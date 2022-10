Stand: 09.10.2022 10:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wasserleiche in Neumünster gefunden

Am Samstagnachmittag haben Einsatzkräfte eine männliche Leiche aus dem Teich am Großflecken in der Innenstadt von Neumünster geborgen. Der 68-Jährige soll nach Feuerwehr-Angaben schon einige Tage in dem Teich gelegen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht aber nach eigenen Angaben nicht von Fremdeinwirkung aus. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2022 10:00 Uhr

Gemeinden wollen Strom sparen und setzen auf LED

Viele Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein setzen mit Blick auf die steigenden Energiepreise auf stromsparende LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung. Bis zu 75 Prozent der Stromkosten lassen sich nach Angaben von Experten damit einsparen. Laut Gemeindebund haben die ersten Verwaltungen bereits vor etwa 10 Jahren auf LED-Technik umgerüstet. Gemeinden wie zum Beispiel Preetz im Kreis Plön oder die Stadt Kiel haben jedoch zum Teil noch alte Beleuchtungssysteme. Dort soll nun möglichst schnell umgerüstet werden. Laut Gemeindebund können manche Kommunen die Anwohner an den Kosten beteiligen, wenn die gesamte Lampentechnik ausgetauscht wird - je nachdem, ob dort Straßenausbaubeträge fällig sind. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2022 09:00 Uhr

Feuerwehren warnen vor Heiz-Experimenten

Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein warnen vor Heiz-Experimenten in diesem Winter. Selbst gebaute Teelichtöfen oder Outdoorgeräte wie Gas-Heizstrahler und Feuerschalen hätten in der Wohnung nichts zu suchen, betont der Landesfeuerwehrverband. Neben der Brandgefahr könne es auch zum Austritt von Kohlenmonoxid kommen, das erst bewusstlos macht und dann zum Tod führen kann. Erst vor kurzem ist in Bad Schwartau ein aus Tontöpfen gebastelter Ofen in Flammen aufgegangen. Das gleiche kann laut Verband auch mit veralteten Elektroheizgeräten passieren, die jahrzehntelang im Keller standen und jetzt völlig verstaubt angeschlossen werden. Der Landesfeuerwehrverband ruft deshalb dringend dazu auf, nur mit fachgerecht geprüften Öfen zu heizen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2022 09:00 Uhr

Ermittlungen nach Sabotage bei der Bahn

Nach der Attacke auf die Deutsche Bahn am Sonnabend läuft die Suche nach den Tätern. Unbekannte hatten Kommunikationskabel zerstört. Der Bahnverkehr im Norden wurde dadurch für mehrere Stunden lahmgelegt. Polizei und Bahn gehen von Sabotage aus. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2022 08:00 Uhr

Sperrung der A7 am Wochenende

Wegen Bauarbeiten ist die A7 an diesem Wochenende im Bereich des Hamburger Elbtunnels Richtung Norden wieder einmal gesperrt. Seit Freitagabend ist die A7 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Othmarschen dicht. Dies teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Auch der Elbtunnel ist von der Sperrung betroffen. In Richtung Süden ist die A7 nur zweispurig befahrbar. Ab 16 Uhr am Sonntag wird die Sperrung erweitert: In Nordrichtung wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark gesperrt. In in der Gegenrichtung wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof dichtgemacht. Die Sperrungen sollen dann bis Montagmorgen 5 Uhr andauern. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonnig bei bis zu 16 Grad

Am Mittag und Nachmittag zeigt sich häufig die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen um die 16 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2022 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.10.2022 | 10:00 Uhr