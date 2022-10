Stand: 02.10.2022 10:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SH Netz Cup mit Highlight-Rennen

Heute findet beim SH Netz Cup das Langstreckenrennen der internationalen Achter statt. Der Deutschland-Achter, das Paradeboot des Deutschen Ruderverbands, geht auf die 12,7 Kilometer lange Strecke von Breiholz bis Rendsburg. Mit am Start sind dieses Jahr neben Favorit Niederlande noch die Boote aus den USA und der Ukraine. Nur eine Woche nach der Ruder-WM in Tschechien treffen sich die Achter zum letzten großen Kräftemessen in diesem Jahr. Das Rennen können die Besucherinnen und Besucher am Sonntag im Kreishafen live auf der großen Videowand verfolgen. Das NDR Fernsehen überträgt das Rennen von 13 bis 14 Uhr ebenfalls live im Dritten. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2022 13:00 Uhr

Wahlsonntag in Flensburg

In Flensburg steht heute die Oberbürgermeister-Stichwahl an. Amtsinhaberin Simone Lange von der SPD tritt gegen ihren parteilosen Herausforderer Fabian Geyer an. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Geyer mit 43,5 Prozent der Stimmen die Nase vorn, Lange holte 36,2 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2022 08:00 Uhr

Handball: Flensburg gewinnt knapp

Die SG Flensburg Handewitt hat in einem dramatischen Spiel den deutschen Handball-Meister aus Magdeburg mit 35:34 besiegt. Den entscheidenden Treffer erzielte Flensburgs Mads Larsen drei Sekunden vor dem Abpfiff. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2022 08:00 Uhr

Holstein Kiel: Remis im Ostseeduell

Holstein Kiel hat seine Ergebniskrise fortgesetzt. Die "Störche" kamen am Sonnabend im Zweitliga-Nordduell mit Hansa Rostock nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Gäste hingegen punkteten nach zuvor drei Auswärtsniederlagen in Folge erstmals wieder. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2022 16:00 Uhr

Wetter: Grau und regnerisch

Heute gibt es vor allem Wolken. Örtlich sind sie aufgelockert, meist aber dicht, mit Schauern oder kurzen Graupelgewittern. Im Laufe des Nachmittags von Nordfriesland und Angeln, später auch von Dithmarschen her wird es etwas freundlich und teilweise sogar sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad in Puttgarden bis 17 Grad in Schleswig. Dazu weht ein oft mäßiger bis frischer und stark böiger Südwest- bis Nordwestwind, bei Gewittern und an den Küsten stark mit stürmischen Böen. Abendtemperatur um 18 Uhr: 14 Grad in Eckernförde und 15 Grad in Preetz sowie in Krempel.

