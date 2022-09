Stand: 17.09.2022 10:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Führerloses Schiff treibt gegen Brücke - Bahnlinie nach Sylt gesperrt

Im Binnenhafen in Itzehoe hat sich gestern Abend ein Schiff losgerissen. Das führerlose Schiff prallte nach Angaben der Leitstelle gegen eine Eisenbahnbrücke der Marschbahnstrecke. Es konnte gesichert werden. Der Bahnverkehr musste zeitweise unterbrochen werden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2022 10:00 Uhr

Schleswig-Holsteinische Grüne wählen neuen Landesvorstand

Die bisherigen Vorsitzenden Steffen Regis und Ann-Kathrin Tranziska wollen auf dem Landesparteitag in Neumünster nicht erneut antreten. Die rund 130 Delegierten können aus einem Duo aus der früheren Umweltsstaatsekretärin Anke Erdmann und der Kommunalpolitikerin Katharina Bartsch, sowie dem Einzelbewerber Gazi Freitag aus Kiel wählen. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2022 08:00 Uhr

SSW- Parteitag diskutiert in Husum über Schulpolitik

In einer Resolution fordert der Landesvorstand, dass das Land für die schulischen Ganztagsangebote der dänischen Minderheit genauso viel Geld zur Verfügung stellt, wie für öffentliche Angebote. Außerdem geht es um Entlastungen für die Bürger in der Energiekrise. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2022 08:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft mit Schauern und Sonne

Heute gibt es im Norden wechselhaftes Schauerwetter mit ein wenig Sonne zwischendurch. An der See sind auch Gewitter möglich. Am Abend wird es im Binnenland voraussichtlich etwas trockener und freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad auf Föhr Grad bis 15 Grad in Lübeck. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, an der Nordsee starker bis stürmischer Wind aus Nordwest, dort und bei Gewittern sind Sturmböen, auf Sylt in exponierten Lagen auch schwere Sturmböen möglich. Das führt auch zu erhöhten Wasserstände an Nordsee und Elbe. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 12 Grad in Ahrensburg bis 14 Grad auf Fehmarn.

