Weitere acht Millionen Euro für Munitionsbergung

1,6 Millionen Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegen noch in Nord- und Ostsee. Die Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag dafür ausgesprochen, sie schnell zu bergen. Doch bisher war die Finanzierung noch nicht gesichert. Der Haushaltsausschuss hat jetzt weitere acht Millionen Euro für die Bergung der Munitionsreste aus Nord- und Ostsee beschlossen. Damit stehen insgesamt rund 30 Millionen Euro für die Räumung zur Verfügung. Um aber eine Bergungsplattform als Pilotprojekt beauftragen zu können, müssten weitere rund 50 Millionen Euro im Haushalt eingeplant werden, sagt die die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn aus Schleswig-Holstein. Hagedorn hofft, dass die Mittel bis zur Verabschiedung des Haushalts im November weiter aufgestockt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 07:00 Uhr

49-Euro-Ticket: Finanzierung unklar

Nach der grundsätzlichen Einigung der Verkehrsminister auf ein bundesweites 49-Euro-Ticket ist weiter nicht geklärt, wie die Fahrkarte finanziert werden soll. Die Minister sprachen sich am Donnerstag in Bremerhaven für ein solches Ticket aus. Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) sagte, dass auch Schleswig-Holstein mehr Geld vom Bund fordere. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat bislang 1,5 Milliarden Euro zur Finanzierung der Tickets angeboten. Die Länder sind bereit, Mittel in gleicher Höhe zur Verfügung zu stellen. Sie fordern jedoch weitere Gelder vom Bund, um den Nahverkehr besser finanzieren zu können. Laut von der Heide soll sich nun die Ministerpräsidentenkonferenz damit befassen. Ob das schon in der kommenden Woche passiert, ist aber unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 05:30 Uhr

Reaktionen auf Fristverlängerung Grundsteuer

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Heinold ist mit dem Bund Länder Beschluss zur Fristverlängerung für die Grundsteuererklärung zufrieden. Die Minister hatten sich gestern darauf verständigt, die Abgabefrist bis zum 31. Januar zu verlängern. Ursprünglich war diese auf Ende dieses Monats festgelegt. Monika Heinold könne mit der Entscheidung gut leben. "Wir haben tatsächlich Formulare, die in Teilen schwer verständlich sind und weil die steuerberatenden Berufe auch sehr, sehr viel zu tun haben. Nicht nur an dieser Stelle, auch an anderer Stelle. Aber ich sage auch, jetzt muss es bis zum 31. Januar klappen. Denn es geht ja um eine kommunale Steuer und da muss sichergestellt sein, dass die Daten da sind, damit die Steuer zu 2025 neu erhoben werden kann." | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 06:00 Uhr

Plädoyers im Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter erwartet

Am Landgericht in Lübeck werden im Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erwartet. Nommensen wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizeiinterna an einen befreundeten Journalisten durchgestochen zu haben. Er hat diese Vorwürfe zu Beginn des Prozesses gestanden. Am 15. August drückte der ehemalige Polizeigewerkschafter in der Hauptverhandlung erneut sein Bedauern aus. Seine Indiskretionen seien durch nichts zu rechtfertigen und er könne sich selbst nicht mehr erklären, warum er das getan habe, sagte er. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 06:00 Uhr

Großfeuer auf Bauernhof

Seit Donnerstagabend brennen in Epenwöhrden (Kreis Dithmarschen) Rundballen auf einer Fläche von 500 Quadratmetern. Laut Leitstelle ist das Feuer auf einem Feld an einem Bauernhof in der Straße Epenwöhrdener-Moor ausgebrochen. Der Bauernhof sei aber nicht in Gefahr. Etwa 30 Einsatzkräfte sind dabei, die Flammen zu löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 06:00 Uhr

Wetter: Es bleibt wechselhaft

Der Tag beginnt teilweise neblig-trüb oder wolkig. Allgemein zeigt sich die Sonne nur wenig, am meisten mit bis zu drei Stunden noch in Richtung Nordfriesland. Über den Tag gibt es wieder mal wieder Schauer. Vielerorts kann es aber auch komplett trocken bleiben. Maximal werden 13 Grad in Sörup bis 15 Grad in Mölln erreicht. Dazu weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten teils böiger Südwest- bis Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 06:00 Uhr

