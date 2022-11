Stand: 11.11.2022 08:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schneller Ausbau der A20 gefordert

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat ihre Forderung nach einem schnellen Ausbau der A20 bei Bad Segeberg erneuert. Auch Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) spricht sich deutlich für den Weiterbau aus. Die IHK hatte auf die angespannte Verkehrssituation in Bad Segeberg aufmerksam gemacht. Seit 13 Jahren endet die A20 südwestlich von Bad Segeberg. Der Verkehr fließt weiter durch die Stadt und sorgt dort regelmäßig für Staus. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 06:00 Uhr

Kommunen fordern mehr Unterstützung beim Katastrophenschutz

Die Kommunen in Schleswig-Holstein brauchen vom Land mehr Unterstützung beim Katastrophenschutz - vor allem beim Personal. Das erklärten der Landesfeuerwehrverband und die Stadt Kiel im Rahmen einer Großübung der Kieler Feuerwehr für einen Blackout. Die Regierung reagiert zurückhaltend, will den Katastrophenschutz aber stärken. Sie verweist auf Investitionen, zum Beispiel in neue Einsatzfahrzeuge oder Sirenen, und auf den beständigen Austausch mit Kommunen und Verbänden. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 06:00 Uhr

Bombendrohung gegen die jüdische Gemeinde Flensburg

Laut Polizei wurde die Synagoge in der Flensburger Innenstadt nach einer Bombendrohung am Donnerstagnachmittag vorsorglich geräumt und durchsucht. Verdächtige Gegenstände wurden aber nicht gefunden. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) verurteilte die Bombendrohung. Auch Kulturministerin Karin Prien (CDU) ist nach eigenen Worten traurig über die Drohung zum Jahrestag der Reichspogromnacht. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 06:00 Uhr

Handel in SH startet mit gemischten Gefühlen ins Weihnachtsgeschäft

Viele Ladenbesitzerinnen und -besitzer befürchten, dass es in der Vorweihnachtszeit krisenbedingt nicht so gut laufen wird wie im vorigen Jahr. Normalerweise spült das Weihnachtsgeschäft zwar mehr Geld in die Kassen der Händlerinnen und Händler, sie befürchten aber, dass wegen Inflation und hoher Energiekosten unterm Strich weniger übrig bleibt. Hoffnung machen dem Handelsverband Nord die staatlichen Entlastungen und dass es bislang keine Corona-Auflagen in den Läden gibt. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 05:30 Uhr

Bürgerpreis Schleswig-Holstein verliehen

Zum 19. Mal haben der Landtag und die Sparkassen in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet. Dabei stand die Verleihung in diesem Jahr unter dem Zeichen des Klimaschutzes. Insgesamt wurden drei Preise vergeben. In der Kategorie U27 gewann die Waldjugend Nord. Das Unabhängige Kuratorium Landschaft Schleswig-Holstein räumte den Preis in der Kategorie Alltagshelden ab. Der Verband Politische Jugend Schleswig-Holstein bekam den Demokratiepreis. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 05:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 280,3

Am Donnerstag haben die Gesundheitsämter 1.346 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 1.101.516. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 1.058.300 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle vier neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 3.067. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt verliert gegen VfL Gummersbach

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt eine Niederlage kassiert: Die Partie bei Aufsteiger VfL Gummersbach ging mit 29:31 (15:13) verloren. Für Flensburg war es bereits die dritte Niederlage im elften Saisonspiel - ein herber Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig, aber meist trocken

Heute ist es in Schleswig-Holstein längere Zeit wolkig, teilweise mit etwas Nebel. Ganz im Norden ist sporadisch ein wenig Nieselregen möglich, doch meist bleibt es trocken. Im Süden lockert es später etwas auf und es scheint sogar stellenweise die Sonne. An den Küsten weht ein frischer bis starker Südwestwind, der am Abend nachlässt. Höchstwerte: 13 Grad in Lübeck bis 15 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 06:00 Uhr

