Stand: 16.10.2022 18:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Stromausfall in Burg bei Dithmarschen

Am Nachmittag kam es dort zu einem Stromausfall. Das bestätigte eine Sprecherin der SH Netzagentur gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Wie viele in der gut 4.000 Einwohner großen Gemeinde betroffen sind, konnte sie nicht sagen. Der Strom ist für mehrere Stunden ausgefallen. Techniker sind vor Ort, um das Problem zu beheben. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 16:00 Uhr

Ergebnisse der Nordclubs in der Regionalliga

Der Sonnabend war ein Erfolg für Zweitligist Holstein Kiel. Mit 3:1 besiegten die Störche am Nachmittag den 1. FC Heidenheim. Auch Eintracht Norderstedt konnte in der Regionalliga punkten. Dort hieß es am Ende des Spiels gegen Blau-Weiss Lohne ebenfalls 3:1. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 16:00 Uhr

Autofahrer nach Unfall in Bovenau schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bovenau im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht zu Sonntag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr war sein Transporter auf der Sehestedter Straße aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Baum geprallt. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 12:00 Uhr

Feuer in Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bei dem Dachstuhlbrand am späten Sonnabend wurde laut Feuerwehr ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus stark beschädigt. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Warum das Feuer in dem frisch sanierten Haus ausgebrochen war, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 12:00 Uhr

Heidenheim zu Gast bei Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat heute den 1. FC Heidenheim zu Gast. Am vergangenen Wochenende konnte Holstein nach zuvor vier sieglosen Spielen in Serie endlich wieder einen Erfolg feiern und gewann mit 3:2 in Nürnberg. Heute wollen die Kieler nachlegen. Anpfiff im Holstein Stadion ist um 13.30 Uhr. NDR Schleswig-Holstein berichtet live. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 11:00 Uhr

Verkehrsunfall mit halbseitiger Sperrung auf A21

Nach einem Verkehrsunfall war die A21 am Sonntagmorgen zwischen dem Kreuz Bargteheide und Tremsbüttel (Kreis Stormarn) für knapp eine Stunde in Richtung Norden gesperrt. Laut Feuerwehr war ein Auto gegen 8 Uhr in den Graben gerutscht und hat angefangen zu brennen. Ein Insasse wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde gelöscht, die Autobahn wieder freigegeben. Knapp 20 Feuerwehrleute waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 10:00 Uhr

Großeinsatz für die Flensburger Feuerwehr

In der Flensburger Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen in der Großen Straße zunächst in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Wegen der engen Bebauung der Altstadt griffen die Flammen den Angaben der Einsatzkräfte zufolge auf benachbarte Häuser über. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Bei dem Feuer wurden ein Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 09:00 Uhr

Tausende Haushalte im Kreis Plön zeitweise ohne Trinkwasser

Ein Rohbruch bei Fiefbergen im Kreis Plön hat am Sonnabend in der Probstei für einen Ausfall der Trinkwasserversorgung gesorgt. Rund 4.000 bis 5.000 Haushalte waren betroffen, so der Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau. Die Suche nach dem Leck gestaltete sich schwierig, seit Mitternacht sind aber fast alle Haushalte wieder mit Trinkwasser versorgt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 09:00 Uhr

Mehr exotische Tiere in Tierheimen in SH befürchtet

Seitdem die Energiekosten gestiegen sind, haben viele Tierhalter Angst, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können, sagt Elena Iva Cujic vom Tierheim Lübeck. Exoten wie Schlangen, Schildkröten oder Echsen erfordern den Einsatz von Wärmelampen. Die benötigen viel Strom. Auch der Deutsche Tierschutzbund und Pro Wildlife warnen mittlerweile davor, sich Exoten als Haustier anzuschaffen. Sie befürchten eine regelrechte Flut abgegebener oder ausgesetzter Exoten in den Tierheimen. Zuletzt bemängelten die Tierheime im Land immer wieder fehlende Kapazitäten für weitere Tiere. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 09:00 Uhr

Bad Schwartau: Frau starb unter massiver Gewalteinwirkung

In Lübeck sitzt ein 45 Jahre alter Mann seit Sonnabend in Untersuchungshaft, weil er seine Frau getötet haben soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die 37-Jährige war am frühen Freitagmorgen schwer verletzt in einem Imbiss in der Eutiner Straße in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) aufgefunden worden. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Nach Angaben der Ermittler wurden Spuren massiver Gewalteinwirkung festgestellt. Der Ehemann schweigt zu den Vorwürfen. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2022 17:00 Uhr

Wetter: Wind bis stürmische Böen erwartet

Am Nachmittag neben Wolken auch Auflockerungen mit Sonnenschein und nur noch vereinzelt Schauer möglich, meist trocken. Höchstwerte 16 Grad in Handewitt bis 18 Grad in Grambek. Mäßiger bis frischer und stark böiger, an den Küsten frischer bis starker Südwestwind, nach Nordfriesland hin mit stürmischen Böen. Auf den Inseln sind Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2022 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2022 | 16:00 Uhr