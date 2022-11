Stand: 22.11.2022 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 190,8

Am Montag wurden in Schleswig-Holstein 1.556 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 190,8 (Freitag: 209,0). | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Kultureinrichtungen sparen in der Energiekrise

Egal, ob durch den Austausch von Thermostaten, den Wechsel von Duschköpfen oder eine Installation von LED-Leuchten: Fast alle Bereiche der Kultur müssen sparen, ob Theater oder Museen. Mit einfachen Hausmitteln ist es nicht getan, sagt Guido Froese, Leiter des Nordkollegs in Rendsburg und Vorsitzender des Landeskulturverbandes. Die Akademie für kulturelle Bildung hat mit 220 Betten und verschiedenen Räumlichkeiten einen hohen Verbrauch. Die Kreisbibliothek Eutin hat ihre Öffnungszeiten auf die hellere Tageszeit verschoben und insgesamt verkürzt. Weil Flure und kurzzeitig genutzte Räume gar nicht mehr beheizt werden, bekommen Mitarbeiter inzwischen Decken. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 07:00 Uhr

Schwerer Autounfall bei Schleswig

Bei einem Unfall auf der B76 Höhe Fahrdorf bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah eine 57-Jährige beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Außerdem fuhr ein weiterer Wagen in die Unfallstelle. Die Unfallverursacherin wurde dabei lebensgefährlich, zwei weitere Menschen schwer und eine Person leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 06:30 Uhr

Urteil im zweiten Prozess um tödliche Messerattacke im Kreis Stormarn erwartet

Der Angeklagte soll auf einem Spielplatz in Gröhnwohld (Kreis Stormarn) im Jahr 2020 einen 22-Jährigen erstochen haben. Offenbar hatten die beiden Männer Streit um Drogengeschäfte. Laut Bundesgerichtshof wurden im ersten Verfahren mögliche Mordmerkmale nicht ausreichend geprüft. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 06:30 Uhr

Marschbahn: Zugverkehr nach Sylt eingeschränkt

Seit Montagabend ist der Zugverkehr nach Sylt massiv eingeschränkt. Laut Bahn werden wegen Bauarbeiten zwei Abschnitte der Marschbahn gesperrt: zwischen Niebüll und Klanxbüll sowie zwischen Keitum und Westerland (alle Kreis Nordfriesland). Als Ersatz fahren Busse. Die Fahrtzeit zwischen Niebüll und Westerland wird sich laut Bahn ungefähr verdoppeln. Bis zum Ende der Streckensperrung am Freitag setzt die Reederei FRS zwei Schiffe ein, die stündlich pendeln. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 06:00 Uhr

Warnung vor glatten Straßen

Laut Deutschen Wetterdienst zieht leichter Regen durch, der auf teils gefrorenen Boden fällt. An vielen Stellen sind am Morgen Streufahrzeuge unterwegs. Auch die Leitstellen im Land rechnen mit glatten Straßen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 06:00 Uhr

Brandstiftung in Flensburg: Weiterer Verdächtiger verhaftet

In Flensburg sitzt ein weiterer mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 32-Jährige bereits am Donnerstag festgenommen. Der Mann soll im August zweimal ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses am Hafermarkt gelegt haben. Zudem soll er Anfang September versucht haben, in einem Parkhaus ein Auto in Brand zu setzen. Vor fast sechs Wochen wurde bereits ein 35-jähriger Mann aus Flensburg festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 06:00 Uhr

Weihnachtsmärkte öffnen: Schausteller optimistisch

Am Montag haben in Schleswig-Holstein die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet, unter anderem in Flensburg, Kiel, Eckernförde, Husum und Lübeck. Nach den Einschränkungen durch Corona in den vergangenen beiden Jahren sind die Erwartungen und die Hoffnung der Schausteller und der Verantwortlichen nun groß. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 06:00 Uhr

Stutthof-Prozess: Landgericht entscheidet über Befangenheitsantrag

Im Stutthof-Prozess muss die Strafkammer des Landgerichts Itzehoe über einen Befangenheitsantrag entscheiden. Die Verteidigung hält den historischen Sachverständigen in dem Verfahren für befangen. Rechtsanwalt Wolf Molkentin begründete den Antrag vor dem Landgericht Itzehoe damit, dass Hördler in einer problematische Doppelrolle als Gutachter und Ermittler tätig gewesen sei. Bei seiner Mandantin bestehe die Sorge, dass Hördler nicht ausreichend unvoreingenommen sei. Sollte der Antrag abgelehnt werden, könnte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit ihrem Plädoyer beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Gefrierender Regen möglich, später teilweise heiter

Am Dienstag ist es stark bewölkt, von der Nordsee und Elbe her kann es zeitweise regnen, vorübergehend auch Schneeregen oder Schnee. In den Morgenstunden ist stellenweise gefrierender Regen möglich, bis zum Vormittag kann es glatt werden. Ab dem Mittag lassen die Niederschläge im Westen, am Nachmittag auch in den östlichen Landesteilen nach. Besonders in Richtung Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und Stormarn sind dann Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten frisch bis stark aus Südost mit teils stürmischen Böen, im Laufe des Nachmittags lässt der Wind nach.

