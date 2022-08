Stand: 31.08.2022 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Regierungserklärung von MP Günther zum Start der Landtagssitzung

Der Landtag in Kiel kommt heute zu seiner ersten Sitzung nach der parlamentarischen Sommerpause zusammen. Zum Auftakt gibt Ministerpräsident Daniel Günther eine Regierungserklärung ab. Der CDU-Politiker will den weiteren Kurs seiner schwarz-grünen Regierung erläutern. Die Sicherung der Energieversorgung wird voraussichtlich ebenso eine zentrale Rolle spielen wie Entlastungen für die Bürger von den hohen Kosten und der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Nach der Debatte über die Regierungserklärung geht es im Landtag am Nachmittag unter anderem um Forderungen nach einer Verlängerung der Laufzeit der noch Strom liefernden Atomkraftwerke in Deutschland. Weitere Themen sind Entlastungen für Eltern bei den Kita-Gebühren und eine Stärkung der Rüstungsindustrie im Land. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 10:00 Uhr

Neue Arbeitsmarktzahlen für Schleswig-Holstein

Die Arbeitsagentur legt heute ihre Zahlen für Schleswig-Holstein für den Monat August vor. Experten rechnen mit einem leichten Zuwachs im Vergleich zum Vormonat. Die Zahl der Arbeitslosen war im Juli leicht auf 84.000 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es aber einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 5.300 oder 5,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 5,3 Prozent nach 5,0 Prozent im Juni und 5,7 Prozent vor einem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 10:00 Uhr

Vorwürfe gegen NDR SH: Opposition begrüßt Prüfung

Die Opposition im Landtag hat es begrüßt, dass der Landesrundfunkrat die Vorwürfe gegen den NDR in Kiel prüfen will. Das unabhängige Gremium hatte das Verfahren Anfang der Woche beschlossen. Dabei soll auch aufgearbeitet werden, ob es eine politische Einflussnahme auf die Berichterstattung gegeben haben könnte - wie es einige Medien berichten. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:00 Uhr

27-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist auf der B200 Höhe Jörl (Kreis Schleswig-Flensburg) mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr das Auto am Dienstagabend vor dem Motorradfahrer und wollte links abbiegen. Daraufhin kam es zu dem Zusammenstoß. Der 27-Jährige verstarb noch vor Ort. Die B200 war für vier Stunden gesperrt. Die Insassen des Autos wurden leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 06:00 Uhr

Punks dürfen nicht mehr in Westerland campen

Punks auf Sylt dürfen nicht länger im Zentrum von Westerland campen. Der Kreis Nordfriesland hat eine Verlängerung der heute endenden Genehmigung für den Rathauspark abgelehnt. Die Teilnehmer hätten ihre gesellschaftspolitischen Anliegen vier Wochen lang in der Öffentlichkeit vertreten und ein erhebliches Maß an Aufmerksamkeit auf sich gezogen, hieß es. Damit hätten sie ihr Grundrecht verwirklicht und den Zweck der Versammlung erreicht. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 07:00 Uhr

Busfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen bei Hasenmoor im Kreis Segeberg ist der 63-jährige Busfahrer ums Leben gekommen. Der Linienbus war laut Polizei ohne Fahrgäste unterwegs und auf einen abbiegenden LKW aufgefahren. Die B206 musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 06:00 Uhr

Razzia wegen Hanfplantage in Schmedeswurth

In Schmedeswurth und Marne im Kreis Dithmarschen hat es am Dienstag eine Razzia gegeben. Der Grund laut Polizei: Verdacht auf Anbau und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Fokus stehen eine Frau und ihr Sohn. Sie sollen auf einem Acker zwischen Marne und Brunsbüttel auf einer Fläche von sechs bis sieben Hektar Cannabispflanzen illegal angebaut und damit gehandelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein auf 236,2 gesunken

Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 1.567 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen ist nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 30.8.) auf 236,2 gesunken. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle im Vergleich zum Montag 5 neue Todesfälle registriert. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Das Wetter: Sonnig und ein paar Wolken

Der Tag heute startet vielfach sonnig. Bei einem Wolken-Sonnenmix bleibt es verbreitet trocken. Nur von Ostholstein bis zum Herzogtum Lauenburg kann es hin und wieder schauern. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Kellenhusen und bei 23 Grad in Glückstadt. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 06:00 Uhr

