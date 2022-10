Stand: 13.10.2022 20:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Geld für die Bergung von Munition in Nord-und Ostsee

Die Ampelkoalition hat im Haushaltsausschuss am Donnerstag beschlossen, für das Sofortprogramm "nationaler Meeresschutz" im Haushalt für 2023 zusätzliche acht Millionen Euro bereitzustellen. Das teilte der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Bruno Hönel (Grüne) mit. Damit stehen jetzt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Die CDU-Abgeordnete Astrid Damerow wirft der Ampel-Koalition deshalb vor, zu wenig für die Munitionsentsorgung zu tun. Experten schätzen das Gewicht aller Munitionsrückstände in den deutschen Meeren auf 1,6 Millionen Tonnen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 19:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH bei 587,1

Am Donnerstag wurden in Schleswig-Holstein 2.974 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.10.) bei 587,1 (Vortag: 620,1). In den Krankenhäusern werden zurzeit 761 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 26 von ihnen werden beatmet. Experten sehen die derzeit hohen Infektionszahlen aber nicht als Grund zur Sorge.Der saisonale Anstieg im Herbst sei erwartbar gewesen, hieß es. Die Mediziner betonen, dass man anstatt auf Infektionsraten besser auf die im Vergleich zu den Vorjahren niedrige Anzahl schwerer Erkrankungen und Todesfälle schauen solle. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 07:00 Uhr

Kläranlage Reinfeld: Bessere Filter-Methode soll erforscht werden

In einer Versuchs-Kläranlage in Reinfeld (Kreis Stormarn) soll mit 750.000 Euro Fördermitteln vom Land das Abwasser in Zukunft besser aufbereitet werden. Denn bestimmte Stoffe können die rund 700 Kläranlagen in Schleswig-Holstein nicht herausfiltern. So gelangen Chemikalien ins aufbereitete Trinkwasser - allerdings noch im Rahmen der Grenzwerte. Die Studierenden und Professoren wollen in der Versuchs-Anlage jetzt eine bessere Filter-Methode erforschen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

SH setzt Abschiebungen in den Iran aus

Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) ordnete am Donnerstagnachmittag an, Abschiebungen in den Iran auszusetzen. Grundlage dafür ist laut Ministerium das Aufenthaltsgesetz. Es erlaube der obersten Landesbehörde, die Abschiebung aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen auszusetzen. Diese Gründe seien in Anbetracht der fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen im Iran gegeben, so Touré. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 17:00 Uhr

Bürgerentscheid über Zukunft der Imland-Klinken

In dieser Woche bekommen alle Haushalte im Kreis Rendsburg-Eckernförde Post von den zuständigen Amtsverwaltungen: In den Umschlägen befinden sich die Abstimmungsbenachrichtigungen für den Bürgerentscheid zu den Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. Mehr als 232.000 Briefe wurden nach Angaben der Kreisverwaltung in Rendsburg bereits verschickt oder sind noch in der Post. Es werden nicht nur die Wahlunterlagen verschickt: Es liegt auch Informationsmaterial in den Umschlägen bei. Auf ihnen erklären die Bürgerinitiative "Ja! im Land" und der Kreistag Rendsburg-Eckernförde nochmal ausführlich ihre jeweiligen Standpunkte. Die Abstimmung findet am 6. November statt. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Mehr Geld vom Bund für den Küstenschutz

Der Bund will Mittel für den Küstenschutz an Nord- und Ostsee deutlich aufstocken. Vorgesehen sei, im kommenden Jahr statt der bislang geplanten gut 23 Millionen jetzt mehr als 48 Millionen Euro bereitzustellen. Das teilte der schleswig-holsteinische Grünen-Bundestagsabgeordnete Bruno Hönel mit. Die Verstärkung der Deiche gewinne mit dem rasant voranschreitenden Klimawandel weiter an Bedeutung. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 17:00 Uhr

Lange Nachlöscharbeiten nach Feuer in Flensburger Wohnhaus

Im Flensburger Stadtteil Duburg war am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich vier Wohnungen in dem Gebäude, eine davon stand leer. Eine Frau sei aus dem Haus herausgebracht worden, habe jedoch keine weitere medizinische Versorgung benötigt, berichtete die Polizei. Donnerstagabend gab es laut Berufsfeuerwehr immer noch Glutnester in den Dachüberständen. Die Kameraden hätten deshalb erwogen, das Dach komplett abzutragen. Einen kompletten Abriss des Gebäudes soll es aber nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Staatssekretär zu 49-Euro-Ticket: Länder brauchen mehr Geld

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich grundsätzlich auf ein bundesweites Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro geeinigt. Demnach soll das Ticket papierlos sein und schnellstmöglich eingeführt werden. Der Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium in Schleswig-Holstein, Tobias von der Heide (CDU), sprach von einem "guten Ergebnis". Unklar seien aber unter anderem noch Fragen zur konkreten Finanzierung. Darüber wird noch die Ministerpräsidentenkonferenz diskutieren. Vom Bund bräuchten die Länder dringend Zusagen über Regionalisierungsmittel, damit sie den ÖPNV ausbauen könnten, so von der Heide. "Sonst kommen wir in die Situation, dass wir zwar ein Ticket haben, aber kein Zug und kein Bus fährt." | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 17:00 Uhr

Geflügelpest-Ausbruch in Tackesdorf

Nach einem Geflügelpest-Ausbruch in der Gemeinde Tackesdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gilt in weiten Teilen der Dithmarscher Geest weiterhin Stallpflicht für Geflügel. Die sogenannte Schutzzone mit einem Mindestradius von drei Kilometern erstreckt sich auf Teile der Gemeinden Offenbüttel und Osterrade. Teile der Gemeinden Bunsoh, Dellstedt, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel und Wrohm liegen in der Überwachungszone. Auch dort gibt es Einschränkungen, die Geflügelhalter beachten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Robbe in der Bramau gesichtet

Im Fluss Bramau in Föhrden-Barl im Kreis Segeberg, 70 Kilometer Luftlinie entfernt von der Nordsee, schwimmt aktuell eine Robbe. Inzwischen gibt es diverse Fotos und Videos, die in Chatgruppen im Ort verschickt werden. Vermutlich ist das Tier Fischen gefolgt, so Tierärztin Ulrike Meinfelder von der Seehundstation in Friedrichskoog. Denn der Seitenarm der Stör ist sehr fischreich, aktuell gibt es Anglern zu Folge viele Meeresforellen. Man werde jetzt das Videomaterial sichten und prüfen, ob es eventuell einen Grund gibt, sich die Robbe genauer anzuschauen, sagt Tierärztin Meinfelder. Ansonsten kann das Tier nach Ansicht der Expertin in der Bramau bleiben, solang es nicht in eine Notsituation gerät. Bereits 2018 machte es sich eine Robbe in dem Fluss gemütlich. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 17:00 Uhr

Fristverlängerung bei Grundsteuer: Positives Echo aus SH

Die Finanzminister der Länder haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung bis Ende Januar 2023 zu verlängern. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte, sie könne "mit der Entscheidung gut leben". Die Formulare seien zum Teil schwer verständlich und Beratungsstellen ausgelastet. Noch einmal soll die Frist nach Ansicht von Heinold aber nicht verlängert werden. "Ich sage auch, jetzt muss es bis zum 31. Januar klappen. Denn es geht ja um eine kommunale Steuer und da muss sicher gestellt sein, dass die Daten da sind, damit die Steuer zu 2025 neu erhoben werden kann", so die Finanzministerin. Auch der Verband der norddeutschen Wohungsunternehmen begrüßt die Fristverlängerung. Verbandschef Andreas Breitner fordert Hilfe für die betroffenen Eigentümer. Seiner Meinung nach dürfe es einen weiteren Zeitverzug nun nicht mehr geben. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 17:00 Uhr

Kabeldiebstahl behindert Bahnverkehr

Auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg kommt es weiter zu Ausfällen und Verspätungen. Denn: Auf dem Abschnitt zwischen Hamburg und Ahrensburg haben Diebe laut Bundespolizei Erdungskabel aus Kupfer gestohlen. Den Angaben zu Folge wurden Kabel mit einem Gesamtgewicht von rund drei Tonnen entwendet, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Deutschen Bahn bei 20.000 Euro. Die Strecke kann aktuell nur auf einem Gleis befahren werden. Züge können sich bis zu 30 Minuten verspäten. Die Bahn hofft, dass die Strecke bis zum Abend repariert werden kann. Aktuelle Infos zu den Fahrten finden Reisende im Internet unter bahn.de. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Imland-Klink verhängt Besucherstopp

Die Imland-Klinik hat an ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde ab Donnerstag einen Besucherstopp verhängt.Nur in wenigen Fällen werden Ausnahmen erlaubt, beispielsweise bei Geburten und bei Patienten in Lebensgefahr. Damit reagieren die Krankenhäuser auf die hohen Corona-Zahlen. Auch am St. Franziskus-Hospital in Flensburg wurde ein Besucherstopp beschlossen, allerdings nur für die geriatrischen Stationen. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit den Standorten in Kiel und Lübeck will nach eigener Aussage zunächst an den bisherigen Regeln festhalten: Nur ein Besucher pro Patient und Tag, für maximal eine Stunde zwischen 15 und 18 Uhr mit negativem Corona-Test. Lockerer sind die Besuchsregeln beispielsweise in Husum. Dort müssen seit Anfang Oktober geimpfte oder genesene Besuchende keinen negativen Corona-Test mehr nachweisen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 12:00 Uhr

Verbände halten Wohnungsbau-Pläne für unrealistisch

Mieter- und Eigentümerverbände in Schleswig-Holstein halten das Ziel, jährlich 15.000 neue Wohnungen im Land zu bauen, für unrealisitsch. Um mehr Wohnraum zu schaffen, müsse jetzt vor allem der Eigenheim-Kauf gefördert werden, fordert der Eigentümerverband Haus und Grund. Verbandschef Alexander Blažek will deshalb, dass das Land die Grundererwerbsteuer für den Kauf des ersten eigenen Hauses abschafft. Das würde jedoch nur Menschen helfen, die ohnehin schon viel Geld haben, meint Ann Sophie Mainitz vom Mieterbund Schleswig-Holstein. Ihr Vorschlag: Bund und Land müssten ihre Förderprogramme aufstocken und dafür sorgen, dass mehr leerstehende Gewerbeimmobilien in Wohnraum umgewandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 12:00 Uhr

Schleswig-Holsteiner ist "Energielandwirt des Jahres"

Das Nachrichtenportal "agrar heute" kürt jedes Jahr die besten Landwirte in ganz Deutschland mit dem "CeresAward". Zu den Siegern gehört Rainer Carstens aus Friedrichsgabekoog (Kreis Dithmarschen). Seine Biogasanlage betreibt er mit Gemüseresten und Grasschnitt. Mit der Abwärme heizt er sein Tomaten-Gewächshaus, dazu versorgt er zusätzlich 7.000 Haushalte mit Strom. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

Neumünster: Großteil der Innenstadt als gefährlicher Ort eingestuft

In Schleswig-Holstein hat die Polizei mittlerweile etwa 15 Bereiche dauerhaft oder temporär zu gefährlichen Orten erklärt, weil es dort besonders viele Straftaten gegeben hat - beispielsweise rund um den Kieler Hauptbahnhof. Vor anderthalb Monaten hatte die Polizeidirektion Neumünster den Rencks-Parks bereits als sogenannten "gefährlichen Ort" eingestuft. Dieses Gebiet wird jetzt auf weite Teile der Neumünsteraner Innenstadt erweitert. Laut Landespolizei können die Beamten dort auch ohne Anlass Kontrollen durchführen. Die Straftaten in der Innenstadt von Neumünster waren zuletzt stark angestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 06:00 Uhr

Kein WLAN in Unterkünften für Geflüchtete

In den Landesunterkünften gibt es kein WLAN-Netzwerk. Das ist ein großes Problem für ukrainische Kinder, die am Homeschooling an Schulen in ihrer Heimat teilnehmen. Nach Angaben des Landesamts für Zuwanderung und Flüchtlinge gibt es nur in Seth überall WLAN. Laut Mussa Inci vom DRK, der für die Betreuung in Boostedt zuständig ist, werde in Boostedt, Bad Segeberg (beide Kreis Segeberg) und in Neumünster an einem flächendeckenden WLAN auch in den privaten Räumen gearbeitet. Wann das installiert sein wird, ist zurzeit aber noch nicht abzusehen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2022 | 17:00 Uhr