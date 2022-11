Stand: 13.11.2022 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig-Holstein gedenkt Opfern von Krieg und Gewalt

Mit einer zentrale Gedenkfeier heute Mittag im Plenarsaal gedenkt der Landtag am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt. Parlamentspräsidentin Kristina Herbst (CDU) wird die Gedenkrede halten und als Schirmherrin des schleswig-holsteinischen Volksbundes auch das traditionelle Totengedenken sprechen. Auch an vielen Orten in Schleswig-Holstein wollen Menschen der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken. So gibt es unter anderem in Schleswig, Lübeck, Itzehoe und Neumünster so wie anderen Orten Gedenkveranstaltungen und Gottesdienste zum Volkstrauertag. An öffentlichen Gebäuden wehen außerdem die Fahnen auf Halbmast, Tanz- und Musikveranstaltungen sind nur mit Einschränkungen erlaubt. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2022 10:00 Uhr

Stichwahl über neuen Bürgermeister in Eutin

Im ostholsteinischen Eutin stimmen die Menschen heute in einer Stichwahl darüber ab, wer neuer Bürgermeister wird. Zur Wahl stehen Sascha Clasen von der CDU, der die Polizeistation in Malente leitet und Sven Radestock von den Grünen, der als Redakteur für den NDR arbeitet. Bei der Wahl vor drei Wochen hatte Radestock mit 28,7 Prozent die meisten Stimmen geholt. Dicht gefolgt von Clasen, für den 24,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2022 09:00 Uhr

Kommt das neue Gewerbegebiet in Büchen?

Die Menschen in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) können heute in einem Bürgerentscheid über den geplanten Bau des Gewerbegebietes Steinkrüger Koppel abstimmen. Dort sollen nach dem Willen der Gemeinde neue Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze entstehen - und natürlich winken auch Gewerbesteuer-Einnahmen. Doch eine Bürgerinitiative ist aus Gründen des Umweltschutzes gegen das Gewerbegebiet und hatte genug Unterschriften gesammelt, um den Bürgerentscheid heute zu ermöglichen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2022 10:00 Uhr

Handball: Sieg für SG Flensburg-Handewitt

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den HC Erlangen feierte die SG einen 31:29 Erfolg. Zwei Tage nach der bitteren Niederlage in Gummersbach ist Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt damit die Reaktion gelungen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2022 08:00 Uhr

Wetter: Neblig, trüb und nur vereinzelt Sonne

Nachdem der Tag heute neblig gestartet ist, bleibt es fast überall den ganzen Tag wolkig, trüb oder hochnebelartig bewölkt. Örtlich sind Auflockerungen möglich und mit Glück schafft es auch die Sonne durch die Wolken. Insbesondere in den westlichen Landesteilen sind neben den Wolken auch sonnige Phasen möglich. Die Höchstwerte 9 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 12 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Im Binnenland weht ein schwacher, an den Küsten mäßiger und zum Abend hin auffrischender Ost- bis Südostwind. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 7 Grad in Lauenburg/Elbe bis 9 Grad in Westerland auf Sylt.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2022 | 10:00 Uhr