Feuer in Hochhaus in Wedel

Seit etwa 9 Uhr am Sonntagmorgen brennt es im neunten und zehnten Stock des sogenannten Studentenhochhauses in Wedel (Kreis Pinneberg). Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit drei Löschzügen, fünf Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht klar. Die Feuerwehr rechnet aber damit, dass noch Menschen aus dem Haus gerettet werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2022 10:00 Uhr

"Tag des Sports" in Kiel gestartet

Zum 25. Mal lädt der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) heute zum "Tag des Sports" nach Kiel ein.Fast 70 Vereine sorgen rund um das Haus des Sports für 160 Angebote, unter anderem auf den drei Bühnen. Außerdem gibt es in ganz Schleswig-Holstein 67 weitere Mitmachaktionen, Schnuppertrainings und Vorführungen von Vereinen. Die Veranstaltung endet um 18 Uhr, bis dahin werden allein am Haus des Sports in Kiel mehrere Tausend Besucher erwartet, die die Vielfalt des Sports erleben können. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2022 9:00 Uhr

Falsche "0€-Ticket"-Plakate in Kiel aufgetaucht

In Kiel sind gefälschte FDP-Plakate aufgetaucht, auf denen unter anderem mit dem Gesicht von Verkehrsminister Wissing (FDP) für ein "0€-Ticket" geworben wird. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich dabei um eine bundesweite Kampagne eines Künstlerkollektivs handeln. Die Plakate, die nun auch in der Kieler Innenstadt aufgetaucht sind, wirken täuschend echt. Wer dem QR-Code auf dem "0€-Ticket"-Plakat folgt, kann sich ein Ticket ausgeben lassen, das aber ungültig ist. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind bereits seit Mitte August Plakate dieser Art in anderen großen Städten in Deutschland aufgetaucht, der Staatsschutz ermittelt. Die Polizeileitstelle in Kiel konnte auf Nachfrage keine Auskünfte zur Plakataktion geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2022 9:00 Uhr

Bürgermeister-Wahlen in Helgoland und Schönkirchen

Helgoland (Kreis Pinneberg) wählt heute einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Der amtierende Verwaltungschef Jörg Singer wird nach zwölf Jahren nicht wieder kandidieren. Für seine Nachfolge haben insgesamt fünf Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen, zwei Frauen und drei Männer. Auch in Schönkirchen im Kreis Plön wird heute ein neuer Verwaltungschef gewählt, dort treten vier Kandidaten an: Stefan Lansberg für die Grünen, Mario Mordhorst für die CDU, Martin Schielau für die SPD und der parteilose Amtsinhaber Gerd Radisch. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2022 8:00 Uhr

Zwei Feuer in Harrislee

In Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg hat es am Samstagabend zweimal gebrannt. Laut Leitstelle brannten gegen 21 Uhr Zeitungen unter einem Müllcontainer in der Straße Wiesenkamp. Das Feuer war schnell gelöscht. Gegen halb zwölf brannte dann der Müllverschlag eines Hochhauses in der Hohen Mark. Das Feuer griff auch auf die Fassade des Hauses über. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat es in diesem Jahr schon mehrfach in dem Haus gebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2022 8:00 Uhr

Wetter in SH: Spätsommerlich warm

Heute Mittag und am Nachmittag bleibt es überwiegend heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen in Flensburg 23, im Hamburger Raum 25 Grad. Auf Helgoland werden maximal 21 Grad erwartet. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten zunehmend frischer bis starker Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2022 08:00 Uhr

