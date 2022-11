Stand: 05.11.2022 13:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Messerattacke auf junge Männer in Kiel - Schwere Verletzungen

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in der Kieler Innenstadt drei junge Männer durch Messerstiche teils schwer verletzt. In einem Fall habe das Opfer lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein vierter Mann sei durch einen Faustschlag verletzt worden. Die Geschädigten, altersmäßig alle etwa Mitte 20, waren den Angaben zufolge am Samstag gegen 1.30 Uhr unterwegs, als sie von drei bis vier Angreifern attackiert wurden, die zuvor aus einem Auto gestiegen waren. Die Täter konnten nach dem Angriff flüchten. Die Polizei prüft auch Homophobie als ein mögliches Tatmotiv. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 14:00 Uhr

Holstein Kiel beim Karlruher SC zu Gast

Seit 13 Uhr ist Holstein Kiel in der zweiten Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC zu Gast. Nachdem Holstein Kiel zuletzt eine Heim-Niederlage gegen Düsseldorf einstecken musste, soll auswärts wieder gepunktet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 13:00 Uhr

Filmpreisnacht in Lübeck

Bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck werden heute Abend bei der Filmpreisnacht im Theater zwölf Filmpreise im Wert von 63.000 Euro verliehen, darunter der neu gestiftete Preis für den Besten Baltischen und Nordischen Kurzfilm sowie der undotierte Ehrenpreis des Festivals, der bereits am Eröffnungsabend an Fridrik Thor Fridriksson verliehen wurde. Der NDR-Spielfilmpreis wird ebenfalls verliehen und ist mit 12.500 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 12:00 Uhr

Elbfähre Glückstadt-Wischhafen: Fahrrinne verschlickt

Die Fahrrinne für die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen verschlickt immer mehr. Die Schiffe können derzeit nicht mehr voll beladen werden, weil sie sich sonst mit mehr Gewicht regelmäßig in der Fahrrinne der Süderelbe festfahren. Die private Fährgesellschaft fordert mehr Unterstützung von der Wasser-und Schiffahrtsverwaltung. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 12:00 Uhr

Bund Deutscher Nordschleswiger feiert Deutschen Tag in Dänemark

Im dänischen Tingleff feiert der Bund Deutscher Nordschleswiger heute den traditionellen Deutschen Tag. Der Bund der Nordschleswiger vertritt die Interessen der Deutschen Minderheit in Dänemark. Erwartet werden 400 bis 500 Gäste zu einer Festveranstaltung. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 11:00 Uhr

Diebstahl von Holz aus Wäldern nimmt zu

In den vergangenen Wochen hat in Schleswig-Holstein der Diebstahl von Holz aus den Wäldern zugenommen. Förster berichten, dass zum Teil ganze Stämme mit großen Fahrzeugen abtransportiert werden. Hintergrund sind vermutlich die gestiegenen Preise für Brennholz. Durch die Energiekrise haben diese sich verdoppelt. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 10:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 306,9

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 1.439 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 306,9 (Stand 4.11.). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle vier neue Todesfälle registriert. In den Krankenhäusern im Land werden zurzeit 489 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 11:30 Uhr

Neue Fälle von Geflügelpest

In Schleswig-Holstein sind neue Fälle von Geflügelpest bestätigt worden. Diesmal sind zwei Betriebe betroffen: ein Mastbetrieb mit gut 1.500 Gänsen und 6.500 Enten im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie ein kleinerer Betrieb mit rund 30 Tieren im Kreis Ostholstein, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Den Angaben zufolge wird nun eine mehrere Kilometer große Sperrzone um den Ausbruchsbetrieb eingerichtet, um eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 08:00 Uhr

Vierter Stromtrassen-Abschnitt von Brunsbüttel bis Dänemark ist fertig

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Landesumweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) haben am Freitag in Klixbüll (Kreis Nordfriesland) den vierten Abschnitt der Westküsten-Höchstspannungsleitung in Betrieb genommen. Dabei geht es um die neu gebauten 38 Kilometer von Husum bis Niebüll. Damit ist auch der äußerste Norden angeschlossen. Nur das letzte Teilstück nach Dänemark fehlt noch. Ziel ist es, vor allem Windstrom aus der Region zu übertragen. Die Westküstenleitung zählt zu den wichtigsten Projekten beim Ausbau der Stromnetze im Norden. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 08:00 Uhr

Mahnwache für getötete Frau in Heide

Nachdem am Dienstag in der Klaus-Groth-Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) eine Frau auf offener Straße erschossen wurde, hat am Freitagabend am Kaiser-Wilhelm-Platz eine Mahnwache stattgefunden. 150 Personen waren laut Polizei für die Veranstaltung angemeldet. Die Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs (CDU) und Pastorin Astrid Buchin hielten unter anderem eine Ansprache. Die Mahnwache sollte auf Femizide aufmerksam machen. Ein 54-jähriger Mann hatte seiner Ex-Frau am vergangenen Montag in den Rücken geschossen. Sie starb im Krankenhaus. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 08:00 Uhr

Landesregierung und spricht Kommunalverbänden Hilfe für Geflüchtete zu

Schleswig-Holstein stellt sich bis März kommenden Jahres auf 20.000 zusätzliche Flüchtlinge ein. Bei einem Spitzentreffen in Kiel mit Vertretern der Kommunen hat die Landesregierung zugesagt, diese mehr als bisher zu unterstützen. Unter anderem sollen die Kapazitäten in den Landesunterkünften um 1.500 weitere Plätze auf insgesamt 7.000 erhöht werden. Kommunen in SH beklagten zuletzt, dass sie nicht genug Wohnraum für die ankommenden Flüchtlinge finden. Allein in diesem Jahr sind schon mehr Flüchtlinge gekommen als 2015. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 08:00 Uhr

Sonniger Start - durchwachsenes Wetter am Wochenende im Norden

Mit einem sonnigen Herbsttag startet der Norden am Sonnabend ins Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt (DWD), steigen die Temperaturen in Schleswig-Holstein auf maximal zwölf Grad. Die Sonne wechselt sich teilweise mit Wolken ab und nördlich des Kanals kann es auch regnen. In der Nacht zum Sonntag kühlt es dann auf neun bis sechs Grad ab, an der Nordsee wird es windig mit vereinzelten Sturmböen. Am Sonntag lockert es zwischen Hamburg und Lübeck auf, im Rest vom Norden bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen auf höchstens elf bis 13 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2022 08:00 Uhr

Archiv 5 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2022 | 14:00 Uhr