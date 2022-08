Stand: 24.08.2022 06:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bundestierärztekammer fordert bessere Kontrollen in Landschlachtereien

Die Bundestierärrztekammer fordert bessere Kontrollen in den kleinen Landschlachtereien in Schleswig-Holstein. Auch aus mehreren Kreisen heißt es: Es passe nicht mehr in die Zeit, dass zwar amtlich bestellte Tierärzte in den Betrieben die zu schlachtenden Tiere kontrollieren, die Schlachtung zum Beispiel aber nicht. Zuletzt hatte eine Landschlachterei aus Flintbek für Schlagzeilen gesorgt, weil sich die Tiere beim Schlachten gequält haben sollen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 06:00

Kran auf der B200 bei Wanderup geborgen

Der umgestürzte Kran auf der Bundesstraße 200 zwischen Wanderup und Viöl (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am späten Dienstagabend geborgen worden. Nach Angaben der Leitstelle wurde die Sperrung der Bundesstraße gegen 23 Uhr aufgehoben. Am Dienstagnachmittag war der 60 Tonnen schwerere Kran von der Straße abgekommen und lag dann auf der Seite in der Böschung. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt befreien. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 06:00

Thermen in SH müssen Energie sparen

Um Energie zu sparen, denken die Thermen in Schleswig-Holstein über verschiedene Maßnahmen nach. In der Förderland-Therme in Glücksburg zum Beispiel haben ab dem 1. September der Thermen- und auch der Saunabereich nicht mehr solange geöffnet, sagte eine Sprecherin. Auch die Dünentherme in Sankt Peter-Ording denkt nach eigenen Angaben darüber nach, die Zeiten einzuschränken. Die Holstentherme in Kaltenkirchen hatte zuletzt einen Energiesoli eingeführt: Ein Euro mehr für Erwachsene, 50 Cent mehr für Kinder. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 06:00

Polizeigewerkschaft: Viele Dienststellen in schlechtem Zustand

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert, dass viele Polizeidienststellen in Schleswig-Holstein im schlechtem Zustand seien. Die Immobilien, die die Polizei nutze, seien teilweise baufällig, so die GdP. Sanierungen würden "unfassbar langsam" vorangehen, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:00

Haus im Kreis Dithmarschen brennt nieder

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in Süderdorf (Kreis Dithmarschen) ist nach Angaben der Leitstelle in der Nacht zu Mittwoch komplett niedergebrannt. Rund 80 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar, die Kripo ermittelt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:00

Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in der Schlei

Das Gesundheitsamt Schleswig-Flensburg hat vor einem vermehrtem Auftreten von Blaualgen in der Schlei gewarnt. Die aktuellen Wetterbedingungen mit anhaltend hohen Temperaturen begünstigten das Wachstum von Algen, teilte das Amt am Dienstag mit. Insbesondere kleine Kinder und Haustiere sollten den Angaben zufolge von Badestellen und Uferbereichen ferngehalten werden, wenn sich dort verdächtige Algenteppiche angesammelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 07:30

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt unter 300

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 23.8.) bei 293,3. Am Dienstag haben die Gesundheitsämter 2.211 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 973.240. Die höchste regionale Inzidenz hat aktuell die Stadt Flensburg mit 399,5, gefolgt vom Kreis Dithmarschen mit 375,5 und der Stadt Lübeck mit 350,0. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 06:00

Das Wetter: Sonne und trocken

Heute ist es freundlich und verbreitet trocken. Neben durchziehenden, überwiegend lockeren Wolken gibt es längere sonnige Abschnitte. An der Westküste setzen sich auch ein paar kompaktere Quellwolken durch. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Großenbrode und bei 30 Grad in Wedel. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 06:00

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

