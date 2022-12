Stand: 10.12.2022 12:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Pronstorf - Vier Menschen gerettet

Ein Feuer hat am Sonnabend ein Wohnhaus in Pronstorf (Kreis Segeberg) komplett zerstört. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war der Brand in der Dorfstraße gegen 4 Uhr morgens ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Wohnhaus bereits in voller Ausdehnung, sagte Gemeindewehrführer Marco Zickermann. Eine Mutter und drei Kinder wurden laut Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hat am Vormittag damit begonnen, Teile des Gebäudes einzureißen, um Glutnester zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 11:00 Uhr

Weihnachtsgeschäft in SH nimmt Fahrt auf

Nach einem schleppenden Start nimmt das Weihnachtsgeschäft in Schleswig-Holstein Fahrt auf. Zu Beginn der Saison war in den Geschäften laut Handelsverband Nord nur wenig los. Doch mit der Zeit kamen immer mehr Kundinnen und Kunden. Besonders gefragt sind Bücher, Spielzeug und vor allem Gutscheine. Aber auch gebrauchte Elektroartikel werden laut Umfragen immer beliebter. Der Handelsverband Nord hofft nun, dass der zuletzt positive Trend bis Weihnachten anhält und die Kauflaune noch weiter zunimmt. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 11:00 Uhr

Streik bei Ikea in Kiel

Wer am Sonnabend bei Ikea in Kiel einkaufen möchte, muss sich auf zusätzliche Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Möbelhauskette in Kiel zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag, in dem es unter anderem um einen besseren Gesundheitsschutz für die Beschäftigten gehen soll. Die Möbelhäuser in Lübeck und Hamburg sind nach Angaben eines Verdi-Sprechers von dem Streik nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 10:00 Uhr

Nord-Bundesländer beraten über Elbschlick

Im Streit um den Elbschlick hat es am Freitagabend erste Gespräche zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dem Bund gegeben. Ein Kompromiss wurde noch nicht gefunden, es soll weiter verhandelt werden. Nach Angaben eines Senatssprechers ging es zunächst darum, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen und die unterschiedlichen Positionen auszutauschen. Wegen der großen Schlickmengen in der Elbe dürfen Schiffe mit großem Tiefgang seit Anfang des Monats nicht mehr nach Hamburg fahren. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 10:00 Uhr

Tanklaster stößt mit Auto zusammen

In Rellingen (Kreis Pinneberg) ist am Freitagabend ein mit 37.000 Litern Kraftstoff beladener Tanklastwagen an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen. Die beiden Insassen des Pkw wurden dabei laut Feuerwehr eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten sie aus dem Wagen und brachten sie ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs wurde nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 09:30 Uhr

Kiel: Busse dürfen wieder über die Holtenauer Hochbrücke

Ab Montag dürfen Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) wieder über die Holtenauer Hochbrücke fahren. Das haben am Freitag Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und der Chef des Landesbetriebs Straßenbau Torsten Conradt mitgeteilt. Demnach haben Prüfstatiker die Brücke weiter untersucht und auch für Busse grünes Licht gegeben. Nach ihren Berechnungen dürfen sich auf der Brücke bis zu vier Busse - zwei je Richtung - gleichzeitig begegnen. Autos dürfen aber weiterhin nur zwischen 6 und 21 Uhr über die Brücke fahren. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 08:30 Uhr

Imland Kliniken leiten Verfahren nach Insolvenzrecht ein

Die Imland Kliniken haben ein Verfahren nach Insolvenzrecht eingeleitet. Als Grund nannte die Geschäftsführung, dass die Klinik nach derzeitigem Stand bis zum Jahresende zahlungsunfähig sei. Die Patientenversorgung ist laut Geschäftsführung gesichert, auch die 2.400 Mitarbeiter bekommen weiter Geld. Das nun eingeleitete Schutzschirmverfahren wird laut Insolvenzanwalt mehrere Monate dauern. Mitte Mai soll der Sanierungsplan vorliegen. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sieht die Gesundheitsversorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde weiter gewährleistet. Das Ministerium setze den Austausch mit den Imland Kliniken fort. Der Kreis als Träger sei nun gemeinsam mit der Klinik-Leitung dafür verantwortlich, für eine tragfähige Lösung zu sorgen, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 08:00 Uhr

Handball: Lübeck-Schwartau verliert

In der zweiten Handball-Bundesliga hat Lübeck-Schwartau am Freitag zu Hause gegen Großwallstadt mit 23:28 verloren. Für die Lübecker war es die vierte Niederlage in Serie. In der Tabelle rutschen sie damit auf Platz 15 ab. Das nächste Spiel steht bereits am Mittwoch gegen den TSV Bayer Dormagen an. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 283,5

Am Freitag (9.12.) wurden in Schleswig-Holstein 1.278 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 283,5 (Vortag: 280,3). | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 19:00 Uhr

Wetter: Frostig, am Nachmittag Auflockerungen

Es bleibt zunächst bewölkt, aber trocken, am Nachmittag gibt es vermehrt Auflockerungen. Die Temperaturen bleiben im Frostbereich mit Höchstwerten um -1 Grad, auf Helgoland sind es bis zu 3 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 08:00 Uhr

