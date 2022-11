Stand: 08.11.2022 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreik der IG Metall wird fortgesetzt

Um 13 Uhr wollen die Mitarbeitenden von Vincorion Advanced Systems, einem Generatoren- und Aggregate-Hersteller in Wedel (Kreis Pinneberg), für mehr Lohn demonstrieren. Das hat die IG Metall mitgeteilt. Die Gewerkschaft fordert bundesweit acht Prozent mehr Gehalt. Die Arbeitgeber hatten in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro angeboten. Donnerstag soll in Hamburg verhandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:00 Uhr

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Bericht über Besuch in Polen erwartet

Vor dem Landgericht Itzehoe wird heute der Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof fortgesetzt. Dabei werden die Ergebnisse des Besuchs von zwei Richtern in dem ehemaligen Lager bei Danzig vorgestellt. Die beiden hatten in der Gedenkstätte am vergangenen Freitag vor allem das Kommandanturgebäude in Augenschein genommen. Dort soll die Angeklagte zwei Jahre lang gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 97-Jährigen vor, damit Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:00 Uhr

Ermittlungen nach Tankstellen-Überfällen in Dithmarschen

Nach zwei Überfällen in Heide und Meldorf sucht die Polizei Zeugen. In beiden Fällen hatten die Täter die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. In Heide erfolglos, in Meldorf gab die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Österstraße am Sonntagabend Bargeld und Zigaretten heraus. Laut Polizei gibt es Ähnlichkeiten bei der Täterbeschreibung. Die Täter sollen männlich, schwarz gekleidet, etwa 1,70 Meter groß und ungefähr 20 Jahre alt gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:00 Uhr

Holstein Kiel muss beim FC St. Pauli ran

Nordduell in der Zweiten Fußball-Bundesliga heute Abend: Um 18:30 Uhr muss Holstein Kiel beim FC St. Pauli antreten. Die Störche stehen derzeit auf Platz 8 in der Tabelle. Die Kieler sehen sich "in einer ordentlichen Verfassung", wie Trainer Marcel Rapp sagte. Der Coach mahnte bei allem Optimismus aber zur Vorsicht. Denn St. Pauli sei häufig "unter Wert geschlagen" worden. Außerdem brauchen die Gastgeber dringend einen Sieg, um sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:00 Uhr

Weiter Zugausfälle im Norden

Technische Probleme und ein nach wie vor hoher Krankenstand sorgen bei der Bahn in Schleswig-Holstein weiter für Zugausfälle. Nach Angaben des Unternehmens fallen seit gestern alle EC und IC-Verbindungen zwischen Hamburg und Westerland aus. Grund ist ein defektes Stellwerk in Itzehoe. Gegen Mittag soll das Stellwerk wieder in Betrieb gehen. Auch im Regionalverkehr gibt es wegen Krankheitsfällen viele Zugausfälle. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 07:00 Uhr

Rund 700 Menschen bei Mahnwache nach Messerattacke in Kiel

Um Solidarität mit den Opfern der offenbar homofeindlichen Gewalttat in der Kieler Innenstadt zu zeigen, haben sich Bürgerinnen und Bürger am Montagabend zu einer Mahnwache versammelt. Dazu hatte die Bewegung Fridays for Future aufgerufen. Die Betroffenheit am Kieler Ziegelteich ist groß. Laut Polizei rund 700 Menschen - deutlich mehr als erwartet - haben sich am Montagabend um 19 Uhr vor der Bar zusammengefunden, wo es zu dem mutmaßlichen Hassdelikt gekommen war. Um Solidarität mit den Opfern und der queeren Community zu bekunden, erschienen nicht nur die Teilnehmenden der Mahnwache, sondern auch die Polizei, mit Regenbogenflaggen. Für die vier verletzten Männer wurde eine Schweigeminute abgehalten. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 353,1

Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 2.412 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 353,1 (Stand 7.11.). Am Freitag haben die Gesundheitsämter 2.412 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 1.096.806. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 1.048.600 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle drei neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 3.049. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 19:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken, örtlich freundlicher

Heute ist es meist wechselnd bewölkt. Zuerst gibt es teils größere Auflockerungen, bevor am Nachmittag die Wolken wieder zunehmen. Dann sind auch vereinzelt Schauer möglich. Meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Leck (Nordfriesland) und bis 16 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker Süd- bis Südwestwind mit stürmischen Böen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 12 Grad in Wagersrott (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 14 Grad in Glückstadt (Kreis Steinburg).

