Bildungstrend zeigt Lernrückstände bei Grundschülern

Viertklässler lesen und rechnen zunehmend schlechter. Das geht aus einer neuen Vergleichsstudie unter den Bundesländern hervor, die die Kultusminister in Berlin vorgestellt haben. Die Schulqualität habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert, sagte der Studienleiter des Bildungsmonitors, Axel Plünnecke. In Schleswig-Holstein verfehlen fast 22 Prozent der Grundschüler die Mindeststandards in Mathematik. 15 Prozent haben Probleme beim Lesen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 09:30 Uhr

Weltkriegsbombe im Fehmarnbelt wird gesprengt

Im Trassenbereich des Fehmarnbelttunnels wird am Montag eine Wasserbombe aus dem zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt. Wie die dänische Planungsfirma Femern/AS mitteilte, steht der genaue Zeitpunkt noch nicht fest, vermutlich soll es am Nachmittag soweit sein. Um den Unterwasserschall zu minimieren, wird für die Sprengung des Blindgängers ein großer Blasenschleier eingesetzt. Sogenannte "Seal Scarer", Technologien zur akustischen Abschreckung, sollen Meeressäuger wie Schweinswale oder Seehunde fernhalten. Die Entschärfung sei eine wichtige Voraussetzung, um ab 2024 mit dem Absenken der Tunnelelemente beginnen zu können, so ein Sprecher von Femern AS. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 09:00 Uhr

Behinderungen bei der Marschbahn

Auf der Marschbahnstrecke zwischen Keitum und Westerland (beides Kreis Nordfriesland) wird es bis Ende November Behinderungen geben. Die Deutsche Bahn baut ein neues elektronisches Stellwerk in Westerland. Dafür sind nach Angaben der Bahn Tiefbauarbeiten an den Kabeln nötig. Außerdem wird eine neue Leit- und Sicherungstechnik montiert. Im Bahnhof von Westerland wird eine neue Weichenverbindung eingebaut. Wegen der Bauarbeiten werden bis zum 21. November in der Zeit von 22 Uhr bis 4 Uhr die Züge teilweise durch Busse ersetzt. Danach ist die Strecke dann ganz gesperrt: bis zum 25. November um 4 Uhr gibt es Schienenersatzverkehr. In dieser Zeit wird die Weichenverbindung eingebaut. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Ausfälle bei der Nordbahn

Bei der Nordbahn wird bis zum Dienstag kommender Woche gebaut. Auf der Linie RB 82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es deshalb abends Ausfälle und Züge werden durch Busse ersetzt. Unter anderem wird an den Bahnsteigen gearbeitet, so ein Sprecher der Nordbahn. Informationen zu den Veränderungen gibt es auf der Internetseite des Unternehmens. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Start ins Wintersemester: Viele Studierende noch ohne Bleibe

An vielen Universitäten, unter anderem in Kiel und Lübeck, beginnt am Montag die Vorlesungszeit des neuen Wintersemesters. Nach Angaben des Studentenwerks haben viele Studierende in Schleswig-Holstein jedoch noch keine Unterkunft gefunden. Die Situation sei so angespannt wie noch nie, sagt die Sprecherin des Studentenwerkes, Kerstin Klostermann. 1.500 Personen stehen landesweit auf der Warteliste. Auch auf dem Wohnungsmarkt sei die Situation mit gestiegenen Mietpreisen und Energiekosten für Studierende sehr angespannt. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein fordert deshalb, dass unter anderem die BAföG-Sätze erhöht und die Energiekostenpauschale von 300 Euro möglichst schnell ausgezahlt werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 06:00 Uhr

Erneuter Pilotenstreik - Flugausfälle auch in Hamburg

Bei der Lufthansatochter Eurowings hat um Mitternacht ein dreitägiger Streik der Pilotinnen und Piloten begonnen - es ist bereits der zweite Ausstand innerhalb von zwei Wochen. Laut Eurowings fallen am Montag von rund 400 geplanten Flügen etwa 170 aus. In Hamburg müssen den Angaben zu Folge am Montag mindestens 29 Starts und 29 Landungen gestrichen werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 06:00 Uhr

Wetter: Regen und Gewitter bei 16 bis 21 Grad

Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf bleibt es bewölkt, vor allem am Nachmittag und Abend ist schauerartiger Regen möglich. Örtlich kann es auch Gewitter - zum Teil mit Starkregen und stürmischen Windböen - geben. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 16 Grad in Nordfriesland und 21 Grad in Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 06:00 Uhr

