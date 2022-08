Stand: 27.08.2022 10:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brennende Autos in Kaltenkirchen und Hamburg-Harburg

Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Segeberg haben Anwohner in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Falkenburger Straße in Kaltenkirchen ein Feuer in einem Carport entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Autos, zwei Motorräder, ein Fahrrad sowie der gesamte Carport in Flammen. Die Bewohner des benachbarten Hauses mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Außerdem sind in Hamburg-Harburg nachts auf einem Parkplatz an der Hohen Straße drei Autos komplett ausgebrannt, vier weitere wurden teilweise massiv beschädigt. Sowohl in Hamburg-Harburg als auch in Kaltenkirchen sind die Brandursachen unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2022 11:00 Uhr

Bis zu 20 Prozent mehr Fahrgäste durch Neun-Euro-Ticket

Das Neun-Euro-Ticket hat seit Juni viele Menschen in Schleswig-Holstein zum Umstieg auf Bus und Bahn gebracht. Nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft NAH.SH gab es je nach Strecke zehn bis 20 Prozent mehr Fahrgäste. Erwartungsgemäß waren auf einigen Strecken und zu bestimmten Zeiten die Züge sehr voll, vor allem auf dem Weg zum oder vom Strand, hieß es. Das Neun-Euro-Ticket endet am Mittwoch.Die Diskussion über ein mögliches Nachfolgeangebot geht weiter. Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder aufgefordert, an einem Strang zu ziehen. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2022 09:00 Uhr

Starkregen in Südholstein sorgt für vollgelaufene Keller

In vielen Teilen Schleswig-Holsteins gab es am Freitag nach dem Starkregen zahlreiche Feuerwehreinsätze. Allein im Pinneberger Stadtteil zählte die Leitstelle fast 350 Einsätze. Dort waren ca. 150 Helfer im Einsatz, um zum Beispiel Keller auszupumpen. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort. Bereits am Vormittag waren in der Stadt Pinneberg und umliegenden Ortschaften in kurzer Zeit zahlreiche Straßen, Keller und Tiefgaragen voll Wasser gelaufen. Nach einem zweiten Wolkenbruch gab es erneut viele Einsätze bis in die Nacht hinein. Auch in Neumünster kam das Unwetter herunter. Dort musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben etwa zwanzigmal ausrücken, um Keller und Straßen leer- und abzupumpen. Die Wehren waren bis zum frühen Samstagmorgen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2022 08:30 Uhr

Am Sonnabend nur noch vereinzelt Gewitter möglich

Am Sonnabend sind in den östlichen und südöstlichen Landesteilen gelegentlich Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner, möglich. Der Schwerpunkt wird zwischen dem Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Plön erwartet. Im späten Verlauf wird von Westen her langsam nachlassend und zögerlich auflockernde Bewölkung mit Sonnenschein erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 20 Grad in Hörnum auf Sylt und 24 Grad in Elmshorn. Mit schwachem bis mäßigem, an der Nordsee frischem und dort stark böigem Nordwest- bis Nordwind ist zu rechnen.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 275,4

Am Freitag haben die Gesundheitsämter 1.225 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 977.265. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 937.900 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle im Vergleich zum Vortag ein neuer Todesfall registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt bei 2.810. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2022 | 10:00 Uhr