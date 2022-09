Stand: 26.09.2022 20:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in SH bei 295,0

Insgesamt wurden 2.844 neue Corona-Infektionen erfasst. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle (Stand 26.9.) bei 295,0. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Ostholstein mit 365,8. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Kommunen bekommen mehr Geld für Aufnahme von Geflüchteten

Das Land gibt den Kommunen mehr Geld für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Landesregierung und Kommunalverbände am Montagabend. Die Kommunen bekommen unter anderem acht Millionen Euro zusätzlich für das Herrichten von Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen. Außerdem werden die Unterkunftskosten zum großen Teil vom Land übernommen, wenn Bundesgelder nicht ausreichen. Das Gesamtvolumen des Pakets beziffert das Land mit 95 Millionen Euro. Ministerpräsident Günther und Finanzministerin Heinold sprechen von einem fairen Lastenausgleich und einem wichtigen Signal in unsicheren Zeiten. Die Kommunalvertreter sind zufrieden, dass die Finanzierung geregelt ist – weisen aber darauf hin, dass noch viele Herausforderungen bleiben. Etwa die Wohnungsnot und steigende Energiekosten. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 19:00 Uhr

Bösdorf: Vater soll Sohn erstochen haben

Die Mordkommission in Kiel ermittelt nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Bösdorf im Kreis Plön gegen den Vater des Jungen. Laut Staatsanwaltschaft steht der psychisch kranke Mann aus Hamburg in Verdacht, seinen Sohn in der Nacht auf Sonntag auf einem Campingplatz so schwer verletzt haben, dass er starb. Eine erste medizinische Diagnose ergeben, dass der Mann an einer psychischen Krankheit leidet, die zu Wahnvorstellungen führen kann. Deshalb könnte es sein, dass in diesem Fall Schuldunfähigkeit vorliegt. Ein Sachverständiger soll den Tatverdächtigen nun genau untersuchen und ein Gutachten erstellen. Der 39 Jahre alte Mann hatte die Polizei in der Nacht zum Sonntag auf einen Campingplatz in Bösdorf gerufen und gesagt, er habe seinen Sohn getötet. Als die Beamten eintrafen lies sich er sich widerstandslos festnehmen. Der Rettungsdienst konnte zu diesem Zeitpunkt nur noch den Tod des Sechsjährigen feststellen. Ein Richter wies den Vater des Jungen in eine Fachklinik ein. Die Polizei will nun weitere Zeugen befragen und den genauen Tathergang rekonstruieren. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 19:00 Uhr

Seenotretter kommen Familie auf Wohnschiff zu Hilfe

Seenotretter haben verhindert, dass ein Wohnschiff vor der Küste Dithmarschens kentert. An Bord war eine vierköpfige Familie, darunter ein zwölfjähriges Mädchen. Die Familie war am Sonntag auf dem 24 Meter langen Schiff rund viereinhalb Kilometer vor Büsum unterwegs, als der umgebaute Kutter den Grund berührte und in Schieflage geriet. Die Seenotretter konnten Wasser abpumpen und den Untergang des Schiffes verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 18:00 Uhr

Herbstdeichschau: Wie sicher sind Schleswig-Holsteins Deiche?

Mit dem Herbst hat in Schleswig-Holstein auch die Sturmsaison begonnen. Fachleute des Landesbetriebs für Küstenschutz kontrollieren jetzt den nördlichen Abschnitt der Deiche auf dem Festland in Nordfriesland. Sie fahren die 40 Kilometer von der dänischen Grenze bei Rodenäs über Dagebüll bis nach Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) ab. Bis Mitte November sind insgesamt 16 Termine geplant.Zuletzt hatte es im Norden häufiger hohe Pegelstände gegeben, denen die Deiche standhalten mussten. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 17:00 Uhr

Genforschung aus SH bringt Therapie gegen Viren und Krebs voran

Forschenden am Institut für Klinische Molekularbiologie der Universität Kiel ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Krebs gelungen. Die Wissenschaftlerin Sabine Jabs forschte mit Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg, Heidelberg und Stanford an verschiedenen Zellen und wie Viren auf diese reagieren. Dabei entdeckten sie das Gen LYSET, das für Stoffwechselprozesse verantwortlich ist. Fehlt das Gen, können Viren nicht mehr in die Zelle eindringen. Tumorzellen bildeten sich in Versuchen zurück. Auf Grundlage dieser Forschung könnten in Zukunft Therapiemöglichkeiten entwickelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 16:30 Uhr

Bundesstraße 5 am Mittwoch gesperrt

Im Kreis Nordfriesland ist die B5 zwischen Hattstedt und Struckum am Mittwoch kurzfristig voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird die Fahrbahn ab 7.30 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr voll gesperrt. Der Radweg bleibt passierbar. Die Bauarbeiten sind hängen vom Wetter ab und können auch verschoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 16:30 Uhr

Moore in SH werden bewässert

Bis Februar kommen vielerorts in Schleswig-Holstein Bagger, um ausgetrocknete Flächen wieder in intakte Moore zu verwandeln. Denn trockene Moore gelten als Klimakiller. Das Problem: durch fehlende Nässe zersetzt sich der Torf nach und nach und stößt nach Angaben von Naturschützern pro Hektar mehr als ein Dutzend Tonnen CO2 im Jahr aus. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 15:30 Uhr

Kreisstraße nach Busunfall bei Kappeln zeitweise gesperrt

Bei einem Busunfall nahe Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am späten Montagvormittag drei Menschen verletzt worden. Der Linienbus war laut Polizei vermutlich von der Brodersbyer Straße abgekommen, weil die Fahrbahn verschmutzt war. Er landete im Graben. Die Kreisstraße blieb für die Zeit der Bergung zeitweise voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 14:00 Uhr

Gefälschte Testzertifikate in Lübeck? Angeklagte räumen Vorwürfe ein

Vor dem Amtsgericht in Lübeck hat der Prozess um mutmaßlichen Betrug mit Corona-Tests begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann und einer Frau aus Berlin vor, in Lübeck ein Corona-Testzentrum betrieben zu haben, in dem Proben entnommen, aber nicht untersucht worden sein sollen. Im Prozess räumten die beiden Angeklagten die Vorwürfe ein. Eine Betrugsabsicht bestritten sie jedoch. Die Sache sei ihnen über den Kopf gewachsen. Das Testzentrum wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im März vergangenen Jahres geschlossen. Bis dahin soll ein Schaden von mehr als 14.000 Euro entstanden sein. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 13:00 Uhr

Lottospieler aus Kreis Stormarn gewinnt fast 1,74 Millionen Euro

Ein Lottospieler aus dem Kreis Stormarn hat fast 1,74 Millionen Euro gewonnen. Nach Angaben von Lotto Niedersachsen hatte er am vergangenen Sonnabend sechs Richtige getippt. Die hatte auch ein Spieler in Bayern richtig. Zusätzlich noch die richtige Superzahl 5 hatte ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen. Er knackte den Jackpot und gewann fast 9,8 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 11:00 Uhr

Gold für Nachwuchs-Reiterinnen aus dem Kreis Segeberg

Zwei Reiterinnen aus Schleswig-Holstein haben sich beim Landesponyturnier für Schleswig-Holstein und Hamburg am Wochenende den Titel geholt. Neue Landesmeisterin in der Dressur ist Filina Joelle Stürken aus Kayhude (Kreis Segeberg). In der Disziplin Vielseitigkeit ist Jona Isabell Heine aus Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn) neue Landesmeisterin. Im Springen ging der Titel in den Kreis Dithmarschen an Andra-Sophie Lorentz. Insgesamt nahmen rund 300 Ponyreiterinnen und -reiter im Alter von maximal 16 Jahren teil. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 08:30 Uhr

Brunsbüttel: 140.000 Tonnen Flüssigerdgas aus Vereinigten Arabischen Emiraten

Für das künftige LNG-Terminal in Brunsbüttel wird bis Ende Dezember eine erste Flüssigerdgaslieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. Das geht aus einer Vereinbarung zwischen dem Energiekonzern RWE und den Emiraten hervor, die während der Nahost-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterzeichnet wurde. Dabei soll es sich um eine Menge von zunächst 140.000 Kubikmetern verflüssigtem Erdgas handeln. Ab 2023 sollen dann regelmäßige Lieferungen folgen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 08:30 Uhr

Zurückhaltung bei Buchung von Weihnachtsfeiern

Viele Firmen und Vereine aus Schleswig-Holsteiner warten aktuell offenbar ab, bevor sie Weihnachtsfeiern buchen. Vor der Coronazeit waren laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) um diese Zeit begehrte Termine für den Dezember oftmals schon vergeben. Grund für die Zurückhaltung sind laut Dehoga die ungewissen Corona-Lage und knappere finanzielle Ressouren. Es gibt jedoch auch Restaurants, die zufrieden sind: Einige Landgasthöfe, unter anderem im Kreis Ostholstein, melden 20 Prozent mehr Buchungen als vor einem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 08:30 Uhr

Scheune in Hemme abgebrannt

In Hemme (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagabend eine leerstehende Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Leitstelle konnte das etwa 1.000 Quadratmeter große Gebäude nicht mehr gerettet werden. Vier Wehren waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Sachverständige müssen nun die Brandursache klären. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 07:00 Uhr

Gerd Radisch bleibt Bürgermeister von Schönkirchen

Bei der Bürgermeisterstichwahl in Schönkirchen (Kreis Plön) hat sich Amtsinhaber Gerd Radisch durchgesetzt. Laut dem vorläufigen Endergebnis entfielen auf den parteilosen Politiker 55,7 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Stefan Lansberg von den Grünen bekam demnach 44,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Schönkirchen lag bei 36,4 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 06:00 Uhr

