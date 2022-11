Stand: 16.11.2022 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hausärztemangel könnte sich verschärfen

Die Kassenärztliche Vereinigung KVSH warnt vor einem Hausärztemangel in Schleswig-Holstein. Jeder dritte niedergelassene Hausarzt in Schleswig-Holstein sei über 60 Jahre alt, viele fänden kaum Nachfolger, wenn sie in den Ruhestand gehen. Junge Ärzte scheuen laut KVSH die Selbstständigkeit. Bei einer Anstellung sei das finanzielle Risiko geringer. Aber auch angestellte Ärzte fehlen in den Praxen. Darüber hinaus seien mehr als drei Viertel der Nachwuchsärzte Frauen. Viele bevorzugen nach Angaben der KVSH aus familiären Gründen Teilzeitstellen. Kurzfristig sei das Problem kaum zu lösen, die Situation werde sich in den kommenden Jahren eher verschärfen, so die KVSH. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 07:00 Uhr

Fahrtkartenautomat in Ammersbek gesprengt

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Fahrkartenautomaten in Ammersbek im Kreis Stormarn gesprengt. Nach Angaben der Polizei meldeten Anrufer gegen halb eins in der Nacht einen lauten Knall an der U-Bahnstation Hoisbüttel. Die Kriminalpolizei sicherte bereits Spuren. Die Bahnen der U1 fahren ohne Einschränkungen. Verletzt wurde offenbar niemand. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 07:00 Uhr

Mehr als 1.000 Stellen in Finanzämtern unbesetzt

Die Finanzämter in Schleswig-Holstein leiden unter zu wenig Personal. Das hat eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Beate Raudies an die Landesregierung ergeben. Fast 4.300 Stellen sind demnach in den Finanzämtern nötig, um die Aufgaben wie vorgesehen erledigen zu können. Davon sind in Schleswig-Holstein aber nur knapp 3.150 besetzt. Auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagt, die Steuerverwaltung sei deutlich unterbesetzt. Die Verwaltung stecke "bereits knietief im Fachkräftemangel", kritisiert die Steuergewerkschaft. Um die Jobs für Bewerber ansprechender zu machen, müsse die Wochenarbeitszeit von aktuell 41 Stunden reduziert, die Besoldung erhöht und weitere Anreize geschaffen werden, heißt es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 07:00 Uhr

Erneuter Warnstreik der IG Metall

Die IG Metall hat am Mittwochmorgen im Norden erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. In allen fünf norddeutschen Bundesländern sind demnach Arbeitsniederlegungen geplant - in Schleswig-Holstein sich laut Gewerkschaft Proteste in Flensburg, Itzehoe, Kiel, Lübeck und Rendsburg geplant. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 07:00 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall bei Geesthacht

Bei einem Verkehrsunfall bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist 27-Jähriger ums Lebens gekommen. Laut Polizei waren aus unbekannter Ursache zwei Autos zusammengestoßen. Dabei erlitt der Beifahrer in einem der Wagen tödliche Verletzungen. Der 28 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Von den drei Insassen des anderen Fahrzeugs wurden zwei leicht und einer schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 06:30 Uhr

Unternehmensverband kritisiert Ende der Isolationspflicht

Am Dienstag hat die Landesregierung das Ende der Isolationspflicht in Schleswig-Holstein beschlossen, an einer entsprechenden Verordnung wird derzeit gearbeitet. Der Unternehmensverband Nord (UV Nord) befürchtet jedoch Konfliktpotenzial in den Betrieben. So könne es passieren, dass Beschäftigte nicht mit jemandem zusammenarbeiten wollen, der Corona habe. Außerdem kritisiert der UV Nord, dass in den norddeutschen Bundesländern künftig unterschiedliche Regeln gelten. Denn während in Schleswig-Holstein die Isolationspflicht wegfällt, gilt sie in Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern weiter. Probleme haben nach Einschätzung des UV Nord deshalb vor allem Betriebe, die überall Filialen haben und jetzt einheitliche Regeln für ihre Mitarbeitenden finden müssen. Auch Beschäftigte, die beispielsweise nach Hamburg pendeln, könnten Schwierigkeiten bekommen: Denn Schleswig-Holsteiner, die einen positiven Test haben, dürfen in Hamburg nicht zur Arbeit gehen, sagen Arbeitsrechtler. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 06:00 Uhr

Feuer in Stedesand

In Stedesand (Kreis Nordfriesland) hat es am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Laut Rettungsleitstelle war in einem Schuppen ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das benachbarte Gemeinschaftshaus über - dort ist auch die Feuerwehr untergebracht. Verletzt wurde niemand. Bis zu 150 Helfer waren vor Ort, am Morgen gab es noch eine Brandwache. Die Feuerwehrfahrzeuge wurden laut Sprecher bei dem Brand nicht beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 06:00 Uhr

Wetter: Bedeckt und stürmisch bei 9 bis 11 Grad

Am Vormittag und auch im weiteren Tagesverlauf bleibt es meist bedeckt, von Nordsee und Elbe zieht Regen auf. Die Temperaturen erreichen 9 Grad bei Hamburg und 11 Grad auf Helgoland. An den Küsten sowie im Norden des Binnenlandes sind Windböen und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h möglich. Auf Sylt und Helgoland können einzelne Böen auch noch stärker sein. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 06:00 Uhr

