Verbände in SH fordern Nachfolgemodell für Neun-Euro-Ticket

Der Nahverkehrsverbund im Land (NAH.SH) hat eine Bilanz zum Neun-Euro-Ticket gezogen. Demnach gab es in Schleswig-Holstein in dem Gültigkeitszeitraum 10 bis 20 Prozent mehr Fahrgäste. Der Verbund möchte, dass bei einer möglichen Folgelösung auch bedacht wird, dass der Erhalt und Ausbau der Strecken im Land Geld kosten. Der Sozialverband Schleswig-Holstein fordert für das Neun-Euro-Ticket ein Folgeangebot, das nicht mehr als 40 Euro kosten darf. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 06:00 Uhr

Vorwürfe gegen den NDR: Landesrundfunkrat wird prüfen

Der Landesrundfunkrat hat am Abend beschlossen, die Vorwürfe gegen den NDR in Schleswig-Holstein einer objektiven Prüfung zu unterziehen. Verschiedene Medien hatten zuvor berichtet, dass einige Journalisten eine zu große Nähe zur Landespolitik hätten und dadurch eine Einflussnahme auf die Berichterstattung möglich gewesen sei. Der Landesrundfunkrat will die Prüfung selbst durchführen und sich externen Sachverstand dazu holen, sagte dessen Vorsitzende und DGB Nord-Chefin, Laura Pooth. Pooth will zu gegebener Zeit über die Zwischenstände der Prüfung informieren und nach Abschluss auch die Ergebnisse präsentieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 06:00 Uhr

Vorerst letzter Zug über Fehmarnsund-Brücke

1963 rollte der erste Zug über die Fehmarnsund-Brücke nach Fehmarn - heute Abend wird das voraussichtlich das letzte Mal passieren. Denn die Bahn stellt den Zugverkehr auf die Insel vorerst ein. Grund ist der Bau der festen Fehmarnbeltquerung und die damit verbundenen Arbeiten auch an der Bahntrasse im Hinterland. Zwischen Lübeck und Fehmarn rollen ab morgen Doppeldecker-Busse - und zwar voraussichtlich bis 2029. In dem Jahr sollen der Belt-Tunnel nach Dänemark und auch der kürzere Sund-Tunnel zwischen dem Festland und Fehmarn fertiggestellt werden. Die Bahn will bis dahin die Strecke zweigleisig ausbauen und elektrifizieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 07:00 Uhr

Kaminöfen vielerorts ausverkauft

Seit Beginn des Ukraine-Krieges setzen immer mehr Schleswig-Holsteiner auf Kaminöfen. Sie wollen möglichst unabhängig von Öl und Gas sein. Doch ein schneller Umstieg ist inzwischen kaum noch möglich. Pallet- und Kaminöfen sind in Schleswig-Holstein in Fachgeschäften praktisch überall ausverkauft. Der Andrang sei doppelt so groß wie sonst, berichtet zum Beispiel Peter Frohmeyer vom Kieler Unternehmen Feuerland. In Baumärkten sind Öfen aktuell noch zu haben. Der Haken daran: Für den Einbau braucht man Fachfirmen - und die sind ausgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 06:00 Uhr

Unfall mit zwei Verletzten in Henstedt-Ulzburg

Bei einem Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sind am frühen Abend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen in Höhe der Kreuzung Dammstücken / Norderstedter Straße zwei Autos und ein Traktor zusammen. Eine 36 Jahre alte Frau und ein 50 Jahre alter Mann wurden verletzt. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die genaue Ursache für den Unfall wird noch untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:00 Uhr

Verkehrsunfall sorgt für Vollsperrung der A23

Auf der Autobahn 23 sind am späten Nachmittag vier Autos ineinander gefahren. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle West wurden dabei vier Menschen verletzt. Die Autobahn war in Richtung Norden zwischen Tornesch und Elmshorn für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 255,7

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.100 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 29.8.) bei 255,7. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 979.365. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle im Vergleich zum Freitag zwei neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt bei 2.812. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute ist es in Schleswig-Holstein heiter bis wolkig. Von der Lübecker Buch bis zum Herzogtum Lauenburg sind vereinzelt Schauer möglich. Später am Tag gibt es dann wieder mehr Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) und 23 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland).

