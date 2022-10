Stand: 18.10.2022 06:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Busfahrer streiken erneut

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem Bus-Warnstreik aufgerufen. Der Streik soll mit Dienstbeginn der Busfahrer starten. Wie viele Busse beim Omnibusverband Nord nicht fahren werden, konnte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky nicht sagen. Ver.di fordert unter anderem 1,95 Euro mehr pro Stunde für die Fahrerinnen und Fahrer und noch mal doppelt so viel für die Werkstattmitarbeitenden. Dem Omnibusverband ist das zu viel: Die Situation sei für die Betriebe durch die hohe Inflation und die Kraftstoff- und Energiepreisentwicklung schon kompliziert genug. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 07:00 Uhr

Welcome-Center für Fachkräfte aus dem Ausland geplant

In Schleswig-Holstein soll es bald ein Willkommens-Zentrum für ausländische Fachkräfte geben. Das hat Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen angekündigt. Dort sollen sich Fachkräfte aus dem Ausland aber auch die suchenden Unternehmen aus Schleswig-Holstein ab dem kommenden Jahr Hilfe und Informationen holen können. Angesichts des Fachkräftemangels wolle man die ausländischen Fachkräfte laut Madsen so gut es geht unterstützen und sie nicht mit der eigenen Bürokratie wieder verjagen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 06:00 Uhr

Weitere Flüge am Hamburger Flughafen fallen aus

Auch am Dienstag fallen am Flughafen Hamburg wieder Flüge in beliebte Urlaubsregionen aus. Urlauber aus Südholstein, die nach Amsterdam, Griechenland, Mallorca oder Paris wollen, müssen ihre Reisen umbuchen oder verschieben, heißt es von Eurowings. Noch bis Mittwochnacht streiken dort die Piloten. Der Flugplan für Mittwoch werde laut einer Sprecherin am Dienstagmorgen veröffentlicht. Am Montag waren bereits rund 60 Flüge gestrichen worden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 16:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Der Tag startet meist neblig. Später gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, wobei die Wolken im laufe des Tages immer mehr werden. Dann sind auch einzelne Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) bis 17 Grad in Reinbek (Kreis Stormarn). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, teils böiger westlicher, später nordwestlicher Wind. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 13 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und 15 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg).

