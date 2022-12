Stand: 12.12.2022 08:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Entgleiste Waggons: Keine Autozüge nach Sylt

Derzeit fahren keine Autozüge zwischen Sylt und dem Festland. Grund ist laut der Deutschen Bahn ein bei Niebüll (Kreis Nordfriesland) entgleister Autozug. Ein Waggon steht laut Bundespolizei auf dem Bahnübergang Gather Landstraße, dort kommt es auch im Straßenverkehr zu Behinderungen. Personenzüge sind von der Sperrung nicht betroffen, teilt die Bahn mit. Noch ist offen, wann die Strecke für Autozüge wieder befahrbar ist. Ein Techniker der Deutschen Bahn ist zur Unfallstelle unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:00 Uhr

Land schießt Geld bei Tourismusprojekten nach

Wegen gestiegener Baukosten erhöht das Land nachträglich die Förderung für mehrere touristische Projekte. Das teilte das Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein mit. Über die bereits zugesagte Förderung hinaus stellt das Land noch einmal rund 17 Millionen Euro zusätzlich bereit. Mehr Geld gibt es zum Beispiel für den Neubau mehrerer Seebrücken im Kreis Ostholstein oder für das Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:00 Uhr

Kremperheide: Bis zu 800 Heuballen in Brand

In Kremperheide bei Itzehoe (Kreis Steinburg) ist die freiwillige Feuerwehr seit Sonntagabend im Dauereinsatz: Nach Angaben der Leitstelle brennen dort bis zu 800 Heuballen. Um an die Glutnester heranzukommen, werden die Heuballen mit einem Radlader auseinandergezogen und dann nach und nach gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:00 Uhr

Landesregierung berät über Corona-Maßnahmen

In Schleswig-Holstein wird heute über die noch bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen beraten. Am Vormittag analysiert die Landesregierung gemeinsam mit ihrem Expertenrat die aktuelle Corona-Lage im Land, um dann das weitere Vorgehen festzulegen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage um die Maskenpflicht im ÖPNV. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte erneut bekräftigt, dass man plant, diese zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Stattdessen könnte es in Bus und Bahn nur noch Empfehlungen zum Tragen einer Maske geben - Bayern und Sachsen-Anhalt sind diesen Schritt schon gegangen. Bereits Mitte November war in Schleswig-Holstein die generelle Isolationspflicht für positiv auf Corona getestete Personen entfallen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 07:30 Uhr

Bauernhaus-Brand in Pronstorf: Zwei Kinder ums Leben gekommen

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Pronstorf (Kreis Segeberg) gibt es neue Erkenntnisse. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kamen bei dem Feuer am Sonnabend zwei Kinder im Alter von drei und 17 Jahren ums Leben. Zunächst war nur von Verletzten die Rede gewesen. Am Sonntagmorgen wurde im Rahmen eines Gottesdienstes im Ort eine Spendensammlung für die Betroffenen organisiert. Das Feuer war am Sonnabend gegen 4 Uhr morgen ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 07:30 Uhr

Landwirtschaftsministerium informiert über Wald

Das Landwirtschaftsministerium informiert am Montag über den Zustand des Waldes in Schleswig-Holstein. Dazu wurde ein Bericht vorgelegt. Darin geht es unter anderem darum, wie die Trockenheit der vergangenen Jahre und die Stürme dem Wald im Norden zugesetzt haben. Im Februar 2022 hatten zwei Sturmtiefs besonders in der Mitte und im Süden von Schleswig-Holstein große Schäden angerichtet. Der Bericht aus dem vergangenen Jahr hatte gezeigt, dass die Wälder immer noch unter den trockenen Jahren 2018 und 2019 leiden. In den vorherigen Berichten ging es außerdem immer um die Frage, wie der Wald für den Klimawandel fit gemacht werden kann und welche Baumarten Schädlingsbefall, Dürren oder Stürmen künftig am besten standhalten können. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 07:30 Uhr

Mieten in Schleswig-Holstein ziehen an

Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sind die Mieten im Norden im dritten Quartal 2022 um fast sechs Prozent gestiegen. Das ist deutlich mehr als im Mittel der vergangenen Jahre. Gründe sind laut IW die höhere Nachfrage nach Mietwohnungen. Einige Vermieterinnen und Vermieter würden die Mieten offenbar aber auch wegen der Inflation erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 06:30 Uhr

Treckerkonvoi fährt mit Spenden zum UKSH Lübeck

35 bunt beleuchtete Trecker haben sich am Sonntagabend vom Steinburger Ortsteil Eichede (Kreis Stormarn) bis nach Lübeck zum UKSH auf den Weg gemacht. Im Gepäck hatten die Landwirte einen Spendenscheck für die Kinderkrebsstation über fast 30.000 Euro und Weihnachtsgeschenke wie Spielzeuge und Kuscheltiere. Mit dem gesammelten Geld sollen auch die Eltern der kranken Kinder finanziell unterstützt werden, beispielsweise für spezielle Therapien oder um zusätzliche Ärzte einzustellen. Die Aktion fand in Lübeck in diesem Jahr zum ersten Mal statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 06:00 Uhr

Handball-Bundesliga: Siege für THW und Flensburg-Handewitt

In der Handball-Bundesliga haben die beiden Clubs aus Schleswig-Holstein am Sonntag gewonnen. Der THW Kiel siegte zu Hause knapp mit 24:22 gegen die MT Melsungen und übernahm damit gleichzeitig die Tabellenführung. Die SG Flensburg-Handewitt setzte sich mit 31:18 deutlich beim Bergischen HC durch und feierte damit nach zuletzt drei sieglosen Auswärtspartien einen Sieg. Am kommenden Sonntag treffen der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt beim Nordderby aufeinander. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und frostig

Am Montagmorgen und im weiteren Tagesverlauf bleibt es wechselnd bewölkt, von der Ostsee her ziehen einzelne Schneeschauer auf. Es bleibt frostig bei Höchstwerten um -1 Grad, auf den Inseln frostfrei bei 1 bis 3 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 06:00 Uhr

