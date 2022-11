Stand: 19.11.2022 11:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwei Demonstrationen in Neumünster

In Neumünster stehen am Sonnabend gleich zwei Demonstrationen an. Am Nachmittag wollen Demonstranten aus dem rechten Spektrum auf die Straße gehen - und auch ein Gegenprotest dazu hat sich angemeldet, zu dem mehrere tausend Menschen erwartet werden. Autofahrer müssen zwischen 12 und 15 Uhr in der Innenstadt von Neumünster mit Behinderungen und Umleitungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 10:00 Uhr

FDP-Parteitag: Kumbartzky soll neuer Vorsitzender werden

Die FDP in Schleswig-Holstein wählt heute auf einem Parteitag in Neumünster einen neuen Vorsitzenden. Nach elf Jahren tritt Heiner Garg nicht wieder an - Nachfolger soll Oliver Kumbartzky werden. Dieser freut sich auf seine neue Aufgabe: "Die FDP in Schleswig-Holstein ist gut aufgestellt. Wir haben so viele Mitglieder wie nie zuvor vor mit über 3.200." Das schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl sei schmerzhaft gewesen, so Kumbartzky. Nun wolle die FDP in der Opposition präsent sein und sich auf die anstehende Kommunalwahl vorbereiten. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 10:00 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Flensburg

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg sind am Freitagabend vier Menschen leicht verletzt worden - darunter eine hochschwangere Frau. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in dem Haus in der Neustadt in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Die Wohnung ist jetzt unbewohnbar. Zur Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 09:30 Uhr

Gedenken an Brandanschläge in Mölln

In der kommenden Woche jähren sich zum 30. Mal die Brandanschläge in Mölln. Am 23. November 1992 hatten Neonazis Molotow-Cocktails auf Wohnhäuser geworfen, in denen türkischstämmige Familien gelebt hatten. Drei Menschen starben, neun wurden schwer verletzt. Am Freitagabend hat die Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein Überlebende und Politiker zu einer Podiumsdiskussion in Mölln eingeladen. Dabei wurde auch der drei Todesopfer Bahide Arslan, Ayse Yilmaz und Yeliz Arslan gedacht. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sagte, die Politik müsse dafür sorgen, dass sich ein solcher Anschlag nicht wiederholt. Ein Überlebender, Faruk Arslan, zog allerdings ein ernüchterndes Fazit. Diese Worte habe er schon zu oft von der Politik gehört. Kommende Woche findet in Mölln eine große Gedenkfeier statt. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 09:00 Uhr

Entlastung für Studierende: Kritik aus SH

Studierende und Fachschüler sollen wegen Inflation und gestiegener Energiekosten 200 Euro als Einmalzahlung bekommen. Das hat das Bundeskabinett am Freitag beschlossen. Die Studierenden-Vertreter aus Schleswig-Holstein äußern trotz Dankbarkeit Kritik. "Zu wenig, zu spät, zu bürokratisch", so die Vertreter aus Kiel. Sie fordern gezieltere Hilfen und eine große BAFöG-Reform. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 09:00 Uhr

Vollsperrung auf der Marschbahn

Vom 21. November 21 Uhr bis zum 25. November 2 Uhr ist der Zugverkehr von und nach Sylt wegen Bauarbeiten massiv eingeschränkt. Auf dem Festland ist der Abschnitt zwischen Niebüll und Klanxbüll gesperrt, auf Sylt sind es die Gleise zwischen Keitum und Westerland (Kreis Nordfriesland). Die Personenzüge werden auf beiden Abschnitten durch Busse ersetzt. Zwischen Klanxbüll und Keitum pendelt nur ein Regionalzug pro Stunde hin und her. Den Betrieb der Autozüge stellt die Bahn komplett ein. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 08:00 Uhr

Fußball-Regionalliga: Weiche Flensburg verliert

Am Freitagabend empfing der SC Weiche Flensburg 08 in der Regionalliga Nord die zweite Mannschaft des HSV und musste sich mit 2:3 geschlagen geben. Bereits nach wenigen Minuten musste Weiche das erste Gegentor hinnehmen. Danach war die Mannschaft viel im Ballbesitz, trotzdem erzielten die Gäste kurz vor der Halbzeit das zweite Tor. In der zweiten Spielzeit bekam Weiche einen Handelfmeter zugesprochen, den sie aber nicht verwandeln konnten. Kurz danach fiel das 0:3. Als keiner mehr mit Weiche rechnete traf Wirlmann zum 1:3 und wenige Minuten später verwandelten die Flensburger einen weiteren Handelfmeter. Danach folgte ein Flensburger Sturmlauf mit vielen guten Chancen, jedoch ohne den Ausgleich zu schaffen. Weiche verlor damit das zweite Heimspiel in Folge. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 08:00 Uhr

79-Stunden-Sperrung auf der A7

Wegen Brückenabrissarbeiten in Hamburg ist die A7 zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld noch bis Montagfrüh in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird während der Sperrung weiträumig umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 07:00 Uhr

Wetter: Heiter bis wolkig mit Schneeschauern

Am Vormittag ist es größtenteils heiter, im Tagesverlauf kommen zunehmend Wolken dazu. Nahe der Ostsee ist es dagegen wolkiger mit Schneeregen oder -schauern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen bis zu 5 Grad auf den Inseln und -2 Grad im südlichen Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2022 08:00 Uhr

