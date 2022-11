Stand: 06.11.2022 10:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nordischen Filmtage in Lübeck gehen zu Ende

Die Filmpreisnacht der 64. Nordischen Filmtage Lübeck ist am Abend zu Ende gegangen. Insgesamt elf Preise sind im Wert von 63.000 Euro vergeben worden, darunter auch der NDR-Filmpreis, der mit 12.500 Euro dotiert ist. Gezeigt wurden beim Festival mehr als 170 Filme. Der große Gewinner des Abends war der Film "Boy from Heaven" des Regisseurs Tarik Saleh: Die schwedische Produktion gewann den NDR-Spielfilmpreis sowie den mit 5.000 Euro dotierten Kirchlichen Filmpreis Interfilm. Am Sonntag gehen die Nordischen Filmtage zu Ende. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2022 11:00 Uhr

Bürgerentscheid: Imland-Kliniken

Mehr als 230.000 Menschen entscheiden am Sonntag darüber, wie die Imland-Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde weiterarbeiten sollen. Bis 18 Uhr können die Menschen dort ihre Stimme abgeben. Dabei geht es um Konzepte, wie die Imland-Kliniken weiterbetrieben werden. Hintergrund ist, dass die Krankenhäuser schon länger Verluste verzeichnen. Der Kreis hat in den letzten vier Jahren bereits rund 54 Millionen Euro beigesteuert. Im Februar hat sich der Kreistag für ein Konzept entschieden, mit dem Kosten gespart werden sollen. Demnach werden die Geburtsstation und chirurgische Leistungen künftig in Rendsburg zusammengefasst. Eckernförde soll eine Station für Inneres, die Geriatrie und eine ambulante Notfallaufnahme behalten. Zudem soll eine Psychiatrie dort angesiedelt werden. Die Bürgerinitiative ist dagegen und will stattdessen den Status Quo beibehalten. Nun sind die Bürger des Kreises gefragt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2022 08:00 Uhr

THW Kiel kassiert nächste Niederlage

Nach zuletzt zwei schwachen Champions-League-Auftritten musste der deutsche Rekordmeister THW Kiel am Sonnabend in der Bundesliga eine Heimniederlage gegen den TBV Lemgo Lippe hinnehmen.Die "Zebras" verloren knapp mit 32:33. Für den TBV war es der erste Sieg seit 20 Jahren beim THW. Bester Werfer der Gäste war Samuel Zehnder mit neun Treffern. Für die Kieler war Nikola Bilyk sechsmal erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2022 08:00 Uhr

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bad Oldesloe

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind am späten Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen so schwer, dass er per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Nach ersten Informationen der Feuerwehr stießen im Ortsteil Wolkenwehe zwei Autos zusammen. Wie es dazu kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 18:00 Uhr

Regionalliga: VfB Lübeck spielt unentschieden, Weiche Flensburg verliert

In der Regionalliga hat Spitzenreiter VfB Lübeck am Sonnabend überraschend Federn gelassen und gegen das abstiegsbedrohte Team aus Havelse unentschieden gespielt. Das Spiel endete 2:2. Dagegen kassierte Weiche Flensburg eine Heimniederlage. Die Mannschaft verlor mit 2:3 gegen den SSV Jeddeloh. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 17:00 Uhr

Holstein Kiel feiert Auswärtssieg bei angeschlagenem KSC

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Die "Störche" setzten sich beim streckenweise katastrophal schwachen Karlsruher SC mit 4:1 (2:0) durch. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 15:00 Uhr

