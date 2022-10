Stand: 08.10.2022 16:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Strandkorb-Versteigerung auf Sylt

Auf Sylt werden am Sonnabend Strandkörbe versteigert. Nach rund zehn Jahren in der Vermietung auf dem Lister Strand ist es für die alten Körbe Zeit für die Rente. Rund 40 Körbe kommen unter den Hammer. Sie seien trotz ihres Alters noch gut in Schuss, versichert Lists Kurdirektorin Maiken Neubauer. Das Startgebot liegt bei 90 Euro. Seit mehr als zehn Jahren werden auf Sylt alte Körbe versteigert - eine beliebte Veranstaltung, so die Kurdirektorin. Viele Bieter hätten extra ihren Urlaub verlegt. Wer die Versteigerung verpasst hat, bekommt bald die nächste Chance: Am kommenden Sonnabend warten in St. Peter Ording alte Strankörbe auf ein neues zu Hause. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 16:00 Uhr

Bahnstörung behoben - weiter Verspätungen

Nach einer massiven technische Störung ist der Zugverkehr im Norden wieder angerollt - es kommt aber weiter zu Verspätungen. Am Samstagvormittag waren auch in Schleswig-Holstein für mehrere Stunden nahezu alle Züge im Nah- und Fernverkehr ausgefallen. Die Bahn geht von Sabotage an wichtigen Kabeln aus, die für den Zugverkehr unverzichtbar seien. Das bestätigte später auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die Sicherheitsbehörden haben nach Angaben einer Bahn-Sprecherin die Ermittlungen aufgenommen. Wegen der Störung kam es im Norden zu Chaos an den Bahnhöfen, großen Andrang gab es an Taxi-Ständen und Autovermietungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 14:00 Uhr

Radwege am NOK: Abrutschende Böschungen sorgen für Ärger

Im kommenden Jahr sollten neue Radwege, etwa entlang des Nordostseekanals, besonders Radtouristen ins Binnenland ziehen. Aber das Vorhaben gerät ins Stocken, weil laut Wasser- und Schifffahrtsamt erst an drei Stellen des Kanals Hohlräume hinter den Böschungen saniert werden müssen. Sie könnten abrutschen und die Wege darüber mit in den Kanal ziehen, sagte ein Sprecher. Die Sanierung wird Jahre dauern. Daher fordert der Kreis Dithmarschen, das der Bund die Arbeiten massiv beschleunigt. Das Wasser und Schifffahrtsamt will jetzt zwar im kommenden Jahr bei den aktuellen Sperrungen anfangen - die Sanierung aller anderen Stellen entlang des gesamten Kanals werden aber noch viele Jahre dauern. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 13:00 Uhr

Nach Drogenfund am Flughafen: Lübecker Wohnung durchsucht

Der Zoll hat am Hamburger Flughafen 50 Kilogramm der Kaudroge Khat sichergestellt. Angemeldet war die Drogenlieferung aus Antalya in der Türkei als "getrocknete Basilikum-Blätter aus Israel". Doch die Zollbeamten machten einen Drogenschnelltest, der positiv ausfiel. Laut Zoll-Fahndungsamt wurde gegen einen 31-Jährigen, der die Ware abholen wollte, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seine Wohnung in Lübeck wurde durchsucht, und es wurden elektronische Beweismittel sichergestellt. Das beschlagnahmte Khat hätte einen Schwarzmarktwert von schätzungsweise 500.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 13:00 Uhr

Hilfe für Geflüchtete: Spenden gehen zurück

In Henstedt-Ulzburg macht sich am Sonnabend ein Hilfskonvoi auf den Weg in die Ukraine. Es ist die vierte Fahrt, die mit Spenden aus Südholstein organisiert wurde. Allerdings sind in den vergangenen Monaten die Spenden aus der Bevölkerung deutlich zurückgegangen, sagen die Organisatoren aus Henstedt-Ulzburg. Deshalb wurden die Waren vor allem mit größeren Geldspenden von Firmen eingekauft. Ein Trend, den viele andere Organisationen in Schleswig-Holstein bestätigen. Vor allem durch die wirtschaftliche Unsicherheit sei die Spendenbereitschaft deutlich zurückgegangen, berichten die RotKreuzMärkte in Kiel und die Flüchtlingshilfe in Lübeck. Auch das ehrenamtliche Engagement sei nicht mehr so groß wie noch vor einigen Monaten. Viele Vereine und Aktionsbündnisse im Land bitten deshalb wieder um mehr Unterstützung. Zumal das Land für die nächsten Wochen und Monate wieder mit steigenden Flüchtlingszahlen rechnet. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 10:00 Uhr

Sperrung der A7 am Wochenende

Wegen Bauarbeiten ist die A7 an diesem Wochenende im Bereich des Hamburger Elbtunnels Richtung Norden wieder einmal gesperrt. Seit Freitagabend ist die A7 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Othmarschen dicht. Dies teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Auch der Elbtunnel ist von der Sperrung betroffen. In Richtung Süden ist die A7 nur zweispurig befahrbar. Ab 16 Uhr am Sonntag wird die Sperrung erweitert: In Nordrichtung wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark gesperrt. In in der Gegenrichtung wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof dichtgemacht. Die Sperrungen sollen dann bis Montagmorgen 5 Uhr andauern. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 532,7

Am Freitag wurden in Schleswig-Holstein 3.220 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 07.10.) bei 532,7. In den Krankenhäusern werden zurzeit 689 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 19 von ihnen werden beatmet. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 08:00 Uhr

Harrislee: Erneuter Brand in Hochhaus

In einem Hochhaus in Harrislee bei Flensburg hat es am Freitagnachmittag zum wiederholten Mal gebrannt. Die Einsatzkräfte haben nach eigenen Angaben in dem Gebäude vier kleinere Feuer entdeckt. Es waren knapp 40 Feuerwehrleute vor Ort, sie hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Nach Angaben des Gemeindewehrführers hat es in dem Gebäude in den vergangenen Monaten und in der Nähe mindestens zehnmal gebrannt. Bei einem Feuer vor zwei Wochen wurden drei Bewohner verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 08:00 Uhr

Wetter: Schauer und einzelne Gewitter bei 15 Grad

Am Nachmittag bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich, die zum Abend nachlassen. Die Temperaturen liegen bei um die 15 Grad. Dazu böiger, teils stürmischer Wind. In der Nacht zum Sonntag sind nahe der Nordsee einzelne Schauer, im südlichen Binnenland örtlich Nebelfelder zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 9 Grad, auf den Inseln um 11 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2022 08:00 Uhr

