Schwieriger Feuerwehreinsatz auf Kasernengelände in Kellinghusen

Mittwochnachmittag ist eine Lagerhalle auf dem alten Kasernengelände in Kellinghusen (Kreis Steinburg) in Brand geraten. In der Halle wurden Stroh, Autoteile, Farben und Lacke gelagert. Am Donnerstagmorgen waren noch etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig, weil das Stroh erst aus der Halle geholt werden musste, um an alle Glutnester zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:00 Uhr

Grundschüler immer schlechter in Deutsch und Mathe: Bildungsausschuss berät sich

Der Bildungsausschuss des Landtags spricht heute über die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends. Der hatte vor gut drei Wochen gezeigt, dass die Kompetenzen der Grundschüler in Deutsch und Mathe gesunken sind. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht als Gründe unter anderem die steigende Zahl von Migrantenkindern, die besonders betroffen sind - und die Corona-Maßnahmen. Der Kieler Bildungsexperte Köller sagte, in den vergangenen Jahren seien schwächere Kinder nicht ausreichend gefördert worden. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 05:30 Uhr

Naturschutztag in Neumünster

Auf dem 26. Naturschutztag Schleswig-Holstein kommen Hunderte Expertinnen und Experten zu einer Tagung in den Holstenhallen in Neumünster zusammen. Der thematische Schwerpunkt ist in diesem Jahr der biologische Klimaschutz. Dazu zählen Vorhaben wie Moorböden zu renaturieren oder neue Naturwälder entstehen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 07:00 Uhr

Einigung im Tarifstreit im privaten Busgewerbe

Im privaten Busgewerbe gibt es nach monatelangem Ringen eine Einigung im Tarifstreit. Laut ver.di haben sich beide Seiten nach zähen Verhandlungen aufeinander zubewegt. Ver.di-Verhandlungsführer Sascha Bähring sprach von einem guten Ergebnis für alle in einer schwierigen Zeit. Nach Angaben der Gewerkschaft sieht das Ergebnis vor, dass die Beschäftigten des Omnibus Verband Nord (OVN) im November einmalig 1.000 Euro bekommen. Im Mai kommenden Jahres gibt es demnach nochmal 1.000 Euro und ab November 2023 steigen die Entgelte um 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 07:00 Uhr

Bevölkerungsschutz: Zu wenige Sirenen in Schleswig-Holstein

Sirenen sollen die Bevölkerung etwa vor eintretenden Naturkatastrophen warnen. Doch es gibt viel zu wenige davon: Laut Staatssekretär Jörg Sibbel (CDU) sei man von dem angepeilten Ziel von 5.000 Zivilschutzsirenen in Schleswig-Holstein noch weit entfernt. Der flächendeckende Ausbau des Sirenennetzes sei in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt worden, so Sibbel weiter. Das Problem: Die Nachfrage nach Sirenen ist bundesweit stark gestiegen, Lieferungen und Einbau verzögerten sich daher vielfach und der Ausbau ist teuer. Sibbel fordert mehr finanzielle Unterstützung vom Bund. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 300,5

Am Mittwoch haben die Gesundheitsämter 1.571 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 1.100.170. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 1.055.800 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle neun fünf Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 3.063. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: wolkig und teils trüb

Heute wird es wolkig oder stark bewölkt, teils trüb. Nur hin und wieder lockert der Himmel auf, in vielen Regionen bleibt es jedoch trocken. Am Mittag und Nachmittag kann es vor allem nördlich des Nord-Ostsee-Kanals hin und wieder etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) und bei 14 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn). Der Wind weht oft mäßig und böig bis stark böiger, an der Nordsee weht frischer bis starker Südwestwind, dort mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 06:00 Uhr

