Stand: 18.11.2022 08:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Überlastete Notaufnahmen im Land

Die Notaufnahmen in Schleswig-Holstein sind am Limit. Fachkräftemangel und Personalausfälle überlasten die Krankenhäuser. Dazu kommt, dass viele Menschen seit Corona von den überlasteten Arztpraxen auf Krankenhäuser ausweichen. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sagte, die Lage sei ernst. Es gebe eine Überlastungs- und Übermüdungssituation beim Klinikpersonal. Die Notfallversorgung sei aber sichergestellt, so die Ministerin. Sie appelliert zusammen mit Kliniken und Kassenärzten, nur bei lebensbedrohlichen Notfällen in die Notaufnahme zu gehen. Ein landesweit einheitlicher Nachweis über die Behandlungskapazitäten, der entsprechende Meldungen der Krankenhäuser abbildet, soll demnächst in die Testphase gehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 07:00 Uhr

Unfälle durch Glatteis

Autofahrende müssen Freitagmorgen mit zum Teil glatten Straßen rechnen. Die Leitstelle West spricht nach eigenen Angaben von zehn Glätteunfällen auf der A23 und der A7, dort vor allem im Bereich Bad Bramstedt und Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. Betroffen sind auch die A1 und die A24 . Dort zählten die Beamten drei Unfälle bei Barsbüttel und bei Witzhave im Kreis Stormarn. Die Polizei ruft Autofahrer auf, vorsichtig zu fahren. Streudienste sind unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 07:00 Uhr

Tarifstreit in Metall- und Elektroindustrie beigelegt

Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt. Das teilten die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall im Pilotbezirk Baden-Württemberg mit. Vereinbart wurden demnach Lohnerhöhungen in zwei Stufen - und zwar um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Dazu kommt eine steuerfreie Pauschale in Höhe von 3.000 Euro. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Das Ergebnis gilt als Pilotabschluss, der im Kern auch in anderen Bezirken umgesetzt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 06:00 Uhr

Lagerhalle in Witzhave brennt nieder

Die Feuerwehr ist gestern Abend zu einem Großeinsatz in Witzhave (Kreis Stormarn) ausgerückt. Bei einem Brand ist eine Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs komplett zerstört worden. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten die Lagerhalle aber nur noch kontrolliert niederbrennen lassen. In der Halle waren Geräte und Maschinen untergebracht. Der Schaden wird laut Polizei auf 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 06:30 Uhr

79-Stunden-Sperrung auf der A7

Wegen Brückenabrissarbeiten in Hamburg wird die A7 von Donnerstagabend 22 Uhr bis Montag früh voll gesperrt. Betroffen ist laut Autobahn GmbH zunächst die Strecke zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof. Am Freitagabend wird die Sperrung bis Hamburg-Heimfeld ausgedehnt. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Der Verkehr wird während der Sperrung weiträumig umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 07:00 Uhr

Straßenbahn in Kiel: Ratsversammlung stimmt zu

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt soll ein modernes Straßenbahnnetz bekommen. Dies hat die Kieler Ratsversammlung nach Angaben der Stadt am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sprach von einem historischen Ereignis für die Stadt. Geplant sind vier Linien mit einer Gesamtlänge von knapp 36 Kilometern. Das Großprojekt hat ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro. Rund 90 Prozent davon könnten von Bund und Land übernommen werden. Die erste Linie könnte nach Angaben der Stadt im Idealfall 2033 oder 2034 in Betrieb genommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 06:00 Uhr

Bundesweite Störungen im Telefonnetz behoben

Die Störung im Netz des Mobilfunkanbieters O2 ist wohl fast vollständig behoben. Laut O2 haben Techniker das Netz stabilisiert. Bis auf wenige Nacharbeiten ist das Netz wieder verfügbar. Wegen der Störung hatte es bundesweit massive Einschränkungen im Mobilfunknetz sowie Probleme beim Erreichen der Notrufnummern 110 und 112 gegeben. Auch in Schleswig-Holstein gab es deshalb amtliche Gefahrenmitteilungen. Am Donnerstagabend wurde dann Entwarnung gegeben. Grund für die Netzprobleme war laut O2 ein Server-Fehler. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 06:00 Uhr

Mehrheit des Landtags will Ukraine-Notkredit aufstocken

Mit breiter Mehrheit wird der Landtag in der kommenden Woche wohl dafür stimmen, den Ukraine-Notkredit aufzustocken. Auf einen entsprechenden Antrag verständigten sich die Regierungsfraktionen CDU und Grüne mit den Oppositionsfraktionen von SPD und SSW. Lediglich die FDP lehnt die Pläne ab. Die vier Fraktionen folgen damit dem Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), den bisherigen Notkredit von 400 Millionen Euro um eine Milliarde aufzustocken. Damit werde das Land in die Lage versetzt, die beschlossenen Entlastungsmaßnahmen zu finanzieren und die Kommunen zu unterstützen, so CDU-Fraktionschef Koch. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 06:00 Uhr

Arbeitgeberverbände begrüßen Ende der Isolationspflicht, es gibt aber auch Kritik

Für die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer in Lübeck bedeutet das Ende der Isolationspflicht eine Erleichterung, erklärte ein Sprecher der Handwerkskammer. Denn auch ohne Corona hätten zahlreiche Betriebe mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Aus den gleichen Gründen begrüßt auch die Krankenhausgesellschaft das Ende der Isolationspflicht. Wie groß die Entlastung wirklich ist, müsse man sehen, erklärte eine Sprecherin. Viele der Corona-positiven Kolleginnen und Kollegen hätten Symptome und dürften nicht zur Arbeit kommen. Kritik kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein: Mehr Eltern könnten ihre Kinder krank in die Schule schicken, mehr Lehrerinnen und Lehrer könnten ausfallen und damit auch Unterricht. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2022 | 07:00 Uhr