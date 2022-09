Stand: 03.09.2022 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ärger im Meldorfer Speicherkoog

In direkter Nachbarschaft zum Naturschutzgebiet Kronenloch bei Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen) sollen eine ökologische Feriensiedlung mit 70 Wohneinheiten sowie Stellplätze für Wohnmobile gebaut werden. Dagegen regt sich Widerstand. Naturschützer befürchten eine massive Störung der Vögel, zum Beispiel durch das höhere Verkehrsaufkommen. Die Befürworter des Bauprojektes sehen dagegen in erster Linie eine große Chance für Meldorf. Sie rechnen mit mehr zuziehenden Menschen und einer Belebung der Innenstadt und des Einzelhandels. Die Initiatoren sammeln nun Unterschriften, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2022 09:00 Uhr

Kiel: Betrunkener Fahrradfahrer kollidiert mit Linienbus

Ein Linienbus erfasste am frühen Freitagabend einen Fahrradfahrer auf dem Königsweg in Kiel. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer etwa drei Meter durch die Luft geschleudert und leicht verletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Auch ein Fahrgast wurde verletzt. Laut Polizei soll der Fahrradfahrer alkoholisiert gewesen sein. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2022 08:00 Uhr

Tag zwei des Bus-Streiks

Auch am Sonnabend müssen Menschen in Schleswig-Holstein, die mit dem Bus fahren wollen, vielerorts auf ein anderes Verkehrsmittel setzen. Am zweiten Tag des Warnstreiks im privaten Busgewerbe fallen bis zum Betriebsende wieder viele Verbindungen aus. Betroffen ist vor allem wieder der Kreis Segeberg, wo von Autokraft nur 75 der sonst 475 Fahrten auf dem Ersatzfahrplan stehen. Aber auch in Flensburg, Husum oder in Rendsburg müssen die Menschen auf den Bus verzichten. Das sieht in Kiel, Neumünster und Lübeck ganz anders aus: Dort ist der Nahverkehr nicht vom Warnstreik betroffen. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten der privaten Busunternehmen unter anderem, dass der Stundenlohn der Fahrer um 1,95 Euro erhöht wird. Das lehnt der Omnibusverband allerdings ab. In rund zwei Wochen sollen die Tarifverhandlungen weitergehen. Nach Angaben eines ver.di-Sprechers beteiligten sich am Freitag (2.9.) bereits etwa die Hälfte der angesprochenen 1.900 Fahrer an dem Warnstreik. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2022 08:00 Uhr

Wetter in SH: Viel Sonne mit frischem Wind

Am Sonnabend sind neben Sonnenschein regional wolkige Abschnitte zu erwarten. Es bleibt weiterhin trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad an der Küste von Schwansen bis 23 Grad auf Amrum. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Ost bis Südost mit zeitweise starken Böen. In exponierten Küstenlagen und auf den Inseln sind später auch stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2022 08:00 Uhr

