A7 nach Sperrung wieder frei

Die A7 zwischen Hamburg-Volkspark und Heimfeld ist wie geplant wieder frei. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Auf dem Abschnitt wurden unter anderem drei Brücken abgerissen. Deshalb war er seit Donnerstagabend für 79 Stunden dicht. Die Sperrung wurde am frühen Montagmorgen aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:00 Uhr

Weihnachtsmärkte öffnen: Schausteller optimistisch

Heute öffnen in Schleswig-Holstein die ersten Weihnachtsmärkte. Schaustellerinnen und Schausteller sind trotz Energiekrise optimistisch, dass viele Gäste kommen werden. Das hätten auch die Jahrmärkte in den vergangenen Wochen gezeigt, erklärt der Präsident des Schaustellerverbands, Marco Lange. Auf einigen Märkten, etwa in Kiel, gibt es weniger Kunsthandwerkstände. In Flensburg, Heide und Lübeck könne man keinen Rückgang der Stände beobachten, heißt es von den Tourismusagenturen. Die Standgebühren sind nicht gestiegen - in Kiel und Lübeck fallen sie sogar um 50 Prozent geringer aus, um den Schaustellern in Krisenzeiten entgegenzukommen. Die Städte wollen zudem Energie sparen, indem die Märkte nicht mehr so lange beleuchtet werden wie gewohnt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:00 Uhr

Marschbahn: Zugverkehr nach Sylt eingeschränkt

Ab heute Abend um 21 Uhr ist der Zugverkehr nach Sylt massiv eingeschränkt. Laut Bahn werden wegen Bauarbeiten zwei Abschnitte der Marschbahn gesperrt: zwischen Niebüll und Klanxbüll sowie zwischen Keitum und Westerland. Als Ersatz fahren Busse. Die Fahrtzeit zwischen Niebüll und Westerland wird sich laut Bahn ungefähr verdoppeln. Wer mit dem Auto auf die Insel will, kann am Montag um 17.35 Uhr in Niebüll den letzten Autozug nehmen - danach geht es nur noch über die dänische Insel Rømø und von dort aus mit der Fähre. Bis zum Ende der Streckensperrung am Freitag setzt die Reederei FRS zwei Schiffe ein, die stündlich pendeln. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:00 Uhr

Feuerwehr löscht Kellerbrand in Kiel-Gaarden

Im Kieler Stadtteil Gaarden rückte die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Mehrfamilienhaus aus. Dort brannte es im Keller. Nach Angaben eines Sprechers konnten 35 Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie wurden im benachbarten Bürgertreff betreut, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte löschten erst das Feuer und lüfteten dann noch das Gebäude. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:00 Uhr

Polizei stoppt 16-Jährigen nach Verfolgungsjagd

Nach einer Verfolgungsjagd in Elmshorn hat die Polizei am Sonntagabend einen 16-Jährigen am Steuer eines Wagens gestoppt. Nach Angaben der Polizei hatte der Jugendliche keinen Führerschein und war mit zwei weiteren Insassen unterwegs. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der 16-Jährige laut Polizei Gas und konnte erst in Bevern (Kreis Pinneberg) gestoppt werden. Bei einem Streifenwagen wurde ein Spiegel abgefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 07:00 Uhr

Wetter: Leichte Schneeschauer bei 2 bis 5 Grad

Heute Vormittag ist es vor allem im Süden von Schleswig-Holstein zunächst noch neblig, später überwiegend freundlich. Richtung Ostsee und im Norden ist zeitweise weiter Schneefall möglich, teils mit Glätte. Tagsüber geht der Schneefall in Regen über und nimmt ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 Grad um Hamburg und 5 Grad auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 06:00 Uhr

