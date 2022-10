Stand: 10.10.2022 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bis Freitag: Streik im privaten Busgewerbe

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem erneuten Warnstreik im privaten Busgewerbe aufgerufen. Bis Freitag sollen die Busse der landesweit knapp 90 Betriebe in den Depots bleiben. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeberseite in dem seit Monaten schwelenden Tarifstreit erhöhen. Die Arbeitgeber haben bereits deutlich gemacht, dass sie nicht weiterverhandeln werden, wenn zeitgleich gestreikt wird. Der Tarifvertrag für knapp 1.900 Beschäftigte im privaten Busgewerbe war bereits Ende Juni ausgelaufen. Die Forderungen von ver.di und die Angebote der Arbeitgeber liegen weit auseinander. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 06:00 Uhr

Holstein Kiel gewinnt gegen Nürnberg

Nach vier Spielen ohne Sieg haben die Fußballer von Holstein Kiel am Sonntag endlich wieder einen Erfolg gefeiert: Die Kieler gewannen mit 3:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Mit 16 Punkten ist Holstein Kiel damit Neunter in der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 07:00 Uhr

Handball: Niederlagen für THW und Flensburg-Handewitt

In der Handball Bundesliga hat der THW Kiel am Sonntag das Spitzenspiel gegen die Berliner Füchse verloren. Mit 26:34 kassierten die Kieler eine deutliche Niederlage. In der Tabelle ist der TWH Kiel mit jetzt 12:2 Zählern auf dem dritten Platz. Auch die SG Flensburg-Handewitt erlitt einen herben Dämpfer und verlor mit 21:26 beim TBV Lemgo. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 05:30 Uhr

A7 nach Bauarbeiten wieder frei

Pendler können die A7 wieder nutzen. Wegen Bauarbeiten war die A7 am vergangenen Wochenende im Bereich des Hamburger Elbtunnels Richtung Norden gesperrt. Seit Freitagabend war die A7 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Othmarschen dicht - auch der Elbtunnel war betroffen. Am Sonntag wurde die Sperrung in Nordrichtung erweitert. Seit 5 Uhr ist die A7 wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 07:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein, später Regen

Heute gibt es nach Auflösung einiger Nebelfelder lockere Wolken und Sonnenschein. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken dann weiter zu - und von der Nordsee her zieht am Nachmittag Regen über das Land. In Ostholstein und Herzogtum Lauenburg bleibt es noch am längsten trocken. Die Höchstwerte erreichen 14 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 17 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 07:00 Uhr

