen zu ergaunern - insgesamt 28.000 Euro. Der 43-Jährige soll dafür über ein Online-Portal der Landesregierung in Rheinland-Pfalz mehrere Anträge eingereicht haben - mit Adressen und Nachnamen von Personen aus dem Flutgebiet. Den Behörden fielen die Ungereimtheiten auf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann jetzt unter anderem versuchten gewerbsmäßigen Betrug vor. Sollte er verurteilt werden, droht ihm laut Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe. Das Urteil könnte schon heute fallen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 06:30 Uhr

Leiche in Gewerbegebiet in Mölln gefunden

In einem Gewerbegebiet in Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper wurde geborgen und in die Gerichtsmedizin nach Lübeck gebracht. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt - z.B. wie lange die Person dort schon gelegen hat. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen. Zuerst hatte der "shz" berichtet. Die in einem Erdloch vergrabene Leiche war nach Angaben der dpa am Mittag in einem Garten hinter einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 09:00 Uhr

Sechs Menschen bei Unfall in Nordfriesland schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der B201 zwischen Oster-Ohrstedt und Wester-Ohrstedt im Kreis Nordfriesland sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle waren gegen 18 Uhr ein Lkw und ein voll besetzter Pkw frontal zusammengestoßen - warum ist noch unklar. Beide Fahrzeuge landeten im Graben. Der Autofahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die anderen vier Insassen und der Lkw-Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten bis 2 Uhr in der Nacht voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 05:30 Uhr

Corona in SH: Maskenpflicht im ÖPNV fällt Ende des Jahres

Die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) läuft in Schleswig-Holstein aus. Wie erwartet hat sich die Landesregierung am Montag darauf verständigt, diese Regelung nicht über den 31. Dezember hinaus zu verlängern. Das Land wolle den Weg Richtung Normalität Stück für Stück weitergehen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die Regierung setze auf mehr Eigenverantwortung, gegenseitige Rücksicht und gesunden Menschenverstand als wichtigstes Mittel gegen Corona. Günther empfahl, dass sich Risikogruppen in Innenräumen weiterhin durch eine Maske schützen sollten und dass Menschen, die Corona-Symptome zeigten, weiterhin eine Maske tragen. Es sei nicht gelungen einen gemeinsamen Weg in Deutschland zu gehen, sagte er mit Blick auf andere Bundesländer, die die Maskenpflicht im ÖPNV vorerst beibehalten werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 05:30 Uhr

Städtisches Krankenhaus Kiel: Ab heute wieder Regelbetrieb

Das Städtische Krankenhaus Kiel nimmt ab heute den Regelbetrieb schrittweise wieder auf. Den Informationen nach kann es abhängig vom Krankenstand in einigen Fachbereichen weiterhin Verzögerungen geben. Betroffene Patientinnen und Patienten würden durch die jeweilige Klinik persönlich kontaktiert und informiert, heißt es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 05:30 Uhr

Brennendes Carport im Kreis Segeberg

Die Feuerwehr im Kreis Segeberg musste am frühen Montagabend wegen eines Hausbrandes ausrücken. Gut vier Stunden waren die Helfer in der Gemeinde Lentföhrden im Einsatz. Nach Angaben der Leitstelle hatten Bewohner die Feuerwehr alarmiert, weil das Carport des Hauses brannte. Das Feuer griff dann auf das Einfamilienhaus über. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 06:30 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 299,6

Am Montag (12.12.) wurden in Schleswig-Holstein 2.731 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 299,6 (Freitag: 283,5). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 1.133.398. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 06:30 Uhr

Wetter: Neblig-trüb, aber trocken

Heute gibt es viele Wolken - es bleibt teils neblig-trüb, aber überwiegend trocken. Zwischen Nordfriesland und Angeln sind vereinzelt Schneeschauer möglich. Später gibt es von der Unterelbe her Auflockerungen oder Aufheiterungen mit mehr Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen -1 Grad in Schwarzenbek bis +3 Grad in Westerland auf Sylt.

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2022 | 06:30 Uhr