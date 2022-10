Stand: 15.10.2022 11:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erneut Feuer in Hochhaus in Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg

Nach Angaben der Leitstelle Nord wurde die Feuerwehr am Freitagabend gegen 19 Uhr zu dem Gebäude in der Straße Hohe Mark gerufen. Dort hatte es in den vergangenen Wochen schon mehrfach gebrannt. Verletzte gab es am Abend keine. Erst gestern hatte die Polizei mitgeteilt, dass sie einen 35 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter festgenommen hat. Er soll für mehrere Brände im Flensburger Stadtgebiet verantwortlich sein und sitzt bereits in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2022 09:00 Uhr

Energiekosten mindern Tourismus in Schleswig-Holstein

Normalerweise gibt es in den Herbstferien viele Reservierungen bei Hotels und Restaurants in Schleswig-Holstein. Doch die steigenden Energiepreise wirken sich auf das Buchungsverhalten der Gäste aus: Beliebte Urlaubsorte sind nach Angaben der Tourismusagentur Schleswig-Holstein nach wie vor gut gefragt - aber auch hier würden die Betriebe die Zurückhaltung der Gäste spüren. Während die Lage im Sommer wieder auf dem Niveau von vor Corona gewesen sei, stelle man nun eine größere Sparsamkeit der Gäste fest, so eine Sprecherin. Für die Hotels und Restaurants kommen zudem steigende Kosten für Heizung, Licht und Kochenergie hinzu. Einige Betriebe im Land verlangen daher einen Energiezuschlag von ihren Gästen, sagt Stefan Scholtis vom Hotel- und Gaststättenverband. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2022 09:00 Uhr

Fußball: Sieg für Weiche Flensburg

In der Regionalliga Nord hat der SC Weiche Flensburg 08 am Freitagabend seine erste Partie ohne Trainer Thomas Seeliger gespielt und dabei das Topteam Drochtersen Assel mit 2:1 besiegt. Am Ende war es eine Zitterpartie, die Weiche gewann, auch dank vieler guter Paraden von Torhüter Jesper Heim. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2022 09:00 Uhr

Typisierung der DKMS in Itzehoe

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) startet am Sonnabend eine Typisierungsaktion. Ein siebenjähriges Mädchen aus Itzehoe (Kreis Steinburg) ist bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Mit der Aktion und öffentlichen Aufrufen versuchen die DKMS sowie Ärzte nach eigenen Angaben, passende Stammzellenspender für das Mädchen zu finden. Die Typisierung findet in der Nachbargemeinde Münsterdorf in der Zeit von 12 bis 16 Uhr im Katastrophenschutzzentrum des Kreises statt. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2022 08:00 Uhr

Erneuter Busstreik kommende Woche in SH

Freitagabend ging der dritte Warnstreik im privaten Busgewerbe in SH zu Ende. Doch für Dienstag hat die Gewerkschaft ver.di erneut ihre Mitglieder zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Ebenfalls am Dienstag wollten der Omnibus Verband Nord (OVN) und ver.di eigentlich an den Verhandlungstisch zurückkehren. Doch der OVN wolle weiterhin nicht verhandeln, während gestreikt werde, so Geschäftsführer Joachim Schack auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem 1,95 Euro mehr pro Stunde für die Fahrerinnen und Fahrer sowie für die Werkstattmitarbeitenden. Dem OVN ist das zu viel: Die Situation sei für die Betriebe durch die hohe Inflation und die Kraftstoff- und Energiepreisentwicklung schon kompliziert genug, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 557,5

Die Corona-Inzidenzin Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Freitag bei 557,5, wie die Landesmeldestelle am Abend mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 587,1 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen sank im Vergleich zum Vortag von 2.974 auf 2.351. Die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, sank von 761 am Donnerstag auf 731 am Freitag. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 20:30 Uhr

Wetter: wolkig mit Wind

Heute viele Wolken, regional auch größere Auflockerungen mit etwas Sonne. Zunächst gibt es nur vereinzelt Schauer, bevorzugt zu den Nordfriesischen Inseln hin, sonst bleibt es länger trocken. Am Abend kommen von der Nordsee und Elbe her häufiger Regenschauer. Höchstwerte 14 Grad in Hörnum auf Sylt bis 17 Grad in Bad Oldesloe. Schwacher, oft mäßiger, an der Nordseeküste frischer und stark böiger Süd- bis Südwestwind, auf den Nordseeinseln werden stürmische Böen erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2022 06:00 Uhr

