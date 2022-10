Stand: 12.10.2022 19:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in SH bei 620,1

Am Mittwoch wurden in Schleswig-Holstein 3.711 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 12.10.) bei 620,1 (Vortag: 652,4). In den Krankenhäusern werden zurzeit 737 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 25 von ihnen werden beatmet. Experten sehen die derzeit hohen Infektionszahlen aber nicht als Grund zur Sorge.Der saisonale Anstieg im Herbst sei erwartbar gewesen, hieß es. Die Mediziner betonen, dass man anstatt auf Infektionsraten besser auf die im Vergleich zu den Vorjahren niedrige Anzahl schwerer Erkrankungen und Todesfälle schauen solle. Viele Krankheitsverläufe seien relativ mild mit wenig oder gar keinen Symptomen, teilte auch das Gesundheitsministerium mit. Das liege auch an den hohen Impfquoten und den fast 1.000.000 Genesenen im Land. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 19:00 Uhr

Zollbeamte stellen 600 Kilogramm Haschisch sicher

Der Zoll hat im Fährhafen Puttgarden auf Fehmarn fast 600 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte, entdeckten Beamte die Drogen bereits Anfang Oktober in einem Kleintransporter, der von Spanien nach Schweden unterwegs war. Insgesamt fanden die Zöllner 58 Pakete. Auf dem Schwarzmarkt wäre die Menge fast sechs Millionen Euro Wert gewesen. Der mutmaßliche Drogen-Schmuggler sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Lübeck in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 18:00 Uhr

Studie: In SH weniger als die Hälfte zufrieden mit Krankenhäusern

42 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein sind zufrieden oder sehr zufrieden mit den Krankenhäusern, ergab eine Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Das ist etwas weniger als der Bundesdurchschnitt von 44 Prozent. Etwa ein Drittel in Schleswig-Holstein ist unzufrieden. Unter anderem kritisierten 42 Prozent, dass das Personal zu wenig Zeit für die Patienten habe. Die Befragten wären demnach auch bereit, für mehr Personal höhere Beiträge zu zahlen. Die Krankenhausgesellschaft fragte auch, wie weit Patienten zu einer Klinik fahren würden. Jeweils ein Drittel könnte sich vorstellen, bis zu 20 Minuten oder bis zu 30 Minuten zu einer Klinik zu fahren. Bundesweit wäre es den meisten Befragten, 86 Prozent, wichtig, bei einer schweren Erkrankung im Urlaub zurück in ein deutsches Krankenhaus zu kommen. In Schleswig-Holstein sind es sogar noch etwas mehr. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 17:00 Uhr

50-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Im Flensburger Stadtteil Rude ist am frühen Mittwochnachmittag ein 50 Jahre alter Mann bei einem Brand in seiner Wohnung ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Den Brand selbst konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Anzeichen für Brandstiftung gibt es nach Angaben der Polizei keine. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Kirchengemeinde Heikendorf: Weitere Missbrauchsfälle

Auf Jugendfreizeiten der Kirchengemeinde Heikendorf hat es vor rund 50 Jahren offenbar mehrere Missbrauchsfälle gegeben. Die Gemeinde hatten einen Zeugenaufruf gestartet, nachdem im Sommer bekannt geworden war, dass es vor 50 Jahren zu einem Missbrauch durch den Leiter einer Jugendfreizeit kam. Pastor Joachim Thiem-Hachmann sagte am Mittwoch, dass sich etwa zehn Menschen gemeldet hätten. "Wir wissen auch von einem Fall, in dem der Betreuer einen Jungen zu sich eingeladen hat, in sein Betreuerzimmer um dort zu übernachten, und dort ist es dann zu sexuellen Übergriffen gekommen." Die Fälle sind allerdings verjährt. Thieme-Hachman sagte, trotzdem sei es wichtig die Fälle aufzuklären und den Betroffenen zu helfen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Programm für Nordische Filmtage in Lübeck steht

Die Nordischen Filmtage in Lübeck präsentieren vom 2. bis zum 6. November 173 Filme. Das Publikum kann die Werke in 212 Kinovorführungen erleben, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Mehr als 70 Prozent des Angebots stehe aber auch deutschlandweit als Stream zur Verfügung. Zur Eröffnung am 2. November gibt es nach Angaben der Veranstalter den Dokumentarfilm "Music for Black Pigeons" von Jørgen Leth und Andreas Koefoed, die beide auch in Lübeck erwartet werden. Den Ehrenpreis erhält im Rahmen der Eröffnung im Cinestar Filmpalast Lübeck der isländische Regisseur Friðrik Þór Friðriksson. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 15:00 Uhr

Verkehrsminister beraten über Nachfolger für Neun-Euro-Ticket

Der Nachfolger des Neun-Euro-Tickets soll offenbar ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket werden Dafür will sich nach Informationen von Radio Bremen die Verkehrsministerkonferenz einsetzen. Die findet bis Freitag in Bremerhaven statt. Bevor ein Nachfolgemodell starten kann, müssen die Länder sich allerdings mit dem Bund auf die Finanzierung einigen. Schleswig-Holstein will sich bei der Konferenz außerdem für mehr Geld für den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 14:00 Uhr

Bluterguss in der Leber: THW-Profi Magnus Landin im Krankenhaus

Handballprof Magnus Landin vom THW Kiel hat seine Teilnahme am Nationalmannschafts-Lehrgang in Dänemark verletzungsbedingt abgebrochen. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 27 Jahre alte Linksaußen bis zum Wochenende zur Beobachtung in einem Kopenhagener Krankenhaus bleiben. Im Spiel der Kieler bei den Füchsen Berlin (26:34) hatte sich Landin beim Zusammenprall ein stumpfes Bauchtrauma zugezogen. Symptome zeigten sich aber erst beim Training mit der Nationalmannschaft. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 14:00 Uhr

"Schnupfenplan" für Schulen und Kitas wird aufgehoben

Der sogenannte Schnupfenplan für Kitas und Schulen in Schleswig-Holstein wird nach Angaben des Bildungsministeriums nach den Herbstferien nicht weitergeführt. Die Richtlinie hatte Eltern bisher Hinweise gegeben, wann ihr Kind zu Hause bleiben muss. Jetzt sei der Plan nicht mehr mit dem neuen Infektionsschutzgesetz vereinbar, so die Ministeriumssprecherin. Die Eltern seien - wie vor der Corona-Pandemie - selbst verantwortlich zu entscheiden, ob und wann ihr Kind in die Schule oder in den Kindergarten geht. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 13:00 Uhr

Fahrschüler warten lange auf Prüfungstermine

Fahrschüler in Schleswig-Holstein müssen zum Teil immer noch wochenlang auf ihre praktische Führerscheinprüfung warten. Wegen Corona und Personalmangel sagt der TÜV laut Fahrlehrerverband häufig Termine ab. Das betrifft vor allem den Süden des Landes. In mehreren Fahrschulen in Lübeck und im Hamburger Speckgürtel warten demnach 20 bis 30, in der Spitze sogar bis zu 50 junge Menschen auf ihre Prüfung. Solange müssen sie weitere Stunden nehmen, um in der Praxis zu bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 13:00 Uhr

Marine Kiel verkauft drei ausgediente U-Boote

Am Mittwochvormittag fand ein Besichtigungstermin auf dem Gelände des Marinearsenals im Kieler Stadtteil Ellerbek statt. Die Boote der Klasse 206 werden an Recycling- und Abwrackunternehmen, die zuvor an einer Ausschreibung teilgenommen haben, abgegeben. Nach Marine Angaben sind die drei U-Boote 50 Jahre alt und wurden bereits vor rund zehn Jahren außer Betrieb genommen. | 12.10.2022 08:30 Uhr

Archäologen entdecken ältestes Grab Norddeutschlands

Archäologen haben im Duvenseer Moor im Kreis Herzogtum Lauenburg ein etwa 10.500 Jahre altes Brandgrab mit menschlichen Knochen entdeckt. Nach Angaben des Ausgrabungsleiters handelt es sich um das älteste Grab in Norddeutschland - und bei dem Toten damit um den ältesten Norddeutschen. Die Forschenden erhoffen sich von dem Fund mehr Erkenntnisse darüber, wie die mittelsteinzeitlichen Jäger, Fischer und Sammler der Region mit ihren Toten umgingen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 12:30 Uhr

Schmerzklinik Kiel wird Exzellenzzentrum

Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin hat die Schmerzklinik Kiel zu einem DGS-Exzellenzzentrum ernannt. Die Klinik sei aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung im Bereich der Migräne- und Kopfschmerztherapie ausgezeichnet worden, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Außerdem habe der Gründer der Schmerzklinik Kiel, Hartmut Göbel, die klinische Forschung in dem Bereich vorangebracht. | 12.10.2022 13:30 Uhr

Fußgängerin in Wrist bei Unfall schwer verletzt

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Wrist (Kreis Steinburg) einen schweren Unfall gegeben. Auf der Bahnhofstraße erfasste ein Autofahrer nach Polizeiangaben kurz hinter einer Kurve eine Fußgängerin. Die wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 12:00 Uhr

Bundeswehr will Drohnen in Jagel erproben

Ende des kommenden Jahres will die Bundeswehr Drohnen am Militärflugplatz Jagel bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) erproben. Derzeit least die Bundeswehr Drohnen des israelischen Typs Heron und nutzt diese im afrikanischen Mali, zuvor in Afghanistan. Für den Demonstrationsbetrieb in Jagel soll nun ein seperater Luftraum eingerichtet werden. Das neuere Modell Heron TP, von dem fünf Stück seit dem Frühjahr bereit stehen, haben eine Spannweite von 26 Metern, ein Triebwerk mit 1200 PS, es wiegt 5 Tonnen, hat hochauflösende Kameras an Bord und kann auch bewaffnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 11:00 Uhr

Kiel: Kreuzfahrtsaison übertrifft die Vorjahre

Nach Angaben der Seehafen Kiel GmbH haben noch nie zuvor so viele Kreuzfahrer festgemacht wie in dieser Saison. Seit dem Beginn des Frühjahrs waren es fast 250 Schiffe. Das sind rund 80 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und 40 Prozent mehr als im Vor-Corona Jahr 2019. Seehafen Kiel-Sprecherin Julia Reichel führt dies unter anderem darauf zurück, dass viele Reedereien Kiel als Anlaufziel für ihre Schiffe entdeckt hätten. So kamen unter anderem erstmals Kreuzfahrer aus den USA in die Landeshauptstadt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 11:00 Uhr

Neumünster: Großteil der Innenstadt als Gefährlicher Ort eingestuft

Vor anderthalb Monaten hatte die Polizeidirektion Neumünster den Rencks-Parks als sogenannten "gefährlichen Ort" eingestuft. Dieses Gebiet wird jetzt erweitert: Wie der SHZ meldet, reiche das Gebiet jetzt vom Gänsemarkt bis zum Rathaus sowie vom Kleinflecken bis zur Marienstraße. An den Plätzen darf die Polizei nun Menschen auch ohne konkreten Verdacht anhalten und zum Biespiel ihre Taschen durchsuchen. Die Straftaten in der Innenstadt von Neumünster waren zuletzt stark angestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

Grundstein für das neue Bettenhaus der LungenClinic Großhansdorf gelegt

Nach den Abrissarbeiten an der LungenClinic Großhansdorf (Kreis Stormarn) wird am Mittwoch der Grundstein für das neue Bettenhaus gelegt. Nach Angaben der Klinikleitung können Zeit- und Kostenplanung bislang eingehalten werden. Insgesamt soll das Bettenhaus Platz für 211 Patienten bieten und mehr als 90 Millionen Euro kosten. Das Land übernimmt davon Kosten in Höhe von 80 Millionen. Der Betrieb laufe unmittelbar neben der Baustelle weiter, so die kaufmännische Geschäftsführerin Susanne Quante. Zum 125-Jährigen Jubiläum der LungenClinic im Dezember 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

EU-Taxonomie: Wehrtechnikunternehmen wollen als nachhaltig eingestuft werden

Wehrtechnikunternehmen- auch aus SH - fürchten, künftig schwerer an Kredite zu kommen und fordern, als nachhaltig eingestuft zu werden. Hintergrund ist die sogenannte EU-Taxonomie. Mit dieser Regelung will die EU Anreize für Investitionen in nachhaltige Unternehmen erhöhen. 7.000 Arbeitsplätze gibt es in Schleswig-Holstein in der Wehrindustrie, dazu kommen die Zulieferbetriebe. Für die FDP ist klar: Die Landesregierung soll sich dafür einsetzen, dass Rüstungsfirmen als nachhaltig gelten. Wirtschaftsminister Madsen (parteilos) hört auch immer häufiger davon, dass Unternehmen aus der Wehrindustrie schwerer an Kredite kommen. Er will deshalb beim Bund dafür werben, dass die Förderbank KfW einspringt. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sieht die Diskussion als Zeichen dafür, dass die EU-Taxonomie ein fragwürdiges Instrument ist. Bestimmte Güter seien nicht per se gut oder schlecht. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:00 Uhr

