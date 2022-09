Stand: 02.09.2022 06:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ver.di ruft zu Busstreik auf

Viele Busse privater Unternehmen in Schleswig-Holstein bleiben heute in den Depots. Grund ist ein zweitägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Hintergrund ist laut Gewerkschaft der Tarifkonflikt mit dem Omnibusverband Nord. Betroffen ist auch die Autokraft. Ver.di will unter anderem für die Fahrer mehr Geld: Sie sollen 1,95 Euro pro Stunde mehr bekommen. Den Arbeitgebern ist das zu viel. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 06:00 Uhr

Feuer in Ascheberg - ein Feuerwehrmann verletzt

Sirenenalarm gestern am späten Abend in Ascheberg im Kreis Plön: Im Matthias-Claudius-Ring brannte ein Carport inklusive Auto. Nach Angaben der Feuerwehr breitete sich das Feuer schnell auf das Dachgeschoss des Hauses aus. Das Nachbarhaus musste geräumt werden. Problem für die Feuerwehr: Die Gegend ist eng bebaut, deshalb konnten die Einsatzkräfte keine Drehleiter aufstellen. Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Einsatzleitung ein Feuerwehrmann verletzt - vermutlich brach er durch eine Decke. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 06:00 Uhr

Weitere personelle Konsequenzen bei NDR Schleswig-Holstein

Wegen ungeklärter Vorwürfe zur unabhängigen Berichterstattung nimmt der Direktor des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormählen, vier Wochen unbezahlten Urlaub. Damit will er nach eigenen Angaben dazu beitragen, dass die Vorwürfe unbeeinflusst aufgeklärt werden können. NDR Intendant Joachim Knuth habe dem Wunsch nach vorläufiger Beurlaubung entsprochen, teilte er bei einer Konferenz Donnerstag den Beschäftigten mit. Er kritisierte, dass es den Verantwortlichen in den vergangenen Tagen nicht gelungen sei, ein vernünftiges Krisenmanagement aufzubauen. Die stellvertretende Landesfunkhaus-Direktorin, Bettina Freitag, übernimmt zunächst die Leitung von NDR Schleswig-Holstein. Am Mittwoch waren der NDR SH Chefredakteur und frühere Leiter des Fernsehbereichs, Norbert Lorentzen, und die Chefin des medienübergreifenden Ressorts Politik und Investigation, Julia Stein, bis auf Weiteres von ihren Aufgaben entbunden worden - nachdem sie selbst darum gebeten hatten. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 05:30 Uhr

Handball-Bundesliga: Flensburg startet mit Sieg

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind mit einem glücklichen 31:30 Sieg beim HSV Hamburg in die neue Bundesliga- Saison gestartet. Matchwinner war der achtfache Torschütze Johannes Golla, der auch vier Sekunden vor dem Abpfiff den Flensburger Siegtreffer erzielte. "Wir haben am Ende ein bisschen mehr den kühleren Kopf gehabt", sagte SG-Trainer Maik Machulla nach dem Spiel. NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 05:30 Uhr

Wetter: Viel Sonne in SH

In Schleswig-Holstein scheint heute den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 Grad in Lübeck sowie 22 Grad in Bornhöved (Kreis Segeberg) und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg).

