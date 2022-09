Stand: 24.09.2022 10:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schuldner-Beratungsstellen in Schleswig-Holstein sind überlastet

So heißt es zum Beispiel vom Beratungszentrum Lichtblick in Kiel, es gebe pausenlos Anrufe von Menschen, die ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Diakonie und AWO berichten, dass die Mitarbeiter in den Beratungsstellen an der Belastungsgrenze seien. Die Diakonie in Schleswig-Holstein fordert deshalb einen Preisdeckel für Strom und Gas. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2022 08:00 Uhr

Kita-Gebühren sollen teilweise gesenkt werden

Familien mit einem geringen und einem mittleren Einkommen sollen im kommenden Jahr weniger Kita-Gebühren zahlen müssen. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat am Freitag entsprechende Pläne vorgestellt. Als Beispiel nannte Touré eine Famile mit zwei Kindern und 3.000 Euro Netto-Einkommen. Diese Familie könnte - je nachdem wie die Einkommensgrenzen der Kommunen für Kita-Gebühren geregelt sind - bis zu 125 Euro im Monat sparen. Die Landeselternvertretung der Kitas begrüßt die Pläne des Sozialministeriums grundsätzlich. Kritik kommt dagegen aus der Opposition: Die FDP hätte eine schrittweise Senkung des Beitragsdeckels sinnvoller gefunden. Die SPD hält den Entlastungsschritt angesichts der dramatisch steigenden Preise für zu klein. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2022 08:00 Uhr

Schwerer Unfall in Glinde (Kreis Stormarn)

Dabei sind elf Menschen verletzt worden. Laut Polizei waren gestern Abend auf der Kreisstraße 80 zwischen der Autobahn 24 und Hamburg-Bergedorf vier Autos zusammengestoßen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2022 08:00 Uhr

Wetter: Meist Wolken und Regen

Heute gibt es im ganzen Land viele Wolken und gebietsweise Regen. Richtung Fehmarn und Nordfriesland lockert es zeitweise etwas auf - da kann dann auch die Sonne scheinen. Dazu weht ein schwacher, an der Nordsee auch mäßiger Wind aus Südost bis Südwest, dort später auf Nordwest bis Nord drehend. Abendtemperatur um 18 Uhr: 13 Grad in Eckernförde und 15 Grad in Burg auf Fehmarn.

