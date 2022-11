Stand: 12.11.2022 11:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flensburger solidarisieren sich mit jüdischer Gemeinde

In Flensburg wollen sich am Sonnabendnachmittag Menschen vor der Synagoge der Stadt versammeln, um ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde zu bekunden. Aufgerufen dazu haben die St. Nikolai Kirche und das Forum der Religionen. Auch eine Lichterkette ist am Abend am Südermarkt geplant. Grund ist eine Bombendrohung gegen die Synagoge, die am Donnerstag bei der Polizei eingegangen war. Die Veranstalter vermuten, dass der Zeitpunkt für die Drohung bewusst gewählt wurde: Der 9.11. war der 84. Jahrestag der Pogrome der Nationalsozialisten gegen jüdische Einrichtungen. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 11:00 Uhr

Einschränkungen auf den AKN-Linien A1 und A3

Wie das Eisenbahnverkehrsunternehmen AKN mitteilte, müssen sich Fahrgäste am Sonnabend noch bis 11 Uhr auf Verspätungen und einen Ersatzverkehr mit Bussen einstellen. Grund ist eine Streckensperrung zwischen Kaltenkirchen und Ulzburg Süd. Auch Fußball-Fans, die zum Spiel des Hamburger SV wollen, sollten deshalb mehr Zeit einplanen, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 09:00 Uhr

Corona: Ab kommender Woche keine Isolationspflicht in SH mehr

Schleswig-Holstein schafft die Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab. Das sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitagvormittag auf einer Pressekonferenz der Landesregierung in Kiel. Schleswig-Holstein hatte sich demnach mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen darauf geeinigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben. Wer positiv getestet ist, soll stattdessen künftig für fünf Tage eine Maske in Innenräumen tragen müssen. Monika Heinold von den Grünen findet den Weg hin zu mehr Eigenverantwortung richtig. Es gehe auch darum, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Die FDP spricht von einem längst überfälligen Schritt. Oppositionsführer Losse-Müller von der SPD fordert dagegen ein Isolationsrecht. Die neue Regelung verursache unnötige Gewissenskonflikte: Man hat Corona, aber keine Symptome, kommt zur Arbeit mit Maske, befürchtet dann aber trotzdem, andere anzustecken, so Losse-Müller. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 08:00 Uhr

Neumünster: Innenstadt ab Montag kein "gefährlicher Ort" mehr

Ab Montag gelten bestimmte Bereiche in Neumünster nicht mehr als "gefährlicher Ort". Seit etwa einem Monat hatten der Bereich rund um den Rencks Park und weitere Teile der Innenstadt diese Klassifikation. Polizisten duften damit beispielsweise ohne Verdacht Menschen kontrollieren. Laut Polizei ging aber die Zahl an Raubüberfallen von knapp 20 im August auf drei im Oktober zurück. Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) zeigte sich zufrieden. Damit die Innenstadt nicht wieder zu einem "gefährlichen Ort" wird, plant die Stadt in einigen Bereichen Videokameras aufzustellen. Das müsse jedoch datenrechtlich abgestimmt werden, sagte Bergmann. Die Kameras sollen Anfang kommenden Jahres installiert werden. Über das Thema will auch die Ratsversammlung von Neumünster kommende Woche sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 08:00 Uhr

Umgekippter Lkw auf der A24: Bergung dauert an

Auf der A24 ist am Freitag zwischen Gudow und Hornbek im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Lkw umgekippt. Nach Angaben der Polizei liegt dieser allerdings neben der Fahrbahn, sodass Autofahrer ungehindert vorbeifahren können. Die Einsatzkräfte wollen am Sonnabend die Bergung fortsetzen. Der Lkw hatte Fett geladen - laut Leitstelle wurde jedoch noch nicht alles abgepumpt. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 08:00 Uhr

Zweite Liga: Remis zwischen Holstein Kiel und Hannover 96

Holstein Kiel und Hannover 96 haben am Freitagabend in der Zweiten Liga 1:1 (1:1) gespielt. Die Niedersachsen verpassten somit die Chance, sich noch weiter an die Aufstiegsplätze heranzuarbeiten. Kiel überwintert als Achter. Beide Teams hielten sich nicht mit taktischem Geplänkel auf, sondern schalteten direkt den Vorwärtsgang ein. 96 machte dabei in den Anfangsminuten den etwas besseren Eindruck, in Führung gingen aber die Gastgeber. Nach einer tollen Ballstafette stieg Fin Bartels hoch und köpfte den Ball aus acht Metern wie ein klassischer Mittelstürmer unhaltbar ein (9.). Ein Treffer, wie ihn der 35-Jährige in seiner Karriere selten erzielt hat. Doch lange konnten sich die Kieler nicht über die Führung freuen. Etwas glücklich landete der Ball bei Cedric Teuchert, der sich schnell drehte und per Dropkick aus kurzer Distanz stark vollendete (16.). Dabei bleib es. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 08:00 Uhr

Unfall mit drei Toten in Neumünster: Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe

Im Prozess um den Tod von drei Fußgängern in Neumünster hat die Staatsanwaltschaft viereinhalb Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Der 26-jährige Altenpfleger hatte nach Angaben des Gerichts im Januar 2021 mit seinem Auto eine Fußgängergruppe erfasst. Ein 34-jähriger Mann und eine 30 Jahre alte Frau - beide Beamte bei der Polizei - sowie die Schwester der Frau starben. Laut Anklage stand der Autofahrer unter Drogeneinfluss und hatte darüber hinaus keinen Führerschein. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 09:00 Uhr

Bergungsplattform in der Ostsee: Finanzierung gesichert

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat beschlossen, weitere 36,4 Millionen Euro für eineBergungsplattform für Munitions-Altlasten in der Ostsee bereitzustellen. Das teilte Bettina Hagedorn (SPD), stellvertretende Ausschussvorsitzende aus Ostholstein, mit. Somit ist das Budget für den Bau einer unbemannten Bergungsplattform mit Robotertechnik gesichert. Munitions-Altlasten aus den Weltkriegen, die nicht bergungsfähig sind, sollen auf der Plattform verbrannt und so vernichtet werden. Die beiden Kieler Werften ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) und German Navals Yards haben bereits Pläne für den Bau einer entsprechenden Plattform entwickelt. Allerdings ist es noch ein weiter Weg bis dahin. Denn aus Sicht des maritimen Koordinators des Landes, Andreas Burmester, müssten noch die rechtlichen Rahmen geschaffen werden - etwa die Ausschreibung für den Bau. Daher sei der Bund nun gefordert, so Burmester. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 09:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 268,3

Am Freitag haben die Gesundheitsämter 1.076 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 1.102.592. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 1.060.600 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle acht neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 3.075. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 19:30 Uhr

Hoch "Charly" sorgt für ruhiges Wetter

Am Sonnabend nach örtlichem Nebel von Dithmarschen und bis nach Lauenburg vielfach sonnig mit lockeren Wolken. Von Nordfriesland über Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bis nach Fehmarn (Kreis Ostholstein) teils länger wolkig und anfangs teils noch bedeckt, aber weitgehend trocken. Höchstwerte 11 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 13 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Schwacher bis mäßiger und von Südwest auf Süd bis Südost drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2022 08:00 Uhr

