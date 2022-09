Stand: 30.09.2022 17:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 408,1

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.166 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 30.9.) bei 408,1 (Vortag: 386,5). | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 20:00 Uhr

Experte sieht SH gut auf Corona-Saison vorbereitet

Der Infektionsmediziner Helmut Fickenscher vom UKSH in Kiel sieht das Land nach eigenen Angaben so gut vorbereitet wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Das liegt nach seinen Worten vor allem an der hohen Impfquote. Er geht außerdem davon aus, dass etwa die Hälfte aller Menschen bereits mit dem Corona-Virus infiziert war und deshalb einen natürlichen Immunschutz hat. Dennoch appelliert er an Nichtgeimpfte, sich impfen zu lassen. Geimpfte sollten ihren Impfschutz überprüfen. Auch in den Kliniken im Land sieht man sich gut auf die nächste Corona-Welle vorbereitet. Laut Krankenhausgesellschaft haben die Kliniken bei den vergangenen Infektionswellen viele Erfahrungen gesammelt, von denen nun profitiert werden kann. Das Gesundheitsministerium ist nach eigenen Angaben auf unterschiedliche Szenarien - zum Beispiel auf das Szenario einer schwerwiegenderen Virus-Variante - vorbereitet. Ein Sprecher sagte, Land und Experten beobachteten die Lage fortlaufend. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 20:00 Uhr

Tagung in Lübeck zum Thema Kirche mit Kindern

Mit der Frage nach einer zukunftsfähigen Kirche mit Kindern beschäftigt sich noch bis 3. Oktober in Lübeck die bundesweite Tagung "frischWind!". In rund 110 Workshops beschäftigen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Themenbereichen wie Kunst, biblischen Geschichten, Erziehungswissenschaft, Schöpfung, Klima sowie Digitalisierung, wie die evangelische Nordkirche mitteilt. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 19:30 Uhr

Wikingturm in Schleswig: Fassadenplatten gelöst

Am Wikingturm in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) haben sich Teile der Fassadenplatten gelöst - in 65 Metern Höhe. Herabgestürzt sind sie laut Stadt aber nicht. Die Platten konnten demnach rechtzeitig gesichert werden. Der Turm mit seinen 29 Etagen und mehr als 240 Apartments wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut. Jetzt ist der Eigentümer aufgefordert, sich weiter um die Sicherheit zu kümmern. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 19:30 Uhr

Verwechslung wird einem Mann in Lübeck zum Verhängnis

Beim Müllwegbringen ist ein Mann in Lübeck von einem unbekannten Täter mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei bekannt gab, kam es am Mittwochabend gegen 22 Uhr 45 in der Kronsforder Allee zu dem Vorfall. Der Angreifer habe den 32-Jährigen mit den Worten "Jetzt hab' ich Dich" angesprochen und einen Schnitt in die Brust versetzt. Dem Opfer gelang es, in sein an der Straße geparktes Auto zu flüchten und sich dort zu verstecken. Seinen Angaben zufolge habe der Angreifer offenbar bemerkt, dass er auf die falsche Person losgegangen war und flüchtete. Der 32-jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 19:00 Uhr

Meldelby gewinnt Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

In Medelby (Kreis Schleswig-Flensburg) wird gefeiert. Die Gemeinde nahe der dänischen Grenze hat im Sommer den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. Am Freitag wurde der Preis von der Staatssekretärin für Ländliche Räume Anne Benett-Sturies offiziell übergeben. Medelby bekommt neben der mit 10.000 Euro dotierten Hauptauszeichnung auch den Sonderpreis Wirtschaft über 5.000 Euro. Hervorgehoben wurden von der Jury der MarktTreff, das Bildungshaus und der kostenlose Bürgerbus. Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt, teilnehmen können Gemeinden mit maximal 3.000 Einwohnern. Medelby ist damit auch für den Bundeswettbewerb qualifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 18:00 Uhr

Landtag debattiert über Schließungen der Geburtskliniken

Nach der Ankündigung der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), ihre Geburtsklinik zum Jahresende zu schließen, hat der Landtag am Freitag über die Geburtshilfe in Schleswig-Holstein debattiert. In Henstedt-Ulzburg gab es in den letzten Wochen Proteste gegen die Schließung. SPD und SSW hatten einen gemeinsamen Antrag gestellt: "Schließungen von Geburtshilfen sofort stoppen - unhaltbare Zustände beenden". CDU und Grüne gehen mit der Kritik mit und fordern, dass die Personalprobleme angegangen werden. Die FDP regte an, Maßnahmen zu diskutieren, wie zum Beispiel, die Geburtshilfe an den beiden Standorten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zu stärken. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden

Bei der Landtagsdebatte am Freitag ist der Umgang mit Wölfen diskutiert worden - teils recht emotional. Erst am Donnerstag hatte das Umweltministerium mitgeteilt, dass sich in Südholstein, im Segeberger Forst und im Sachsenwald zwei Wolfspaare angesiedelthaben. Jetzt soll für Schleswig-Holstein ein neuer Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht werden. Es geht darum, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, wie es bereits in Niedersachsen der Fall ist. Dort stehen die Tiere weiterhin unter Schutz - verhaltensauffällige oder angefahrene Tiere können jedoch von Jägern geschossen werden. Dies war zuvor nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Land stellt weitere drei Millionen Euro für Hallenbäder zur Verfügung

Coronabedingt haben deutlich weniger Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein Schwimmen gelernt. Angesichts des bundesweiten Energiesparzwangsdrohen den Hallenbädern weitere Einschränkungen. Die Landesregierung hat am Freitag über mögliche Lösungen debattiert. Dabei waren sich alle Fraktionen darüber einig, dass Kinder im Land schwimmen lernen müssen. Die Opposition nahm aber die Landesregierung in die Pflicht, die notwendigen Rahmenbedingungen zu verbessern. Fehlende Schwimmstätten, fehlende Hallenzeiten, zu hohe Transportkosten und fehlende Lehrkräfte seien die Probleme, die gelöst werden müssten, forderte der SPD-Politiker Martin Habersaat im Landtag. Um drohende Probleme durch die Energiekrise abzufedern und Schließungen zu vermeiden, kündigte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) an, dass das Land weitere drei Millionen Euro zur Verfügung stellen werde. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 14:00 Uhr

Schleswig-Holsteiner erhielten 2021 weniger Rente als der Bundesschnitt

Die durchschnittliche jährliche Rente im Land hat nach Angaben des Statistikamtes Nord bei knapp 16.500 Euro gelegen. Das sind drei Prozent weniger als der Bundesdurchschnitt. Die höchsten Zahlungen erhielten Rentner im Kreis Stormarn. In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen sowie in der kreisfreien Stadt Flensburg waren die durchschnittlichen Renten am niedrigsten. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 12:30 Uhr

Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein geht leicht zurück

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach Angaben der Arbeitsagentur in Kiel im September landesweit auf 81.700 gesunken. Das sind 3.500 weniger als im August und 300 weniger als im September 2021. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt in Schleswig-Holstein nun bei 5,2 Prozent. Grund für die Entwicklung ist nach Angaben der Landesarbeitsagentur die saisonal typische Herbstbelebung. Viele Betriebe, vor allem im Gastro- und Baugewerbe, haben nach der Sommerpause zusätzliche Beschäftigte eingestellt. Zudem sind sie weiterhin auf der Suche. Doch laut Agenturchef Markus Biercher blicken viele Unternehmen angesichts steigender Energiekosten und hoher Inflation auch mit Sorge in die Zukunft.Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im September im Vergleich zum Vorjahr auf 2.486.000 angestiegen. Die bundesweite Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,4 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 12:00 Uhr

Falsche Corona-Atteste: Razzien in SH

Die Polizei hat nach eigenen Angaben mehr als 80 Objekte in mehreren Bundesländern, darunter auch in Schleswig-Holstein durchsucht. An dem Einsatz beteiligten sich demnach mehr als 200 Beamte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden richten sich laut Polizei gegen eine Ärztin aus Sachsen. Sie soll gegen Geld Gefälligkeitsatteste ausgestellt haben. Ihre Wohn- und Geschäftsräume wurden demnach bereits im März 2022 durchsucht. Am Freitag ging es dann um Unterstützer der Ärztin oder Menschen, die das Angebot gefälschter Atteste in Anspruch genommen hätten. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 09:00 Uhr

Lübecker Bürgerschaft gibt grünes Licht für Rekordhaushalt

Die Lübecker Bürgerschaft hat einen Rekordhaushalt von über einer Milliarde Euro für 2023 beschlossen. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sagte, dies sei der erste städtische Etat seit 1937 mit einem Überschuss. Im kommenden Jahr sollen mehr als 100 Millionen Euro in Investitionen für Straßen, Hafen, Brücken, Schulen, Geh- und Radwege und Gebäude fließen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 07:30 Uhr

Neuer Impfstoff nun für alle Altersgruppen verfügbar

In den Impfstellen in Schleswig-Holstein können seit Freitag auch alle unter 60-Jährigen den neuen Corona-Impfstoff bekommen, der an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst wurde. Seit vergangener Woche ist er auf dem Markt - mittlerweile reichen die Kapazitäten laut Gesundheitsministerium aus, um ihn auch an jüngere Menschen zu verimpfen. Bisher empfiehlt die Ständige Impfkommission nur Menschen ab 60 Jahren oder Risikopatienten eine vierte Impfung. Für bestimmte Menschen würde laut Hausärzteverband sogar eine fünfte Impfung Sinn machen. Grundsätzlich gilt: Der Impfschutz sollte sechs Monate nach der letzten Impfung oder einer durchgemachten Infektion aufgefrischt werden, nicht vorher. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:00 Uhr

Jahrmarkt-Schausteller in SH sind in Sorge

Am Freitag ist in Kiel der Herbstmarkt gestartet - für die Branche ist es keine einfache Zeit. Sie leidet nach eigenen Angaben unter anderem unter Lieferengpässen. Auch die Preise für Produkte hätten sich teilweise verdoppelt, so Marco Lange, Präsident des Schaustellerverbands Schleswig Holstein: Die Preissteigerungen könnten die Schausteller nur zu einem kleinen Teil weitergeben, sagt Lange, denn Volksfeste sollten für Besucher bezahlbar bleiben. Demnach hätten sich viele in der Vergangenheit schon Reserven angelegt oder seien teils bis in die Niederlande gefahren, um Produkte zu bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 07:00 Uhr

Parteien im Landtag begrüßen Gaspreisdeckel des Bundes

Die Bundesregierung hat angekündigt, die Gaspreise in Deutschland künftig deckeln zu wollen. Dafür sollen 200 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Außerdem wird die umstrittene Gasumlage nicht eingeführt. Alle Parteien im schleswig-holsteinischen Landtag begrüßen den Beschluss des Bundes. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht ihn als "wichtiges Signal". Auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) findet den Gaspreisdeckel gut, auch wenn er über neue Schulden finanziert werden soll. Denn Deutschland sei in einer Notsituation. Die FDP in Schleswig-Holstein, die sich lange gegen neue Schulden gewehrt hatte, begrüßt die Gaspreisbremse ebenso. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller (SPD) kritisiert, dass sich Bund und Länder bei den Themen Wohngeld und Finanzierung des Nahverkehrs noch immer nicht einig seien. SSW-Fraktionschef Lars Harms fordert darüberhinaus eine Mehrwertsteuersenkung auf alle Energieträger. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 06:00 Uhr

Neue Corona-Verordnung tritt in Kraft - ohne Verschärfungen in SH

Von Samstag (1.10) an gilt in Schleswig-Holstein die neue Corona-Verordnung. Obwohl das Infektionsschutzgesetz des Bundes mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ermöglicht, wird das Land nach eigenen Angaben keinen Gebrauch davon machen. Das Kabinett hatte die neue Landesverordnung am Donnerstag beschlossen. Demnach gilt für Geimpfte und Genesene ohne Krankheitssymptome - anders als im Bund - keine Testpflicht in Klinken und Pflegeeinrichtungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 06:00 Uhr

Großveranstaltungen während der Pandemie: RKI-Bericht veröffentlicht

Der Kieler Infektionsmediziner Helmut Fickenscher hat die Auswirkungen von Großveranstaltungen ohne besondere Hygienemaßnahmen auf die Corona-Infektionslage untersucht. Der Bericht wurde am Freitag vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Demnach schnellte nach der Kieler Woche 2022 die 7-Tage-Inzidenz in Kiel auf nahezu 3.300 hoch - ein Maximalwert. Parallel dazu waren die Krankenhäuser wegen der Personalausfälle durch erkranktes oder abgesondertes Personal überlastet. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Krankenhausbetten war auf bis zu 85 Prozent des Maximalniveaus gesunken. Fickenscher sieht die Untersuchung als Grundlage dafür, dass das Risiko künftiger Großveranstaltungen besser eingeschätzt werden kann. Veranstalter müssten sich darüber im Klaren sein, dass es nicht nur zu erheblich steigenden Fallzahlen kommen könne. Auch könnten sich die Veranstaltungen auf die Verfügbarkeit von Krankenhausbetten und Krankenhauspersonal ungünstig auswirken, heißt es im Bericht. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 06:00 Uhr

THW Kiel siegt in der Champions-League

Der THW Kiel kehrt in der Handball-Champions-League in die Erfolgsspur zurück. Am dritten Vorrundenspieltag feierten die Zebras am Donnerstag mit dem 34:29 Heimerfolg über den ungarischen Meister Pick Szeged den zweiten Sieg im Turnier. Bester Kieler Torschütze war Niclas Ekberg mit sechs Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 05:30 Uhr

