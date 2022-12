Stand: 03.12.2022 11:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Demonstration in Kiel sorgt am Mittag für kurzzeitig gesperrte Straßen

In Kiel wollen am Sonnabendmittag mehrere hundert Menschen auf die Straße gehen. Aufgerufen hat ein Bündnis aus Privatpersonen, Gewerkschaften und Sozialverbänden - sie wollen nach eigenen Angaben für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Hintergrund sind die steigenden Preise. Laut Polizei müssen sich Autofahrer in der Kieler Innenstadt auf kurzzeitig gesperrte Straßen einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 09:30 Uhr

VfB Lübeck gewinnt gegen Kickers Emden

In der Fußball Regionalliga Nord ist der VfB Lübeck seiner Favoritenrolle bei den Kickers Emden gerecht geworden: Gegen den Tabellenletzten feierten die Lübecker ein 6:0-Schützenfest und bauten so ihre Tabellenführung weiter aus. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 09:00 Uhr

Schwerer Unfall auf B203 bei Borgstedt

Am Freitagabend ereignete sich auf der B203 bei Borgstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Angaben der Polizei waren gegen 18:30 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen - weil ein Wagen, der Richtung Büdelsdorf unterwegs war, aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein soll. Ein Mann und eine Frau kamen verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 08:30 Uhr

Kinderkliniken in SH am Limit

Viele Kinderkliniken in Schleswig-Holstein sind am Limit - denn im Moment sind viele Kinder gleichzeitig krank. Der Deutsche Kinderschutzbund hat wegen der bundesweit angespannten Situation ein rasches, finanzielles Notprogramm mit besseren Abrechnungsbedingungen für die Krankenhäuser gefordert. Präsident Heinz Hilgers sprach von einer gravierenden Krise für die betroffenen Familien und Kinder. Aufgrund des akuten Fachkräftemangels könne die Krise nicht bewältigt werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 08:00 Uhr

Holtenauer Hochbrücke: Polizei will Verkehr auf den Umleitungsstrecken optimieren

Nach der Frachterkollison mit beiden Bauwerken der Holtenauer Hochbrücke in Kiel will die Polizei den Verkehr auf den Umleitungsstrecken optimieren. Seit Mittwochfrüh sind beide Bauwerke für Autos und Lkw gesperrt. Damit die Umleitungsstrecken nicht mehr so verstopfen, sollen nach Angaben eines Polizeisprechers Beamte den Verkehr regeln - in Stoßzeiten, vor allem dem Berufsverkehr. Geplant ist außerdem eine Ampelanlage an der Kreisstraße von Felm in Richtung B76. Autofahrer, die morgens im Berufsverkehr von Altenholz kommen, sollen dadurch flüssiger abbiegen und in Richtung Bundesstraße fahren können. Zeitgleich ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unglück kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 239,4

Am Freitag wurden in Schleswig-Holstein 1.158 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle damit bei 244,8 (Vortag: 239,4). In Krankenhäusern werden 524 Menschen behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 08:30 Uhr

Ostsee soll mehr geschützt werden

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) fordert mehr Anstrengungen zum Schutz der Ostsee.Der Grünen-Politiker sagte, die Ostsee sei ein faszinierender und vielfältiger Lebensraum mit einer einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt. Aber die gesamten deutschen Ostseegewässer sind von Überdüngung betroffen, die Schadstoffbelastung ist zu hoch und Müll an den Küsten allgegenwärtig, so Goldschmidt. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 13:30 Uhr

Das Wetter: Viele Wolken mit teilweise Schauern

Am Sonnabendnachmittag gibt es viele Wolken und strichweise Schauer. Nach Süden hin bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag sind weiterhin vor allem in der Mitte und im Norden Schleswig-Holsteins Schauer möglich. Nach Süden hin bleibt es meist trocken und es sind vorübergehend Auflockerungen möglich. 03.12.2022 11:00 Uhr

