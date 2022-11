Stand: 15.11.2022 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nachfrage nach Immobilien sinkt

Wer ein Haus kaufen oder bauen möchte, muss in Schleswig-Holstein dafür für Kredite im Moment tiefer in die Tasche greifen als noch vor einigen Monaten. Denn: Durch die hohen Zinsen sind Hauskredite gerade deutlich teurer, die monatlichen Raten sind deutlich gestiegen. Als Folge sinkt die Nachfrage nach Immobilien laut Experten erheblich: Die Sparkasse Holstein berichtet von einem deutlichen Rückgang des Immobiliengeschäftes. Auch Makler berichten, dass es viel weniger Interessenten gibt als noch vor einigen Monaten. Dass der Immobilienmarkt deshalb komplett zusammenbricht, erwarten die Fachleute nicht - allerdings werde es wegen der hohen Zinsen unterm Strich trotzdem teurer, sich ein Haus zu kaufen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 06:30 Uhr

Kritik nach Bürgergeld-Aus im Bundesrat

Die fehlende Mehrheit im Bundesrat für das von der Bundesregierung geplante Bürgergeld stößt in Schleswig-Holstein auf Kritik. Der sozialpolitische Sprecher der SSW-Landtagsfraktion Christian Dirschauer sagte, die CDU-geführten Länder spielten die Armen gegen die Ärmsten aus. Kritik kommt auch vom Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Thomas Losse-Müller. Das Soziale habe in der Regierung keine Stimme, heißt es in einer Mitteilung. Er hofft demnach auf lösungsorientierte Verhandlungen im Vermittlungsausschuss. Der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Heiner Garg, spricht von einem Fehler. Er bedauert nach Angaben einer Sprecherin, dass sich Schleswig-Holstein an der Verhinderung des Bürgergeldes im Bundesrat beteiligt habe. Garg erwartet nun ein zügiges und konstruktives Verfahren im Vermittlungsausschuss. Ähnlich äußerte sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lasse Petersdotter. Die Blockade der CDU ist seiner Meinung nach nicht nachvollziehbar. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 06:00 Uhr

Vier Verletzte nach Unfall im Kreis Steinburg

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Dammfleth im Kreis Steinburg sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte sich ein Auto überschlagen. Darin saß demnach ein Elternpaar im Alter von 23 und 25 Jahren mit seinen zwei und vier Jahre alten Kindern. Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 06:00 Uhr

"Silberner Stern des Sports" geht an Verein aus Elmshorn

Mit dem "Silbernen Stern des Sports" wird das beste Breitensport-Projekt Schleswig-Holsteins ausgezeichnet. In diesem Jahr gewann den Stern der Elmshorner MTV (Kreis Pinneberg), der einen Schwerpunkt der Vereinsarbeit in integrative Maßnahmen setzt. Für Mehmet Karakavak als Integrationsbeauftragter des EMTV ist der Preis vor allem eine Auszeichnung für seine vielen Helfer. In zwei Monaten geht es nun für die Elmshorner beim Bundesentscheid in Berlin um den "Goldenen Stern des Sports". | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 06:00 Uhr

Haftstrafen im Prozess um Betrug zulasten der Fielmann-Kette gefordert

Im Prozess um einen mutmaßlichen Millionenbetrug zulasten der Optikerkette Fielmann hat die Staatsanwaltschaft am Montag nach Angaben einer Gerichtssprecherin Haftstrafen zwischen vier Jahren sowie Bewährungsstrafen zwischen neun Monaten und einem Jahr und acht Monaten gefordert. Für die beiden Hauptangeklagten beantragte sie der Sprecherin zufolge Haftstrafen von vier Jahren beziehungsweise drei Jahren und sechs Monaten. Die sechs Angeklagten müssen sich unter anderem wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sowie Untreue in besonders schwerem Fall und Beihilfe dazu vor dem Landgericht Kiel verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Sonne und auch mal Regen

Heute ist es zeitweise aufgelockert und bewölkt. Vor allem in Ostholstein und im Lauenburgischen scheint auch die Sonne. Von der Nordsee und Elbe her gibt es mehr Wolken. Stellenweise ist etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Großenbrode und bei 13 Grad in Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 06:00 Uhr

