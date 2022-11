Stand: 02.11.2022 14:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Heide: Verzögerung beim Bau der Batteriefabrik Northvolt?

Ursprünglich hat das schwedische Unternehmen Northvolt eine Batteriefabrik bei Heide geplant. Nun sind auch die USA als Standort im Gespräch. Zu den Gründen nannte das Unternehmen die stark gestiegenen Energiepreise in Deutschland und bessere Subventionsbedingungen in den USA. Das war auch Thema am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss. Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zeigte sich im Ausschuss besorgt über die Northvolt-Äußerungen. Wirtschafts-Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) machte deutlich, das Projekt sei nicht in Gefahr, lediglich beim Zeitrahmen könnte es Veränderungen geben. Die endgültige Standortentscheidung soll nach seinen Angaben bis Ende des Jahres fallen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 15:00 Uhr

Itzehoe: Prozess um getötete Mutter in Barmstedt - Mann gesteht

Der 40 Jahre alte Mann hat zum Prozessauftakt am Landgericht Itzehoe gestanden, seine 64 Jahre alte Mutter in Barmstedt (Kreis Pinneberg) bei Hamburg getötet zu haben. Er wisse noch, dass sie gestritten hätten und seine Mutter ihn mit einem Messer habe angreifen wollen, sagte der Angeklagte. Er gab weiter an, danach einen Blackout gehabt zu haben, aber das getan habe, was ihm vorgeworfen werde. Anschließend sei er aus der gemeinsam bewohnten Wohnung der Mutter gegangen und habe "einiges" an Drogen und Alkohol konsumiert. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 13:00 Uhr

Bad Schwartau: 80 zerkratzte Scheiben in den letzten Monaten

Geschäfte, Autos, Schulen - immer wieder werden in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) Scheiben zerkratzt. In den vergangenen Monaten hat die Staatsanwaltschaft mehr als 80 Fälle gezählt. Der Schaden liegt bei insgesamt mehreren hunderttausend Euro. Die Ermittler haben einen Mann im Verdacht. Aber der Staatsanwaltschaft sind bislang die Hände gebunden. "Es löst sehr viel Frust und Wut aus und absolutes Unverständnis", so die Bürgermeisterin Katrin Engeln (Grüne). Der Verdächtige sei psychisch krank, wohl nicht schuldfähig. Er darf deshalb nicht in Untersuchungshaft. "Wir sind dran", so die Botschaft der Staatsanwaltschaft. Sie will, dass der Verdächtige aus Bad Schwartau in ein psychiatrisches Krankenhaus kommt. Dafür soll in dieser Woche noch ein Gutachten erstellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 15:00 Uhr

Krankheitsbedingte Zugausfälle bei der Deutschen Bahn

Weil zu viel Personal krank ist, hat die Deutsche Bahn Fahrten im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein gestrichen. Betroffen sind vor allem Züge zwischen Flensburg-Kiel, Kiel-Lübeck und -Hamburg. Zu viele Lokführer melden sich derzeit krank, so eine Bahnsprecherin. Wie viele genau, dazu macht das Unternehmen keine Angaben. Allein am Vormittag wurden 30 Verbindungen gestrichen. Ersatzweise fahren Busse. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt in der App oder über Twitter informieren, ob ihr Zug fährt. Auch bei der Hamburger Hochbahn gibt es krankheitsbedingt Probleme - dort fahren nicht alle Bahnen der U1 nach Norderstedt und Großhansdorf. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 12:00 Uhr

Planverfahren von großen Solarflächen soll beschleunigt werden

Die Planung von neuen Solarflächenanlagen soll in Schleswig- Holstein künftig schneller gehen. Durch den Verzicht auf das zeitaufwendige Raumordnungsverfahren könnten bis zu acht Monate Planungszeit eingespart werden. Die Landesregierung hat jetzt einen entsprechenden Vorschlag des Innenministeriums angenommen. Mit der neuen Regelung will man eine Doppelung im Planungsverfahren verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 12:00 Uhr

Corona: Künftig nur noch sieben Impfzentren im Norden

In Schleswig-Holstein werden zahlreiche Corona-Impfstellen zum Jahreswechsel geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird die Zahl von 15 auf sieben reduziert. Die Impfstellen in Heide (Kreis Dithmarschen), Eutin (Kreis Ostholstein), Preetz (Kreis Plön), Büdelsdorf (Rendsburg-Edckernförde), Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg), Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), Itzehoe (Kreis Steinburg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) fallen weg. Die Zentren in Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Husum, Prisdorf (Kreis Pinneberg) und im Lauenburgischen Schwarzenbek sollen die niedergelassenen Ärzte zunächst bis Ende März beim Impfen gegen das Corona-Virus unterstützen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 12:00 Uhr

Krieg in der Ukraine wirkt sich auf den Arbeitsmarkt aus

Im Oktober waren 6.100 aus der Ukraine geflüchtete Menschen laut dem Chef der Landesarbeitsagentur, Markus Biercher, arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es noch 180. "Das können wir genau herausarbeiten, diesen so genannten 'Ukraine-Effekt'", so Biercher. "Wenn wir dieses besondere, fürchterliche Ereignis aus der Statistik herausrechnen würden, hätten wir auch gegenüber dem Vorjahr einen spürbaren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein." Die Auswirkungen der aktuellen Energiekrise machen sich - laut Biercher - nur sehr verhalten bemerkbar. Die Betriebe im Land seien lediglich etwas zurückhaltender bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 12:00 Uhr

Karstadt-Insolvenz: Häuser in SH bangen um Zukunft

Nachdem Galeria Karstadt Kaufhof erneut Insolvenz angemeldet hat, machen sich die Mitarbeitenden an den Standorten Kiel und Lübeck Sorgen um die Zukunft. Die Stimmung sei bedrückt, sagte die Vorsitzende des Karstadt-Betriebsrats in Lübeck, Karin Kinnert. Welche Filialen am Ende geschlossen werden und welche offen bleiben, wird laut Insolvenzverwalter spätestens in drei Monaten feststehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:00 Uhr

Tarifkonflikt Busgewerbe: Stillschweigen vereinbart

Bei den Verhandlungen im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein dringt zurzeit nichts nach außen. Über den aktuellen Stand zu einem neuen Tarifvertrag für die etwa 1.900 Beschäftigten der Branche haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Gewerkschaft ver.di und der Omnibusverband Nord wollen nach eigenen Angaben Mitte nächster Woche weiter miteinander sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 06:30 Uhr

Nordsee: Dreimal so viele Sturmfluten

Die Zahl der Sturmfluten an der Nordsee hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht - das hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ermittelt. Demnach hatte es im vergangenen Winter 16 Sturmfluten gegeben. Zwischen dem 30. Januar und dem 7. Februar sei der Wasserstand sechs Mal über die Sturmflutmarke gestiegen, zwischen dem 17. und 22. Februar sogar sieben Mal. Das war den Angaben zufolge die längste Sturmflutkette seit 1990. Am schlimmsten war das Sturmtief "Zeynep" in der Nacht zum 19. Februar mit Windböen bis zu 154 Kilometern pro Stunde. Derartige Sturmtiefs treten einmal in fünf Jahren auf. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

Nordische Filmtage starten in Lübeck

Heute beginnen die 64. Nordischen Filmtage in Lübeck. 173 Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein - das sind nach Angaben der Veranstalter 40 Filme mehr als noch im vergangenen Jahr. Mehr als 70 Prozent davon sind auch als Stream auf der Homepage verfügbar. Bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher 212 Kinovorführungen sehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:30 Uhr

Altenheim auf Lübecker Altstadtinsel schließt

Im kommenden Jahr soll das Altenheim im Heiligen-Geist-Hospital auf der Lübecker Altstadtinsel geschlossen werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wäre eine Modernisierung der Einrichtung aufgrund der historischen Bausubstanz und der damit strengen Vorgaben nur begrenzt umsetzbar. Am 30. September 2023 ist dann endgültig Schluss. Neue Bewohnerinnen und Bewohner werden ab sofort nicht mehr aufgenommen. Die über 70 Mitarbeitenden der Alten- und Pflegeeinrichtung werden zunächst an anderen Pflege-Standorten tätig sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 290

In Schleswig-Holstein wurden 3.620 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt damit nach Angaben der Landesmeldestelle bei 290,5 (Stand 1.11.) Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden 13 neue Todesfälle registriert. 594 Menschen befinden sich aktuell zur Behandlung in den Krankenhäusern. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:00 Uhr

Energiepolitik: Günther macht Druck vor Ministerpräsidentenkonferenz

Die Bundesregierung will wegen hoher Gaspreise weitere Entlastungen für Verbraucher auf den Weg bringen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) machte vor dem Bund-Länder-Treffen deutlich, dass er konkrete Entscheidungen erwartet, damit die Menschen wissen, welche Entlastungen es geben wird. Die konkreten Programme hätten seiner Ansicht nach viel eher von Seiten des Bundes vorbereitet werden müssen. Günther plädiert dafür, dass die Gaspreisbremse früher kommt, und er fordert weitergehende Entlastungen, auch mit Blick auf Heizöl und Pellets. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 06:00 Uhr

Senioren von Digitalisierung überfordert

Die fortschreitende Digitalisierung überfordert offenbar immer mehr ältere Menschen. Das beobachten nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein verschiedene Verbände und Organisationen wie Sozialverband, Verbraucherzentralen oder Seniorenbeiräte. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein kritisiert, dass Senioren zu oft auf der Strecke bleiben, weil vieles nur noch über das Internet oder Handy läuft und Ansprechpartner vor Ort fehlen. Der Landesvorsitzende des Sozialverbandes, Alfred Bornhalm, sagte, dass das Problem "Senioren und Digitalisierung" dringend mehr in den Fokus geraten müsse. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:00 Uhr

Vier Verletzte nach Unfall auf A7

Auf der A7 zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat es gestern am späten Nachmittag einen Unfall gegeben: Eine 33 Jahre alte Autofahrerin lenkte beim Auffahren auf die Autobahn direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Spur. Ein herannahendes Auto musste daraufhin voll bremsen. Insgesamt stießen fünf Autos zusammen. Die A7 war ab Quickborn für die Bergungsarbeiten bis 22 Uhr voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 06:00 Uhr

Dänemark steht vor der Suche nach einer neuen Regierung

Im Nachbarland Dänemark stehen heute wichtige politische Entscheidungen an. Trotz einer Last-Minute-Mehrheit für das linksgerichtete Lager um ihre regierenden Sozialdemokraten kündigte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an, noch heute den Rücktritt ihrer Minderheitsregierung einzureichen. Damit will sie den Weg freimachen, um die Möglichkeiten für eine von ihr angestrebte breite Regierung mit Parteien aus beiden politischen Blöcken ausloten zu können. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 06:00 Uhr

Flensburgs Handballer siegen in der European League

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt haben auch ihr zweites Vorrundenspiel in der European League gewonnen. Nach dem 30:25-Sieg über PAUC Handball aus Frankreich war Trainer Maik Machulla zufrieden, erwartet aber mit Blick auf die folgenden Auswärtsspiele eine Leistungssteigerung. Bester Werfer der Mannschaft war Emil Jakobsen mit elf Toren. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Regen und Wind

Vormittags wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab. Am Nachmittag ist es oft grau und regnerisch, dazu weht ein kräftiger Wind. Die Temperaturen steigen auf zwölf Grad in Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Marne (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.11.2022 | 15:00 Uhr