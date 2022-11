Stand: 23.11.2022 07:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vorgezogene Gaspreisbremse für Stadtwerke eine Herausforderung

Die Stadtwerke im Land sind froh, dass die Gaspreisbremse bereits ab Januar 2023 greift, denn laut Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) war die Sorge groß, dass viele Kunden ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Die Stadtwerke machen sich aber auch Sorgen. Denn die Preise, gedeckelt für 80 Prozent des Verbrauchs, rückwirkend zu berechnen, sei technisch knifflig, betont der VSHEW-Vorsitzende Andreas Wulff. IT-Systeme müssten umgestellt werden und Experten dafür seien schwer zu bekommen. Für die Gasversorger sei es eine große Herausforderung, das bis März rechtzeitig zu schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:00 Uhr

A20: Landtag debattiert über Weiterbau

Mit dem von der FDP eingebrachten Antrag soll die Regierungs-Koalition im Landtag zu einem klaren Bekenntnis für den Weiterbau der Autobahn aufgefordert werden. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Lasse Petersdotter hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, seine Partei werde sich auf Bundesebene nicht für eine privilegierte Umsetzung der A20 einsetzen. Vor der heutigen Debatte erklärte er, die Grünen seien weiter keine Fans des Autobahnprojektes, denn die A20 sei besonders teuer und klimafeindlich. Aber: Mit Verweis auf den Koalitionsvertrag bekenne man sich zur A20. Diese sei kein Streitthema mehr auf Landes-Ebene, meinte auch sein Amtskollege Tobias Koch von der CDU. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller konnte im Vorfeld der Debatte nicht verstehen, warum Schwarz-Grün dieses Thema wieder aufmache, wenige Monate nachdem der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:00 Uhr

Verbraucherzentrale rät zu dezenter Weihnachtsbeleuchtung

Laut Sascha Beetz von der Verbraucherzentrale sollten sich die Schleswig-Holsteiner wegen der Energiekrise fragen, ob sie sich weihnachtlicher fühlen, je mehr es rund ums Haus leuchtet. Denn wenn alle etwa 600.000 Haushalte Lichterketten einschalten, wird eine Menge Energie verbraucht. Wer nicht verzichten möchte, dem rät Beetz dazu, die Lichter per Zeitschaltuhren zu steuern, damit sie nicht unnötig lange leuchten. Außerdem würden LED-Lichterketten im Vergleich mit alten Glühbirnen nur etwa ein Zehntel des Stroms verbrauchen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:00 Uhr

Politiker und Überlebende gedenken der Brandanschläge von Mölln

In Mölln erinnern heute Politiker, Vertreter von Religionsgemeinschaften, Hinterbliebene und Bürger an den 30. Jahrestag der Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Dabei starben eine 51 Jahre alte Frau sowie ihre zehn und vierzehn Jahre alten Enkelinnen. Geplant sind nach Angaben der Stadt Mölln ein Gottesdienst in der St. Nikolaikirche, Kranzniederlegungen an den beiden Anschlagsorten und eine Abschlussveranstaltung im Hotel "Quellenhof". | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:00 Uhr

Handball: Flensburg-Handewitt in Europa weiter makellos

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben auch nach dem dritten Vorrundenspiel der European League ohne Punktverlust. Beim isländischen Meister Valur Reykjavik setzten sich die Flensburger souverän mit 37:32 durch. Vor allem Flensburgs Isländer Teitur Einarsson war nicht zu bremsen und erzielte in seiner Heimat sieben Treffer. Mit dem Sieg festigen die Flensburger ihre Tabellenführung vor Reykjavik mit nun 6:0 Punkten. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 06:00 Uhr

Lob und Kritik für Bürgergeld-Kompromiss aus SH

Den Kompromiss beim Bürgergeld bewerten Verbände und Politiker aus SH unterschiedlich. Der Spitzenverband der Norddeutschen Wirtschaft (UV Nord) findet, der Kompromiss zeige in die richtige Richtung. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nord (DGB Nord) Laura Pooth lsagte: "Für uns ist klar, dass das Bürgergeld eine Verbesserung für die Betroffenen ist.". Der Sozialverband findet die erste Vorlage der Ampel, die im Bundesrat scheiterte, sehr viel besser, trägt die Kompromisse aber mit. Michael Saitner vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sagte, es könne nicht von einer echten Reform, sondern allenfalls von einer Novelle von Hartz IV gesprochen werden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, Mit dem Vereinbarten könne er sehr gut leben. Und SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller meinte, endlich würden Menschen in ohnehin schwieriger Situation angemessen unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 20:00 Uhr

Energie: Entlastungs-Lücke geschlossen - Skepsis bleibt

Wie aus einem Gesetzentwurf auf Bundesebene hervorgeht, soll die Gaspreisbremse rückwirkend ab Januar gelten und nicht erst ab März. In Schleswig-Holstein sind die Reaktionen gemischt. Der SSW-Fraktionschef Lars Harms meint: Dass es überhaupt so lange gedauert habe, bis der Staat Entlastungen auf den Weg bringe, sei eine "Schweinerei." Der Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter sagte: "Wir schaffen es zum einen, auch im Januar zu Entlastungen zu kommen, und zum anderen einen direkten und guten Weg auch bei den Mieterinnen und Mietern." Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Oliver Kumbartzky sagt: "Der Bund hat geliefert und sorgt für Sicherheit und Planbarkeit. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 20:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 183,2

Am Dienstag (22.11.) wurden in Schleswig-Holstein 1.152 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 183,2 (Vortag: 190,8). | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 18:00 Uhr

Wetter: Im Tagesverlauf wird es freundlicher

Heute ist es oft stark bewölkt, teilweise trüb und zeitweise fällt etwas Regen, ehe sich zum Nachmittag hin von Süden her trockenes Wetter durchsetzt, dabei kann sich auch die Sonne örtlich immer mal zeigen. Die Temperaturen liegen bei 6 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und klettern auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis auf acht Grad. Es weht schwacher bis mäßiger südlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 06:00 Uhr

