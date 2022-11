Stand: 14.11.2022 08:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwerer Verkehrsunfall in Hürup

In Hürup im Kreis Schleswig-Flensburg sind bei einem Unfall am frühen Morgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben missachtete eine 58-Jährige beim Linksabbiegen gegen halb 5 die Vorfahrt und stieß frontal mit dem Wagen eines 32-Jährigen zusammen. Beide kamen schwerverletzt ins Krankenhaus nach Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:00 Uhr

Bürger stimmen für Büchener Gewerbegebiet

Das neue Gewerbegebiet Steinkrüger Koppel in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll kommen. Bei einem Bürgerentscheid haben am Sonntag 1.227 Menschen für den Bau gestimmt, 1.066 stimmten dagegen. Weil eine Bürgerinitiative aus Gründen des Umweltschutzes gegen das Gewerbegebiet ist, hatten die Mitglieder den Bürgerentscheid ins Leben gerufen. Die Gemeinde hatte dagegen für das Gewerbegebiet geworben: mit neuen Arbeitsplätzen, mehr Gewerbesteuer-Einnahmen und einer besseren Infrastruktur. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 07:00 Uhr

SH will Bürgergeld im Bundesrat nicht zustimmen

Nachdem der Bundestag dem Bürgergeld in der vergangenen Woche zugestimmt hat, muss es heute noch den Bundesrat passieren. Es sieht aber nicht danach aus, dass es genügend Stimmen der Länder bekommen könnte. Auch die schleswig-holsteinische Landesregierung hat sich dagegen ausgesprochen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stören vor allem die Punkte Mitwirkungspflichten der Empfänger und Sanktionsmöglichkeiten. Diskussionswürdig findet er auch, welche Vermögen nicht angetastet werden, bevor man Bürgergeld bezieht, und ob das nicht in einem bestimmten Verhältnis zur geleisteten Arbeit stehen sollte. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 06:00 Uhr

Geldautomat in Reinbek gesprengt

In Reinbek (Kreis Stormarn) haben Unbekannte heute Nacht einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Nach Angaben der Polizei ging der Alarm gegen 3 Uhr ein. Die Täter sind auf der Flucht. Wer etwas Ungewöhnliches in der Möllner Landstraße in Reinbek beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 06:00 Uhr

Stichwahl: Sven Radestock wird neuer Bürgermeister von Eutin

In einer Stichwahl haben sich am Sonntag die meisten Menschen für Sven Radestock (Grüne) entschieden - und zwar 59,7 Prozent der Wähler. Sascha Clasen (CDU) kam auf 40,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,9 Prozent. Bis zum Ende des Jahres sind noch Monika Obieray von den Grünen und Sascha Clasen von der CDU als kommissarische Bürgermeister tätig. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 06:00 Uhr

Handball: Kiel gewinnt gegen Göppingen

Der THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga zurück in in der Erfolgsspur. Die Norddeutschen bezwangen am Sonntag Frisch Auf Göppingen mit 30:26 (12:10), zeigten dabei aber erneut einen wechselhaften Auftritt. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 06:00 Uhr

Wetter: Häufig sonnig und trocken

Nach einem nebeligen Morgen ist es heute oft freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt meist trocken. In einigen Regionen verweilen die Wolken bis in den Nachmittag hinein. An den Küsten weht ein frischer und stark böiger Wind aus Südost. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Wacken (Kreis Steinburg) bis 11 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2022 | 08:00 Uhr