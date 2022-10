Stand: 11.10.2022 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 653,0

In Schleswig-Holstein wurden am Montag 5.043 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 653,0 (Freitag: 532,7). In den Krankenhäusern werden zurzeit 730 Menschen behandelt, die positiv getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 8:30 Uhr

Elbvertiefung: Schlick blockiert Häfen in Schleswig-Holstein

Schlick blockiert mehr als ein Dutzend Häfen in Schleswig-Holstein. In Borsfleth (Kreis Steinburg) setzen Mitglieder des Sport-Schipper Vereins Borsfleth daher eine selbstgebaute Maschine ein, kommen aber nicht mehr hinterher. Einen betroffenen Sportboothäfen geht laut Seglerverband das Geld aus, deshalb fordert der Verband Hilfe vom Land. In Niedersachsen gebe es bereits eine entsprechende Verordnung für finanzielle Hilfen für Sportboothäfen. Nach Aussage des zuständigen Umweltministeriums in Kiel stehe jedoch kein Geld zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 17:00 Uhr

Pellworm: Deiche werden geprüft

Bei der Herbstdeichschau auf der Nordseeinsel Pellworm (Kreis Nordfriesland) werden am Dienstag rund 25 Kilometer Deichlinie untersucht. Dabei kontrollieren die Experten des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN), ob die Deiche im Fall einer Sturmflut standhalten. Rund 25 Kilometer Deichlinie werden untersucht. Auf Pellworm müssen die Mitarbeiter des LKN besonders genau hinsehen - unter anderem, weil es keine durchgängige zweite Deichlinie gibt. Würde ein Deich brechen, bestehe die Gefahr, dass ganze Insel vollläuft, so die Experten. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Aktion "Gelbe Karte für Falschparker" vorgestellt

Elektro-Roller stehen in größeren Städten häufiger im Weg. Deshalb hat der Blinden- und Sehbehindertenverein die Aktion "Gelbe Karte für Falschparker gestartet" - erst in Kiel und jetzt auch in Lübeck. Der Blinden- und Sehbehindertenverein will Fahrer von E-Scootern darauf aufmerksam machen, dass sie darauf achten sollten, wie und wo sie ihren Roller abstellen. Dafür hängte er am Montag in der Lübecker Altstadt gelbe Karten an die Lenker von unachtsam geparkten E-Scootern. Kay Nitz vom Beirat für Menschen mit Behinderung in Lübeck sagte dazu: "Am besten stellt man diese Geräte nach der Nutzung so ab, dass sie längs dem Weg aufgestellt werden und nicht quer." Ärger mit den Leih-Rollern gibt es schon länger. Die Hansestadt Lübeck begrenzt die Zahl der Scooter darum von ehemals 5.000 auf jetzt 2.000. Lübecks Bürgermeister Lindenau (SPD) kündigte an, dass der Kontrolldruck durch das Ordnungsamt und die Polizei verstärkt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:00 Uhr

Gaspreisbremse: Lob und Kritik aus SH

Die Experten-Kommission des Bundes hat ein Modell vorgeschlagen, wie Kunden angesichts der steigenden Gaspreise entlastet werden können. Verbände aus Schleswig-Holstein befürworten die Pläne, äußern aber auch sehr deutliche Kritik. Der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW), der rund rund 60 kommunale Stadt- und Gemeindewerke vertritt, begrüßt die Entscheidung des Bundes etwa. Die Versorger bräuchten aber klare Anweisungen, wie die Entlastungen umgesetzt werden sollen, hieß es. Auch Industrievertreter sind zufrieden. Kritischer ist der Sozialverband VdK, eine Einmalzahlung helfe seinen Mitgliedern nicht über den Winter. Vermieterverbände aus Schleswig-Holstein betonten, dass auch der Preis für Heizöl stark gestiegen sei. Wer dieses nutze, brauche ebenfalls Entlastung. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 06:30 Uhr

Wissenschaftler fordert besseren Schutz von Häfen und Schleusen

Nach dem Anschlag auf wichtige Kabel für den Bahnbetrieb mahnt das Kieler Institut für Sicherheitspolitik einen bessere Schutz der maritimen Infrastruktur an. Eine Sabotage der Häfen würde gerade Schleswig-Holstein besonders hart treffen. Schiffe, die in engen Hafeneinfahrten absichtlich auf Grund gesetzt werden, Hackerangriffe auf wichtige IT-Systeme oder Beschädigungen an der Trasse der Hafenbahn: Möglichkeiten, Schleswig-Holsteins maritime Wirtschaft lahmzulegen gäbe es viele, sagt Sebastian Bruns vom Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 06:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein, vereinzelt Schauer möglich

Am Dienstag ziehen zeitweise lockere, abschnittsweise auch mal dichte Wolkenfelder über den Himmel. Über den Tag hinweg können von der Nordsee her einzelne Schauer aufkommen, ansonsten bleibt es sonnig, insbesondere an der Ostsee. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in List auf Sylt bis 15 Grad in Lübeck. Im Binnenland weht zunächst schwacher, später mäßiger und böiger, an den Küsten mäßiger bis frischer und teils stark böiger West- bis Nordwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:00 Uhr

