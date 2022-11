Stand: 04.11.2022 16:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

IG Metall: Hohe Beteiligung an Warnstreik

Laut IG Metall haben am Freitag in mehreren Betrieben in der Landeshauptstadt rund 2.400 Beschäftigte die Arbeit liegen lassen, um für höhere Löhne auf die Straße zu gehen. Landesweit waren es 2.700 aus insgesamt 37 Unternehmen. Darunter Thyssenkrupp Marine Systems, German Naval Yards, die Flensburger Schiffbaugesellschaft oder Jungheinrich in Kaltenkirchen. IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich zeigte sich am Nachmittag sehr zufrieden mit der Beteiligung. Er hoffe, dass die Arbeitgeber bei ihrem Angebot nun nachlegen. Kommenden Donnerstag startet die nächste Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft will acht Prozent mehr Geld durchsetzen, die Arbeitgeberseite hält das für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Stromtrasse bis Dänemark ist fertig

Startschuss für die Westküstenleitung von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Klixbüll (Kreis Nordfriesland). Das Unternehmen Tennet hat die 140 Kilometer lange Leitung in vier Abschnitten gebaut. Der vierte und letzte Abschnitt der Westküstenleitung verläuft von Husum (Kreis Nordfriesland) nach Klixbüll und wurde kürzlich fertig gestellt. Er wird 2023 in Betrieb genommen. Die Westküstenleitung zählt zu den wichtigsten Projekten beim Ausbau der Stromnetze im Norden. Ziel ist es, vor allem Windstrom aus der Region zu transportieren. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Mahnwache für getötete Frau in Heide

Nach dem am Dienstag in der Klaus-Groth-Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) eine Frau auf offener Straße erschossen wurde, findet am Freitagabend ab 18 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Platz eine Mahnwache statt. 150 Personen sind laut Polizei für die Veranstaltung angemeldet. Die Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs (CDU) und Pastorin Astrid Buchin werden unter anderem eine Ansprache halten. Die Mahnwache soll auf Femizide aufmerksam machen. Ein 54-jähriger Mann hatte seiner Ex-Frau am vergangenen Montag in den Rücken geschossen. Sie starb im Krankenhaus. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Landesregierung und spricht Kommunalverbänden Hilfe für Geflüchtete zu

Schleswig-Holstein stellt sich bis März kommenden Jahres auf 20.000 zusätzliche Flüchtlinge ein. Bei einem Spitzentreffen in Kiel mit Vertretern der Kommunen hat die Landesregierung zugesagt, diese mehr als bisher zu unterstützen. Unter anderem sollen die Kapazitäten in den Landesunterkünften um 1.500 weitere Plätze auf insgesamt 7.000 erhöht werden. Kommunen in SH beklagten zuletzt, dass sie nicht genug Wohnraum für die ankommenden Flüchtlinge finden. Allein in diesem Jahr sind schon mehr Flüchtlinge gekommen als 2015. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:00 Uhr

Geldautomatsprenger von Elmshorn vor Landgericht verurteilt

Am Freitag sind zwei Männer, die bei Geldautomatensprengungen unter anderem in Schleswig-Holstein geholfen haben, vor dem Landgericht Osnabrück verurteilt worden. Nach Ansicht des Landgerichts waren die beiden Niederländer im Alter von 26 und 39 Jahren Mittäter von Geldautomatensprengungen unter anderem in Elmshorn. Sie hatten ihre Beihilfe gestanden, so ein Sprecher des Gerichts. Der Richter verurteilte sie zu sechs beziehungsweise sieben Jahren Haft. Bei der Sprengung in Elmshorn hatten die Täter zunächst rund 128.000 Euro erbeutet. Das Geld konnte allerdings fast vollständig sichergestellt werden. Am Geldautomaten und der Bankfiliale entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 15:00 Uhr

EU-Abgeordnete aus SH wollen mehr Wirtschaftsförderung

Drei der vier schleswig-holsteinischen EU-Abgeordneten fordern, dass strategisch wichtige Wirtschaftsbereiche künftig stärker gefördert werden. Dafür sei es aber notwendig, dass die Mitgliedsstaaten mehr Geld zur Verfügung stellen. Das machten die Abgeordneten Niclas Herbst von der CDU, Rasmus Andresen von den Grünen und Delara Burkhardt von der SPD in einer gemeinsamen Pressekonferenz deutlich. Die EU müsse sich strategisch besser aufstellen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Hintergrund sind Projekte wie der geplante Bau einer Batteriezellen-Fabrik bei Heide. Die Gefahr besteht, dass die USA attraktiver sein könnten. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 15:00 Uhr

Tödliche Messerattacke auf Spielplatz - Angeklagter gesteht

Mit einem Geständnis hat am Vormittag der Revisionsprozess um eine tödliche Messerattacke am Lübecker Landgericht begonnen. Der 23-Jährige Angeklagte gab zu, dass er sein Opfer bei einem Treffen auf einem Spielplatz in Grönwohld im Kreis Stormarn wegen seiner Schulden aus einem gemeinsamen Drogengeschäft erst mit einem Messer bedroht habe. Später habe er sich in Panik gewehrt und immer wieder auf den Mann eingestochen. Dieser verblutete an 27 Messerstichen. In der vom Anwalt des Angeklagten verlesenen Erklärung entschuldigte sich der 23-Jährige bei der Familie des Opfers. Er habe das Leben vieler Menschen zerstört. Im ersten Prozess im vergangenen Jahr hatte er den Tatvorwurf noch bestritten. Das Landgericht Lübeck hatte ihn wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Mordmerkmale hatte die Kammer damals nicht gesehen. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil allerdings auf und ordnete eine Neuverhandlung bei einer anderen Kammer an, weil er heimtückischen Mord für möglich hält. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 14:00 Uhr

Unterstützung für Waldbesitzer in Schleswig-Holstein

Der Forst- und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) hat Waldbesitzern in Schleswig-Holstein Unterstützung zugesichert. Bei einem Besuch des Forstbetriebs Waldhütten im Naturpark Aukrug sagte er, dass langfristige Konzepte erarbeitet werden sollen. Dabei werde es erforderlich sein, das Baumartenspektrum zu sichern und zu erweitern. Schleswig-Holstein hat weiterhin das Ziel, den Waldanteil im Land auf 12 Prozent zu erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 13:30 Uhr

Greenpeace-Protest für Waldschutz in Lübeck

Umweltschützer von Greenpeace aus mehreren Ländern demonstrieren im Lübecker Hafen für weltweiten Waldschutz. Um 9 Uhr sind die Demonstrierenden auf einen Frachter geklettert, der Papierprodukte aus skandinavischen Ländern liefert. Dort wurde ein 20 Meter langes Banner ausgerollt: "European Ministers, protect our forests" steht darauf. In der kommenden Woche verhandeln die EU-Länder mit Parlament und Kommission über ein Gesetz, das Wälder besser schützen soll. Greenpeace kritisiert, dass auch in Europa riesige Waldflächen kahlgeschlagen werden, insbesondere in Finnland. Die Polizei ist vor Ort und vermittelt aktuell zwischen den Umweltschützern und dem Kapitän des Schiffs. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 11:00 Uhr

Bürgerentscheid über Solaranlage in Busenwurth

Am Sonntag dürfen 250 stimmberechtigte Bürger Busenwurths (Kreis Dithmarschen) in einem Bürgerentscheid über Solaranlagen entscheiden. Es geht um einen geplanten Solarpark auf einer etwa 75 Hektar großen Fläche. Die Gemeindevertreter waren sich bereits einig, ein Bauleitverahren auf den Weg zu bringen. Doch eine Bürgerinitiative ist gegen die Pläne. Bei der Fläche handele es sich um fruchtbares Ackerland - zudem ist nach Angaben der Initiative der Investor der Sohn der Bürgermeisterin, die ebenfalls in seinem Unternehmen arbeitet. Die Initiative stellt deshalb die Neutralität der Bürgermeisterin in Frage. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Colorline stellt Frachtverbindung nach Oslo ein

Das Frachtverbindung der "Color Carrier", die seit knapp drei Jahren zwischen Kiel und Oslo läuft, wird eingestellt. Das hat die Reederei Colorline mitgeteilt. Zuerst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Als Gründe werden Energiepreise und die allgemeine Wirtschaftslage genannt. Zum letzten Mal soll die Frachtfähre am 14. November in Kiel ablegen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Streik in AMEOS Kliniken im Land

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der AMEOS Kliniken in Neustadt und zum ersten Mal auch in Heiligenhafen (beide Kreis Ostholstein) dazu aufgerufen, am Freitag die Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der AMEOS Krankenhausgesellschaft Holstein mbH sowie Nord. In Neustadt ist ab 10.30 Uhr eine Demonstration in der Innenstadt geplant. Bis zum Abend wird der Klinikbetrieb in einer Notbesetzung gefahren, erklärte ver.di. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der AMEOS Holstein eine Erhöhung der Entgelte von zehn Prozent, mindestens aber 350 Euro. Die Mitarbeitenden der AMEOS Nord sind bislang tariflos und fordern, dass der Tarifvertrag der AMEOS Holstein übernommen wird. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Verleihung des Niederdeutschen Literaturpreises in Kappeln

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) wird zum 31. Mal der Niederdeutsche Literaturpreis verliehen. Der Preis geht an den ostfriesischen Autor Hans-Hermann Briese. Der Autor sei unter anderem ein Meister des Epigramms, des kurzen, zugespitzten Sinngedichts, so die Begründung der Jury. Der Preisträger wird am Abend zudem für seine Verdienste um die niederdeutsche Literatur geehrt, etwa als jahrzehntelander Mitherausgeber der Literaturzeitschrift "Diesel". | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Landwirtschaftskammer verzeichnet großes Plus

Die Landwirtschaftskammer hat ihren Jahresabschluss für das Jahr 2021 vorgelegt. Sie hat einen Überschuss von 28 Millionen Euro erwirtschaftet. Nach Angaben einer Sprecherin wurde auf der Hauptversammlung unter anderem beschlossen, das eigene Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp im Kreis Plön zu modernisieren. Dort soll für rund 3,4 Millionen Euro der Bereich der Sauenhaltung "modern und tierwohlgerecht" umgebaut werden. Für den Rinderbereich soll ein Bauantrag gestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Wieder Karnevalsfeier in Marne

In einer Woche ist Karnevalsbeginn, nach zweijähriger Corona-Pause auch in Marne (Kreis Dithmarschen). Bereits Samstag soll das närrische Treiben beginnen, sagte der Präsident der Marner Karnevalsgesellschaft der Deutschen Presseagentur. Am 11. November wird traditionell das Rathaus gestürmt. Beim Umzug erwarte der Präsident tausende Besucher - wie vor Corona-Zeiten. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Neue Ausnahmeregelung für Windkraftanlagen

Windräder in Schleswig-Holstein dürfen nachts vorübergehend mehr Lärm machen. Das sieht eine Ausnahmeregelung des Bundes vor. Dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume liegen nach eigenen Angaben bereits entsprechende Anträge für mehr als 300 der landesweit knapp 3.000 Windkraftanlagen vor. Weitere werden erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 06:00 Uhr

Handball: Flensburg siegt gegen Hamm-Westfalen

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg Handewitt gegen den ASV Hamm-Westfalen 37:23 gewonnen. Für die Flensburger ist dies schon der sechste Sieg in Folge. Bis zum 7:7 (14. Minute) tat sich das Team von Coach Maik Machulla zwar etwas schwer. Anschließend sorgten die Schleswig-Holsteiner mit einem 6:0-Lauf zum 13:7 (21. Minute) aber schon sehr früh für eine Vorentscheidung. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht auf 316,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohner und Woche lag bei 316,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorging. Genau eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch 448,5 betragen. Es wurden 2.216 Neuinfektionen gemeldet - erneut etwas mehr als genau eine Woche zuvor. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 20:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Am Vormittag ist es in weiten Teilen Schleswig-Holsteins meist bedeckt. Ab und zu zeigt sich die Sonne. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad in Flensburg und Pinneberg.

