Feuer an der Promenade in Westerland

In Westerland auf Sylt ist die Feuerwehr zu einem größerem Einsatz ausgerückt. Nach Angaben der Leitstelle steht das Restaurant "Badezeit" auf der Promenade am Hauptstrand in Vollbrand. Ein Nachbargebäude soll wegen der starken Rauchentwicklung vorsorglich geräumt werden. Die Brandursache ist unklar. Momentan sind die Wehren aus Westerland und Tinnum im Einsatz. Der Notruf war heute Morgen um kurz nach sechs Uhr eingegangen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 07:30 Uhr

Nordkirche diskutiert in Travemünde über künftige Arbeit

Heute beginnt in Lübeck-Travemünde im Kreis Ostholstein die Tagung der Landessynode - diese ist in der evangelischen Landeskirche das oberste Entscheidungsorgan, eine Art "Kirchenparlament". Dabei geht es nach Angaben einer Sprecherin unter anderem um die zukünftige Ausrichtung der Kirche. 150 Delegierte wollen über die Ergebnisse und die Umsetzung des fast dreijährigen Zukunftsprozesses diskutieren und einen Beschluss über die Weiterarbeit fassen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Einrichtungen für Bedürftige im Land ausgelastet

Die Einrichtungen für bedürftige Menschen in Schleswig-Holstein haben so viel zu tun, wie lange nicht mehr. Unter anderem schlägt die Stadtmission Kiel Alarm, da es an Lebensmitteln und an Personal fehlt. Noch nie zuvor gab es so viele Mittel- und Obdachlose zu verpflegen wie jetzt, sagt Leiterin Karin Helmer. Zur Tafel kämen täglich rund 150 Menschen und es würden jeden Tag mehr. Auch die Beratungsstellen der Wohnungshilfe in Flensburg und Husum (Kreis Nordfriesland) haben seit Wochen starken Zulauf, meldet die Diakonie. Viele können ihre Miete aufgrund der hohen Energiekosten nicht mehr zahlen und fürchten obdachlos zu werden, so Diakoniesprecher Friedrich Keller. Der Landesverband fordert die Politik daher auf, während der Energiekrise Zwangsräumungen zu verbieten. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 07:00 Uhr

Ambulante Pflegedienste demonstrieren in Kiel

Mit einem großen Autokorso durch die Kieler Innenstadt will die Interessengemeinschaft ambulante Pflege ab 13 Uhr auf die Situation in ihrer Branche aufmerksam machen. Zu der Veranstaltung sind laut Polizei 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit bis zu 100 Autos angemeldet. Die privaten Pflegeanbieter in Schleswig-Holstein fordern laut Interessengemeinschaft von der Politik, dass die Leistungspauschalen der Pflegeversicherung erhöht werden. Seit Anfang des Monats müssen die ambulanten Pflegedienste ihre Mitarbeitenden nach Tarif bezahlen, um weiterhin mit der Pflegeversicherung abrechnen zu dürfen. Deshalb müssen die Betriebe den Eigenanteil der Pflegebedürftigen anheben. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 06:00 Uhr

Bessere Besetzung mit Pflegekräften: KGSH kritisiert Gesetzesentwurf

Die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) kritisiert den Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Personalbemessung auf den Krankenhausstationen. Es störe ihn, dass die Verordnung nur im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium erlassen werden könne, sagte Patrick Reimund, Geschäftsführer der KGSH. "Das sieht doch sehr nach Personalbemessung nach Kassenlage aus. Wir sehen auch, dass die Krankenhäuser Umsetzungsprobleme bekommen werden", sagte er NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 07:00 Uhr

Hartz-IV soll Bürgergeld werden: Reaktionen aus Schleswig-Holstein

Aus Hartz-IV soll Bürgergeld werden - dazu hat das Bundeskabinett am Mittwoch den entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Der Geschäftsführer des Jobcenters in Kiel, Karsten Böhmke, spricht von einer sinnvollen Weiterentwicklung. Die Vereinigung der Unternehmensverbände (UV Nord) befürchtet eine Ungleichbehandlung zwischen Geringverdienenden und Bürgergeld-Beziehenden. Und Alfred Bornhalm, Landesgeschäftsführer vom Sozialverband, sagt, eine Anhebung um 50 Euro sei "absolut nicht vertretbar." Aufgrund der schwierigen Situation müssten aus seiner Sicht 100 Euro pro Empfänger und Empfängerin monatlich gezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 228,1

In Schleswig-Holstein ist eine Corona-Inzidenz von 228,1 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle am Mittwochabend mit. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 215,8 gelegen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

36:26 gegen Elverum: THW Kiel glänzt zum Champions-League-Auftakt

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Der Bundesligist schlug den norwegischen Titelträger Elverum HB mit 36:26 (17:13). | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 06:00 Uhr

Wetter in SH: Viele Wolken und gelegentlich Schauer

Heute gibt es einen raschen Wechsel aus vielen Wolken und Sonne. Vor allem an der Ostsee gibt es auch heitere Phasen. Es können über den Tag hinweg immer wieder einzelne Regenschauer durchziehen. Zum frühen Abend hin sind vereinzelt Gewitter möglich. Von Angeln bis ins östliche Ostholstein bleibt es länger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 18 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu mäßiger, später stark böiger und an den Küsten frischer bis starker Wind aus Nordwest bis West mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 06:00 Uhr

